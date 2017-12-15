اخلاء مطار شيبهول في امستردام بعد حادثة اطلاق نار

هولندا – الزمان

أخلت الشرطة الهولندية مطار شيبهول بعد حادثة إطلاق النار على شخص يحمل سكينا.وقال بيان امس أن (الشرطة أخلت المطار شيبهول في أمستردام بعد إطلاق النار على شخص كان يحمل سكيناً), يذكر أن شخصين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في حادثتي طعن بمدينة ماستريخت جنوب هولندا الخميس الماضي في مكانين لا يفصل بينهما إلا عدة مئات من الأمتار قرب أحد المساجد , واحتجزت شرطة المدينة رجلا في مسجد محلي يشتبه بتورطه في تنفيذ الهجومين، فيما ذكرت مصادر ان القتيلين رجل وامرأة من سوريا والشخص الموقوف هو أيضا سوري. من جهة اخرى دعت السعودية مواطنيها المتواجدين في هولندا إلى توخي الحذر بعد حادثتي الطعن اللتين وقعتا مؤخرا في ماستريخت.وقالت السفارة السعودية في لاهاي (نأمل من جميع المواطنين والطلاب في هولندا الى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن غير الآمنة), مشددة على (ضرورة الابتعاد عن الأماكن غير الآمنة وعدم التردد بالتواصل مع السفارة عند الحالات الطارئة بعد حادثة الطعن التي وقعت في ماسترخت).