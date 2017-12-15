احباط هجوم لداعش على الحدود مع سوريا

بغداد – محمد الصالحي

أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن إحباط هجوم شنه داعش على الحدود مع سوريا.وقال بيان للهيئة امس أن (قوات اللواء الأول في الحشد أحبطت هجوما اسمته بالعنيف لداعش على الحدود العراقية السورية).الى ذلك اكد قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي مقتل 10 من داعش بقصف جوي على الحدود بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.وقال العزاوي في تصريح امس إن (طيران الجيش دمر اثنين من مضافات داعش في منطقة الميتة الواقعة على الحدود بين المحافظتين من جهة حاوي العظيم), واضاف العزاوي ان (تدمير المضافتين اسفر عن مقتل 10 من مسلحي داعش), مبينا ان (العملية جرت بعد توفر معلومات من قبل استخبارات الحشد التي حددت مواقع المضافتين قبل تدميرهما). وفي بغداد أفاد مصدر بأن قوة امنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية في منطقة الحسينية . وقال المصدر في تصريح امس إن (قوة من الشرطة المحلية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية كانت ملقاة على جانب الطريق بمنطقة الحسينية), وتابع ان (الجثة بدت عليها اثار اطلاقات نار بمنطقتي الرأس والصدر), مشيرا الى ان (القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث).