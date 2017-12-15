طلاق بسبب وجبة من مطعم

الرياض – الزمان : لم يدر بخلد مواطنة سعودية بمدينة الرياض أن محاولتها إسعاد زوجها والاحتفال معه بعيد ميلاده ستتسبب في انفصالهما ووضع حد لحياتهما معاً. وفي تفاصيل القصة التي روتها إحدى المتخصصات في القضايا الأسرية والاجتماعية، فإن فتاة متزوجة حديثاً أرادت الاحتفال بعيد ميلاد زوجها، فقامت بشراء بعض الهدايا ولوازم الاحتفال، وقررت مفاجأته بتوفير وجبات من المطعم الذي يفضله ليكون الاحتفال على أكمل وجه. وقامت الزوجة وفقا لـ»عين اليوم» بالذهاب إلى مدينة الخرج التي تبعد عن الرياض نحو 60 كيلو، عبر سيارة من أحد التطبيقات الإلكترونية لشراء الوجبة المفضلة لزوجها من مطعم شهير افتتح هناك مؤخراً، إلا أنها عند عودتها حدث ما لم يكن في حسبانها وتعطلت بها السيارة في الطريق. وفي هذه الأثناء، عاد الزوج إلى المنزل ليتفاجأ بأن زوجته غير موجودة، فتواصل معها لتخبره بما حدث، فغضب منها، وعندما وصلت المنزل اصطحبها إلى منزل ذويها وتركها عندهم واتخذ قراراً بالانفصال عنها.