تدشين أعلى قطار معلّق في العالم 

زيورخ – الزمان

تصل التكنولوجيا السويسرية إلى آفاق جديدة يوم الجمعة حينما ينطلق أعلى خط قطارات معلق في العالم من أحد منتجعات جبال الألب. وستفتتح رئيسة سويسرا دوريس لويتهارد رسميا المشروع الذي تكلف 52 مليون فرنك سويسري (52.6 مليون دولار) ويمتد من شفيتس إلى قرية ستوس الجبلية التي تقع على ارتفاع 1300 متر فوق سطح البحر في وسط سويسرا. وتعدل العربات التي تأخذ شكل البرميل من وضعية أرضياتها بحيث يتمكن الركاب من البقاء في وضع مستقيم حتى وهي تتجه صوب مرتفعات الألب الشاهقة. ويبدأ القطار رحلاته للجمهور يوم الأحد وسيقطع رحلة تمتد 1738 مترا على ارتفاع يصل إلى 743 مترا بسرعة تصل إلى عشرة أمتار في الثانية. وقال إيفان شتاينر المتحدث باسم السكك الحديدية ”بعد 14 عاما من التخطيط والتشييد يشعر الجميع بالفخر بهذا القطار“.