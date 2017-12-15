ترجمة لغة الدجاج بطريقة خوارزمية

واشنطن – الزمان

طور علماء أمريكيون من معهد جورجيا للتكنولوجيا، مترجمًا حديثًا من «لغة» الدجاج إلى لغة البشر. وقالت مجلة «Scientific American» إن الأخصائيين طوروا واختبروا خوارزمية فريدة من نوعها، بإمكانها تحويل أصوات الدجاج إلى أحد أشكال التعبير البشري.

وأنشأ الأخصائيون قاعدة بيانات لـ «كلمات» الدجاج، التي تم فرزها مسبقا وفقا لأهميتها ووضعت لها علامات معينة. وقد استخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لدراسة لغة الطيور.

وأثبت العلماء أن الدجاج «يتحدث» مثل البشر تقريبا، وأن نبرة صوت هذه الطيور تتعلق بالعوامل الخارجية المختلفة، فالدجاج يرفع صوته دائما، عندما تكون الأجواء متوترة وصاخبة. ويحلل المترجم الجديد سلوك وأصوات هذه الطيور، ويقارن المعلومات التي جمعها ويوصلها بشكل مباشر إلى الحواسيب المثبتة في مزارع الدواجن. وبهذه الطريقة يريد العلماء تحسين ورفع فرص بقاء الدجاج وفراخها على قيد الحياة، وتنشئتها بأسرع وقت ممكن دون تكاليف باهظة.