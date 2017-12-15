الخلاف على السلاح أم اليد التي ترفعه؟

فاتح عبد السلام

ترحيب سريع من الحكومة العراقية بدعوة المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني حول ضرورة عدم استغلال عناوين الحشد الشعبي في الانتخابات المقبلة. المرجعية حريصة على عدم الانزلاق في تصادم بين الاطراف السياسية المهمة التي قد تقود من جديد الى عدم استقرار العراق ، والترحيب الحكومي مصدره معرفة يقينية في ان الحشد تحت مسميات مختلفة ومن خلال نفس قادته او بعضهم سيكون في قلب الانتخابات لامحالة . وكأن الجانبين يدفعان باتجاه حصر الأضرار وتقليلها تفادياً لأي خلل أمني لايكون مصدره هذه المرة تنظيم داعش الذي اعلنت الحكومة تطهير البلاد منه . في الجانب الآخر ، هناك ترحيب آخرمن الحكومة في بغداد بدعوة مرجعية النجف الى اعادة سلاح الحشد الى الدولة وجعله تحت تصرفها حصراً . وهناك سلاح ثقيل استخدمه الحشد في المعارك بالموصل وتكريت وديالى والانبار، وهوعائد للدولة، وانّ اعادته واجبة . لكن الطرفين الحكومة والمرجعية في اتفاقها المتحد مع النص الدستوري ،لا يتناولان البناء الذي تقوم عليه مليشيات تتسلح بأسلحة خفيفة ومتوسطة قبل ظهور تنظيم داعش ونهايته، وهي خارج السيطرة الحكومية منذ سقوط النظام السابق عام ٢٠٠٣ . يبدو أنّ المسألة تحتاج الى وضوح اكثر مما ينص عليه الدستور العراقي، في تحديد هل يجوز ان يكون هناك مليشيات عاملة في العراق أو عاملة عبر العراق ، وتلك قضية شهدناها في مشاركات مقاتلين عراقيين بأجور مدفوعة في حروب سوريا واليمن المستمرة. المسألة ليست هي الجدل القائم حول السلاح العائد للدولة ولا التسليح الخفيف أو الثقيل ولا الانتقال الى مرحلة دمج فصائل الحشد في القوات النظامية . وانّما هي مسألة لها حدود فاصلة بين وجود كيانات مسلحة في العراق خارج الجيش وبين عدم وجود تلك الكيانات ، كما ان العراق يحتاج الى نص قانوني اكثر وضوحاً من الدستور الموجود اصلاً في ضمان عدم تشكيل مليشيات في البلاد مستقبلاً.

وان من سخرية الاقدار ان نبحث عن نص اقوى من النص الدستوري لنعمل به.