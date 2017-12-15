الأمم المتحدة قلقة من اشتباكات طوز خرماتو وتطالب بوقف الاعدامات فوراً في العراق

جنيف- اربيل – الزمان

أعربت الامم المتحدة الجمعة عن قلقها العميق بشأن تقارير عن عمليات قصف وإحراق منازل في مدينة طوز خرماتو العراقية محذرة من وجود «مخاطر كبيرة» لاحتمال تفاقم اعمال العنف. كما طالبت بوقف تنفيذ الاعدامات في العراق وكان اخرها اعدام ٣٨ في سجن الناصرية . واشارت مفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان الى تقارير ذكرت ان مناطق سكنية في طوز خرماتو الواقعة في محافظة صلاح الدين، تعرضت للقصف في 9 و12 كانون الاول/ديسمبر «ما تسبب بإصابات بين المدنيين». وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز تروسيل للصحافيين في جنيف «لم تتضح الجهة التي تقوم بالقصف وتقول التقارير انه ينطلق من الجبال المطلة على المنطقة». وتسعى القوات العراقية لتحديد المكان الذي تنطلق منه عمليات القصف ومن يقوم بها. ويتصاعد التوتر في منطقة طوز خرماتو المتنازع عليها بعد استفتاء على الاستقلال في اقليم كردستان المجاور. وسكان المدينة مزيج من تركمان وكرد وعرب، وحذرت تروسيل من وجود «خطر حقيقي في ان تتسبب الخلافات الاتنية والدينية في المنطقة بتفاقم اعمال العنف واتساع رقعتها». في الاسابيع القليلة الماضية اندلعت اشتبكات بين قوات الامن الكردية البشمركة وعناصر من وحدات الحشد الشعبي التركمانية. وقالت تروسيل ان «هذه الاشتباكات ادت حتى الان الى عدد غير مؤكد من القتلى في الجانبين». واضافت ان موظفين من المفوضية زاروا المدينة في السابع من كانون الاول/ديسمبر ومرة اخرى في 14 منه للتحقيق في تقارير عن احراق منازل ونهب محلات.

وقالت ان الفريق شاهد «نحو 150 مبنى محترقا او مدمرا» مضيفة انهم تحدثوا ايضا الى اشخاص فروا من العنف في المدينة ويقيمون حاليا في كركوك واربيل. في تشرين الاول/اكتوبر ذكرت تقارير ان عددا مماثلا من المنازل نهبت واحرقت على ايدي تركمان من الحشد الشعبي ومدنيين، بحسب ثروسيل. واضافت ان ما يصل الى 11 منزلا لعائلات ومسؤولين اكراد في المدينة نسفت بالمتفجرات. وحذرت من ان «الاف الاهالي، وغالبيتهم من اصل كردي، غادروا باتجاه منطقة كردستان العراق، خشية على ما يبدو من التداعيات، وعدد كبير منهم لم يعودوا حتى الان». ودعت المفوضية الى وقف «كافة الاعمال التي تهدد الحقوق الاساسية لسكان طوز خرماتو». وقالت تروسيل «نحض ايضا السلطات العراقية على ضمان الحماية للمدنيين، وسوق المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان الى العدالة».

و طلبت المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة من العراق «اصدار وقف فوري لعقوبة الاعدام»، مؤكدة ان تنفيذ هذه العقوبة في 38 شخصا ادينوا بالارهاب سبب «صدمة عميقة» لها. وقالت ليز تروسيل الناطقة باسم المفوضية السامية في مؤتمر صحافي في جنيف «اصبنا بصدمة عميقة وروعنا بالاعدام الجماعي ل38 رجلا الخميس في سجن الناصرية» في جنوب العراق.

واضافت ان «هؤلاء السجناء ال38 صدرت احكام عليه لجرائم مرتبطة بالارهاب»، لكن «ما يثير شكوكا كبيرة هو مدى ضمان مراعاة الأصول الإجرائية وحصولهم على محاكمة عادلة في القضايا ال38».

واحصت المفوضية حتى الآن 106 عمليات اعدام في العراق هذه السنة، مذكرة بانه في يوم واحد من ايلول/سبتمبر نفذت العقوبة في 42 شخصا شنقا في السجن نفسه.

واكدت تورسيل «ندعو السلطات العراقية مجددا الى تعليق تنفيذ كل عمليات الاعدام، واعلان وقف فوري لاستخدام عقوبة الاعدام، وبدء دراسة كاملة لنظام قانون العقوبات بالكامل». وكان داخل كاظم نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ذي قار اعلن ان إدارة سجن الناصري الاصلاحي بمحافظة ذي قار نفذت الخميس حكم الاعدام بحق 38 مدانا من تنظيمي القاعدة وداعش ادينوا في اعمال ارهابية. وقال مصدر في السجن إن جميع من تم اعدامهم عراقيون ومن ضمنهم شخص يحمل ايضا الجنسية السويدية. واكدت السويد وجود عراقي سويدي بين الذين اعدموا موضحة انه يبلغ من العمر حوالى ستين عاما.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغو فالستروم ان السويد تدين اللجوء الى عقوبة الاعدام «غير الانسانية والوحشية ولا يمكن عكس» نتائجها. واضافت ان «السويد والدول الاخرى في الاتحاد الاوروبي تدين تطبيقها بكل اشكالها». وقد استدعت وزارة الخارجية السويدية سفير العراق الجمعة.