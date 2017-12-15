لابد من موقف مسيحي عالمي رافض للقرار الامريكي

المطران عطالله حنا رئيس أساقفة الروم الارثوذكس في القدس لـ(الزمان)

القاهرة -مصطفى عمارة

اكد المطران عطاله حنا رئيس اساقفة سيطه للروم الارثوزكس بالقدس فى تصريحات خاص لمراسل الزمان في مصر ضرورة ان يكون هناك موقف مسيحي عالمي رافض للقرار الامريكى ورافض للاجراءات الاحتلالية التعسفية بحق ابناء المدينه المقدسة، واضاف ان الاحتلال الاسرائيلي يستهدف الجميع دون استثناء لكنّا لن نستسلم للمؤامرات وسوف نعمل على تكريس ثقافة الوحده الوطنية والتاخى بين كل مكونات مجتمعنا فى المدينة المقدسة. فى السياق ذاته كشف البيرفيكتور مدير احد شركات السياحة ان قرار ترامب بنقل السفارة الامريكية للقدس لم يؤثر على رحلات الاقباط للقدس ، واضاف ان جميع شركات السياحة تعتبر رحلات القدس امرا اقتصاديا وليس سياسيا ،واعتبر ميلاد رزق الله صاحب احدى الشركات السياحية ان زيارة القدس تاكيد على انها مقدسات مملوكة لجميع العرب ،ولن يؤثر قرار ترامب على زيارتنا فيما اكد د/ ماهر خضير عضو المحكمه الشرعيه العليا بفلسطين فى اتصال هاتفى معه اننا ندعوا المسلم والمسيحى لزيارة القدس والشراء من الفلسطينيين والمبيت فى فنارها لان هذا لايعد تطبيعا بل يدعم القضيه الفلسطينيه فى المقابل رفض د/ محيي الدين العفيفى الامين العام لمجمع البحوث الاسلاميه فى تصريحات خاصة ان زيارة القدس فى ظل الاحتلال وقال ان موقف الازهر ثابت من تلك القضيه وكان لنا قرار عقب زيارة د/ على جمعه مفتى الجمهورية السابق للقدس حيث اكدنا ان تلك الزيارات تعطى شرعية وسوف يستغلها الاحتلال للترويج بان اسرائيل دوله سلام تسمح لاهالى الديانات الاخرى بزيارة القدس واعتبر د/ احمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ان الزياره لن تحل ازمه القدس بل على العكس ستزيدها تعقيدا اى ان المفاسد المترتبة على الزيارة تزيد عن المصالح وهو مايجعلنا نتسمك فى الازهر بالرؤيه الشرعية الثابتة بعدم زيارة القدس وهى تحت الاحتلال . من ناحية اخرى شددت قوات الامن المصرية حراستها على المصالح الامريكية تحسبا ً لاندلاع مظاهرات تضامنا ً مع جمعة الغضب الذى دعت اليه منظمات فلسطينية اليوم .