قتيل وجرحى في مواجهات المدن الفلسطينية خلال تظاهرات القدس

آلاف المتظاهرين في الاردن رفضاً لقرار ترامب وهتافات غير مسبوقة

القدس- رام الله – عمان – الزمان -(أ ف ب) –

خرج الفلسطينيون في تظاهرات كبيرة الجمعة ضد الاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة لاسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي أسفرت عن قتيل وعشرات الجرحى. وفي حين لم تندلع دوامة العنف التي كان يخشى وقوعها، حاول فلسطيني طعن جندي عند مدخل مدينة البيرة الشمالي، شمال رام الله، لكن الجنود اطلقوا النار عليه واصابوه اصابة خطرة، بحسب الجيش ومصادر طبية فلسطينية. والتقطت للشاب بعد اصابته صور وهو يضع ما يشبه حزاما ناسفا على وسطه. وفي قطاع غزة قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في حين أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن المشافي تسلمت أكثر من ثمانين اصابة بالرصاص الحي خمس منها في حالة الخطر. و تظاهر آلاف الجمعة في الاردن رفضا لاعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لاسرائيل، منددين بالقرار ومعبرين عن تضامنهم مع «انتفاضة القدس». وشارك أكثر من عشرة آلاف شخص في تظاهرة نظمتها جماعة الاخوان المسلمين انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير (وسط عمان). ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «القدس ستبقى عربية» و»القدس لنا» و»كلنا فداء للأقصى». وهتف هؤلاء «يا انتفاضة مدي مدي، عالصهيوني دوسي وعدي» و»زنقا زنقا دار دار غير القدس ما نختار» و»يا شباب يا شباب اميركا رأس الارهاب»، وفقا لمراسلي فرانس برس. واحرق مشاركون علمي الولايات المتحدة واسرائيل خلال التظاهرة، فيما رفعت اعلام اردنية وفلسطينية وصور عاهل الاردن الملك عبد الله الثاني الى جانب صور للمسجد الأقصى. وتجمع مئات آخرون قرب سفارة واشنطن في عمان منددين بقرار ترامب ومطالبين باغلاق السفارة وطرد السفير اضافة الى الغاء معاهدة السلام الموقعة مع اسرائيل عام 1994. وهتف هؤلاء «لا لخيار السلام، بدنا الرد يا قسام» في اشارة الى كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، و»طال الليل وطفح الكيل يا انتفاضة شيلي شيل». كما هتفوا «لا سفارة صهيونية على ارض اردنية» و»يا يما اعطيني الدربيل بدي اهجم على اسرائيل» و»بدي اعمل عملية تهز الكرة الارضية». من جهة اخرى، شارك نحو الف شخص في تظاهرة في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين (شمال غرب عمان) فيما خرج المئات في تظاهرات مماثلة في كل من مخيم الوحدات في عمان الشرقية واربد (شمال) والزرقاء (شرق) والكرك والطفيلة ومعان (جنوب).

وتظاهر عشرات الالاف بعد صلاة الجمعة، في مختلف مناطق قطاع غزة، وتوجه المئات منهم إلى الشريط الحدودي شرق القطاع حيث عبروا عن غضبهم برشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة، فردوا عليهم بالرصاص الحي، وفق وزارة الصحة.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس «استشهد الشاب ياسر سكر (32 عاما) برصاص الاحتلال خلال المواجهات شرق مدينة غزة». واشار الى ان «اجمالي الاصابات لليوم في قطاع غزة 82 اصابة منها 5 خطيرة».

وفي الضفة الغربية، شارك حوالى 3000 فلسطيني في مسيرة في الخليل، بحسب مراسل وكالة فرانس برس، قبل ان يبدأوا برشق الحاجرة على الجنود الاسرائيليين الذين ردوا بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي، بحسب شهود.

وسجلت مواجهات في بيت لحم، جنوب القدس، وصدامات في القدس القديمة بعد صلاة الجمعة في الحرم القدسي.

وفي رام الله، شارك الالاف في مسيرة بعد الصلاة، ووقعت مواجهات في شمال البيرة وعند حاجز قلنديا بين عشرات الشبان والجنود الذين ردوا على الحجارة باطلاق الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية والرصاص الحي، وفق وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ان مشافيها تعاملت حتى ظهر الجمعة مع 56 اصابة في الضفة الغربية، منها 48 اصابة بالرصاص الحي او المطاطي، في رام الله، وطولكرم، وطوباس، ونابلس، وبيت لحم، ومدينة الخليل.

– خيار الانتفاضة –

ومنذ أن أدار ترامب ظهره لعقود من الدبلوماسية الاميركية والدولية عمت التظاهرات الأراضي الفلسطينية وقتل اربعة فلسطينيين وجرح المئات في صدامات مع الجيش الإسرائيلي الذي اعتقل العشرات.

وشارك عشرات ملايين العرب والمسلمين والناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية حول العالم في مسيرات وتظاهرات احرقت خلالها اعلام الولايات المتحدة واسرائيل وداس فيها متظاهرون على صور ترامب.

لكن الاحتجاجات لم تتخذ حتى الساعة ابعادا كان يخشى منها فيما حذر المجتمع الدولي من ردود فعل يتعذر ضبطها وتوعدت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة المحاصر بفتح «ابواب جهنم» على المصالح الاميركية، ودعت الى «انتفاضة جديدة».

ودعت حركة حماس الخميس الى جعل كل يوم جمعة «يوم غضب».

وشهد يوما الجمعة والسبت بعد 6 كانون الاول/ديسمبر مقتل اربعة فلسطينيين برصاص اسرائيلي على طول السياج الحدودي في قطاع غزة، وقصفت إسرائيل مواقع في القطاع بعد اطلاق صواريخ منه لم توقع اصابات.

وفي الضفة الغربية يواجه شباب يوميا بالحجارة الجنود الاسرائيليين الذين يردون بالرصاص المطاطي واحيانا بالرصاص الحي.

لكن التعبئة لم تتجاوز عدة مئات من المتظاهرين في كل موقع منذ الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ولا يقتصر هذا الأمر بالنسبة للفلسطينيين الذين ينشدون اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية في الضفة الغربية وغزة المنفصلتين جغرافيا، على كونه حكما مسبقا على نتائج المفاوضات التي يفترض ان تبحث وضع المدينة المقدسة. بل انه يمثل انكارا للهوية العربية للقدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل دون اعترافدولي.

ومنذ 1980، تتعامل اسرائيل مع القدس بكاملها بصفتها عاصمتها «الأبدية الموحدة».

وافاد استطلاع راي اجراه مؤخرا المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ان 45% من الفلسطينيين يؤيدون انتفاضة شعبية لحل النزاع المزمن مع اسرائيل. وقبل ثلاثة اشهر ايد 35% منهم المقاومة المسلحة، واعتبر مدير المركز خليل الشقاقي ان «التفسير الممكن الوحيد» لهذه الزيادة يكمن في اعلان ترامب.

– غزة قابلة للانفجار –

ويعزى غياب التعبئة الكبرى الى فعالية القوات الاسرائيلية وتعاون الاجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية، نواة الدولة العتيدة ومحاورة اسرائيل، على ما صرح الشقاقي لوكالة فرانس برس.

كما عزا ذلك الى ان «حماس ضعيفة جدا في الضفة الغربية وان حركة فتح لا تؤيد النضال المسلح».

واضاف انهخ «ذلك لا يبدو موشكا على التغير»، الا في حال بروز «شيء لا يطال فحسب الوضع السياسي للقدس. وهذا المكون الديني العاطفي غائب حاليا».

ويرى الفلسطينيون ان الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل «لا يمثل تغييرا جذريا للواقع»، نظرا الى ان القدس الشرقية خاضعة لسيطرة اسرائيل بالكامل بحسب الشقاقي.

في المقابل يحذر الخبراء من الخلاصات الصادرة على عجل.

ففي اقل من عشرة ايام اطلقت 12 قذيفة وصاروخا على الاقل من قطاع غزة الى اسرائيل، في زيادة بارزة عن الوتيرة المعتادة منذ نهاية حرب 2014. ورد الجيش الاسرائيلي باستهداف 10 مواقع في القطاع.

ويرى الخبراء، وسط قابلية انفجار الوضع الراهن، ان خطر التصعيد ليس بعيدا ابدا، حتى لو ان اسرائيل وحماس لا تجدان مصلحة فيه حاليا.