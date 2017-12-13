التحالف الدولي يهاجم موسكو بعد إعلانها الانتصار على داعش في سوريا

مباشرة الانسحاب الجزئي لقوات روسيا من الاراضي السورية

باريس- بيروت- موسكو – الزمان

يثير اعلان روسيا الانتصار على تنظيم داعش في سوريا غضب التحالف الدولي الذي يندد بما يسميه «تضليل الوقائع» محذرا من المبالغة في النصر.

وأعلن وزير الدفاع الروسي أن «مهمة الجيش الروسي أنجزت (…) الأراضي السوري أصبحت محررة بالكامل من مقاتلي هذا التنظيم الارهابي».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد الإثنين هذا النصر، خلال زيارة مفاجئة للجنود الروس المتمركزين في سوريا اذ توجه اليهم بالقول «تعودون منتصرين (…) الوطن ينتظركم»، معلنا بذلك انسحاب قسم كبير من القوات الروسية من سوريا.

وعبّر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الذي يقاتل منذ 2014 تنظيم داعش في سوريا والذي لطالما اتهم الروس بانهم لا يستهدفون المتطرفين، عن استيائه الشديد من اعلان روسيا النصر.

وقال وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الذي كان وزيرا للدفاع خلال العمليات العسكرية الأقوى في سوريا، ساخرا «أرى أحيانا أنه من المفاجىء قليلا، أن تنسب روسيا الى نفسها الانتصار على داعش».

وأكد أن الرئيس السوري «بشار الأسد والروس والايرانيين وصلوا متأخرين إلى هذه الحرب ضد داعش (…) لا يجب أن يمدحوا أنفسهم على أعمال لم يقوموا بها». فيما بدأت روسيا الثلاثاء الانسحاب الجزئي لقواتها المنتشرة منذ عامين في سوريا، تنفيذا لما اعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين عن اتمامها لمهمتها بعد تدخلها لدعم الحكومة السورية.

وغداة اعلان الرئيس الروسي عن سحب «قسم كبير» من القوات المنتشرة في سوريا منذ ايلول/سبتمبر 2015، نقل التلفزيون الروسي مشاهد وصول جنود الى الاراضي الروسية تحت شمس القوقاز او من وسط البلاد الاوروبي الذي تكسوه الثلوج.

وكان في استقبال الجنود العائدين، جمهور صغير كان يردد اناشيد وطنية، واحيانا اخرى عدد من كبار ضباط الجيش لشكرهم.

وجاء في بيان للجيش الروسي «تمت اعادة كتيبة الشرطة العسكرية للاقليم العسكري الجنوبي (في روسيا) التي كانت منتشرة في سوريا، بطائرتي نقل عسكري الى مطار محج قلعة» عاصمة داغستان.

كما حطت طائرتا رادار من نوع ايه-50 في منطقة ايفانوفو شمال شرق موسكو.

وغادرت قاذفات من نوع تي يو-22ام3 مطار اوسيتيا الشمالية في القوقاز الروسي من حيث كانت تقلع لتنفيذ غارات في سوريا، لتعود الى منطقتي كالوغا (وسط) ومورمانسك (شمال).

استعادت قوات النظام السوري بدعم من الطيران الروسي وقوى مؤيدة لايران في تشرين الثاني/نوفمبر آخر مدينتين كانتا لا تزالان تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية هما دير الزور والبوكمال، في شرق البلاد. وفي تشرين الأول/أكتوبر، حققت قوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي، انتصارها الكبير الأول من نوعه عندما استعادت مدينة الرقة التي كانت تعتبر عاصمة تنظيم داعش، بعد 11 شهرا من المواجهات.

وقال البنتاغون إن روسيا «لم تقد سوى جزء صغير من العمليات ضد الارهاب» في سوريا ومكافحة تنظيم داعش «لم يكن ضمن أولوياتها».

واعتبر التحالف الدولي أنه منذ تدخل روسيا في الصراع السوري في أيلول/سبتمبر 2015، ركز الجيش الروسي اهتمامه على المعارضة التي تعتبر معتدلة في غرب سوريا حيث تتركز الموارد الاقتصادية الحيوية في البلاد، بحسب التحالف.

وصرّح مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس «بدأوا بضرب داعش عندما لم يبق كثر غيرهم لضربهم».

وأضاف «يريدون في النهاية اعادة توصيف التزامهم على أنه التزام ضد الارهاب» و»تلميع صورة النظام». ويكمن الرهان كذلك في السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي السورية تحضيرا لمحادثات السلام.

في المقابل، تقرأ موسكو الأحداث بطريقة مغايرة تماما. اذ ان وزارة الدفاع الروسية تؤكد أنه «خلال ثلاث سنوات، لم يحقق +التحالف+ الا مؤخرا +النتيجة+ الأولى في حربه على تنظيم داعش في سوريا: تدمير الرقة والمدنيين فيها عبر عمليات القصف الكثيفة».

يرى الغربيون أنه في حين تحقق الانتصار على تنظيم داعش، فإن النزاع لم ينته بعد. فقد أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن العمليات ستستمر على الحدود مع العراق، «حتى منتصف أو أواخر شباط/فبراير».

وحذرت الأجهزة الأمنية الغربية من أنه رغم فقدان تنظيم الدولة الاسلامية السيطرة على الأراضي، الا أنه لا يزال يشكل تهديدا ارهابيا رئيسيا عبر شبكاته النائمة وسيستعيد السيطرة على بعض المناطق اذا فشلت عملية السلام. ويرى المصدر الفرنسي نفسه أن كلما «تراجع (نفوذ تنظيم الدولة الاسلامية)، ازداد احتمال ظهور توترات جديدة» مشيرا الى «خطر تحوّل النزاع» الى مواجهات بين قوات سوريا الديموقراطية وقوات النظام أو بين الأكراد والعرب أو أيضا بين الأكراد والجيش التركي.

وقال لودريان «يجب ألا يستعاض عن الحرب ضد داعش بحرب أهلية (جديدة)».

واعتبر رئيس المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن فرانسوا هايسبورغ أنه سيتوجب على روسيا شرح أي انتقال سياسي تؤيد الآن بعد الانتصار على العدو.

وقال لفرانس برس «هنا سنرى حدود ما يمكنها القيام به لأنه لم يتم تسوية أي شيء. لن يسعى أحد الى تمويل سوريا ما بعد الثورة، هناك انتصارات من غير المجدي الاعلان عنها».