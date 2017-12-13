30 قتيلاً في غارات على معسكر اعتقال للحوثيين في اليمن

صنعاء- الزمان

أوقعت غارات جوية للتحالف العسكري بقيادة السعودية 30 قتيلا على الاقل وعشرات الجرحى الاربعاء في معسكر معتقلين يسيطر عليه المتمردون الحوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب حصيلة جديدة بثتها قناة «المسيرة «التلفزيونية التابعة للحوثيين.

وفي تحديث لمعلوماتها عن هذه الغارات، تجنبت القناة التلفزيونية المعارضة توضيح عدد القتلى بين السجناء والحوثيين بعد أن أكدت في وقت سابق ان جميع الضحايا من السجناء.

وتابعت القناة ان الغارات التي تمت قبل الفجر وعددها سبع، استهدفت معسكرا للشرطة العسكرية التابعة للمتمردين. وقال مصور لوكالة فرانس برس توجه الى المكان ان مباني المعسكر وآليات تعرضت لاضرار.

وروى احد الحراس ويدعى محمد العقل ان الغارات بدأت الاربعاء عند الساعة 01,00 فجرا، مضيفا ان الغارة الجوية الاولى اصابت عنبر نوم المعتقلين الذين حاول عدد كبير منهم الفرار قبل ان يصابوا بشكل مباشر في غارة ثانية.

وادت غارة ثالثة الى تدمير سور للمعسكر بينما اصابت غارتان مباني فيه، بحسب الحارس.

وشوهد متمردون صباح الاربعاء ينقلون جثثا انتشلت من بين الأنقاض.

وقالت قناة المسيرة ان حوالى 180 معتقلا كانوا في المعسكر، وسجن معظمهم على «جبهات الحرب» في اليمن.