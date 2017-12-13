‎نجوى كرم الأغلى أجراً في حفلات رأس السنة 

‎بيروت– الزمان

‎تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم لإحياء حفل غنائي ضخم ليلة رأس السنة في الأردن، بمشاركة مواطنها الفنان رامي عياش.‎وأكدت عدد من التقارير الصحفية أن سعر بطاقة حفل نجوى هو الأعلى سعر بين بطاقات حفلات الكريسماس ورأس السنة، حيث يبلغ سعرها ٥٠٠ دولار للبطاقة الواحدة. ‎ومن المقرر أن تسافر الفنانة اللبنانية إلى البحرين خلال الأسبوع الجاري، حيث ستحيي حفلا آخر هناك ضمن احتفالات العيد الوطني بالبحرين بعد أيام. ‎وكانت نجوى كرم قد أحيت 4 حفلات غنائية في أستراليا، اثنين منهم على متن باخرة «Stars on board »، والثالث في حديقة سيدني الأولمبية، بينما اختتمت جولتها الاسترالية بحفل في مركز ملبورن للمؤتمرات والمعارض.