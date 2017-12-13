‎نجوى كرم الأغلى أجراً في حفلات رأس السنة 

بيروت– الزمان
تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم لإحياء حفل غنائي ضخم ليلة رأس السنة في الأردن، بمشاركة مواطنها الفنان رامي عياش.وأكدت عدد من التقارير الصحفية أن سعر بطاقة حفل نجوى هو الأعلى سعر بين بطاقات حفلات الكريسماس ورأس السنة، حيث يبلغ سعرها ٥٠٠ دولار للبطاقة الواحدة. ومن المقرر أن تسافر الفنانة اللبنانية إلى البحرين خلال الأسبوع الجاري، حيث ستحيي حفلا آخر هناك ضمن احتفالات العيد الوطني بالبحرين بعد أيام. وكانت نجوى كرم قد أحيت 4 حفلات غنائية في أستراليا، اثنين منهم على متن باخرة «Stars on board »، والثالث في حديقة سيدني الأولمبية، بينما اختتمت جولتها الاسترالية بحفل في مركز ملبورن للمؤتمرات والمعارض.