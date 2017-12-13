النجم الأمريكي جونسون ينتظر إبنه الثاني

نيويورك- الزمان : أعلن النجم الأمريكي الشهير «دواين دوجلاس جونسون» عن انتظاره لابنه الثاني من زوجته «لورين هاشيان». وعبر «جونسون» عن سعادته بمولودته الجديدة لعشقه للبنات، آملا أن تنشأ طفلته عطوفة ومحبة للخير كوالدتها. ولد النجم الأمريكي «دواين دوجلاس جونسون» عام 1972، وبدأ مشواره مصارعا محترفا، ثم اتجه إلى لعبة كرة القدم الأمريكية، وبدأ جونسون مهنة التدريب في لعبة المصارعة ليسير على خطى العديد من أفراد أسرته، بما في ذلك جده ووالده. شارك جونسون في أول فيلم له تحت عنوان «دى سكوربيون» (العقرب) في عام 2002، ليحصد 5.5 مليون دولار، وهو ما يعد رقما قياسيا لممثل في دوره الأول، وأحد أدواره الأكثر شهرة هو «لوك هوبز» سريع الغضب، ويعتبر «جونسون» النجم الأكثر نفوذا في قائمة أكثر الفنانين نفوذا في عام 2016.