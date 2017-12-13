اليوسفي مفتاح الرشاقة وحرق الدهون 

ميونيخ -الزمان

ذكرت مجلة «إيلي» الألمانية أن اليوسفي يعد مفتاح الرشاقة حيث إنه يساعد على إنقاص الوزن، وذلك استناداً إلى دراسة أجراها باحثون بجامعة ويسترن أونتاريو الكندية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن اليوسفي يحتوي على مادة «نوبلتين»، التي تحفز عملية حرق الدهون وتمنع تراكم الدهون الزائدة. وتوجد هذه المادة بأعلى تركيز في العروق البيضاء الموجودة تحت القشرة وبين الفصوص. ومن ناحية أخرى، أشارت المجلة المعنية بالصحة والجمال إلى أن اليوسفي يزخر بفيتامين سي، الذي لا يعمل على تقوية جهاز المناعة ومن ثم الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا فحسب، بل يساعد أيضاً على إعادة بناء النسيج الضام، مما يمنح البشرة مظهراً نضراً ومشدوداً. وأشارت «إيلي» إلى أن تناول 3 إلى 4 ثمرات من اليوسفي يومياً يسد احتياج الجسم من فيتامين سي. وبفضل محتواه العالي من بروفيتامين A يساعد اليوسفي أيضاً على تمتع الجلد بمظهر بمفعم بالصحة والحيوية. وبالإضافة إلى ذلك، يزخر اليوسفي بالكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان، علماً بأن الجسم يمكنه امتصاص الكالسيوم من الفواكه الحمضية جيداً.