فيلم أمريكي عن حرب النجوم يكتسح صالات السينما

واشنطن – الزمان

حقق فيلم «حرب النجوم.. الجيداي الأخير»، أرباحا في عدد من دور العرض السينمائية الأمريكية لتصل أرباحه في عطلة نهاية الأسبوع نحو 435 مليون دولار. وسوف يتم مطلع العام تسويقه في أكثر من 12 سوقا سينمائية دولية في كل من فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا وإندونيسيا والفلبين وتايوان. وتشمل الأسواق الرئيسية التي سيعرض بها مطلع الأسبوع القادم كلا من ألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا وكوريا وروسيا والبرازيل والمكسيك. وفيلم «حرب النجوم.. آخر جيداى»، هو فيلم فضاء ملحمي من إخراج المخرج الأمريكي «ريان جونسون»، عام 2017 من تأليف ريان جونسون، وبطولة كل من مارك هاميل، وكارى فيشر وآدم دريفر، ويعد الفيلم الثاني في سلسلة حرب النجوم التي بدأت بفيلم «حرب النجوم.. القوة 2015». ومن المقرر تكملة الأجزاء الثلاثة من سلسلة حرب النجوم، والذي سينتج، تحت عنوان «حرب النجوم.. الحلقة التاسعة» في 20 ديسمبر 2019.