تحالف القوى يدعو لسحب سلاح الفصائل غير الرسمية

واشنطن: قواتنا تلقت تهديدات من جماعات مسلّحة في العراق

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تلقي قواتها في العراق تهديدات من جماعات مسلحة، من دون ان تكشف عن هوية تلك الجماعات، فيما دعا تحالف القوى الوطنية العراقية الى سحب القوات (غير الرسمية) من المدن وتسليمها للقوات الأمنية المحلية. وقال المتحدث باسم البنتاغون إيريك باهون في تصريح امس الاربعاء ان (قواتنا في العراق تلقت تهديدات من مجاميع مسلحة)، مؤكداً ان (الولايات المتحدة قادرة على الدفاع عن نفسها)، لكنه أضاف ان (تركيزنا يبقى على استمرار هزيمة تنظيم داعش)، مشددًا على القول (اننا لدينا حق الدفاع عن النفس، وسندافع عن أنفسنا).وفي ما يتعلق بسوريا، قال باهون إن (نظام الرئيس بشار الأسد مذنب بانتهاكات ضد الشعب السوري)، مشيراً الى ان (هذا الامر يقوّض عملية إيجاد حل للنزاع هناك). من جهة اخرى، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوم إقرار الدفاع الوطني المتعلق بميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للعام المقبل 2018 التي وصل حجمها الى 692 مليار دولار.وقال ترامب في حفل التوقيع على المرسوم بالبيت الأبيض إن (هذا التشريع يمكنّنا من تعزيز استعدادنا القتالي وتوسيع وتحديث قواتنا والمساعدة في تزويد أعضاء خدماتنا بالأدوات التي يحتاجونها للقتال والنصر)، موضحاً أن (التشريع يخصص بنودا للحملة المستمرة للقضاء على داعش). وتابع (كما ترون فقد انتصرنا في سوريا والعراق لكن عناصر داعش ينتشرون في جميع المناطق وسوف نمسك بهم بأسرع مما ينتشرون). وفي بغداد، دعا تحالف القوى الى سحب ما وصفها بالقوات (غير الرسمية) من المدن وتسليمها للقوات الأمنية المحلية. وذكر التحالف في بيان إنه عقد اجتماعاً ناقش خلاله ملف الانتخابات المقبلة، تم خلاله تأكيد ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لإجرائها في موعدها من خلال العودة الكاملة للنازحين الى مدنهم وإعادة الاستقرار إليها. وشدد البيان على (ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها الدستورية والوطنية بذلك من خلال تذليل المعوقات ومعالجة الأسباب التي تمنع عودتهم ومنع أي إجراءات تقوم بها جهات تعرقل عودتهم)، مضيفًا(يجب إنسحاب القوات غير الرسمية من المدن وتسليمها للقوات الأمنية المحلية لضمان انتخابات نزيهة يعبر من خلالها المواطنين عن أرائهم بكل حرية ومن دون تأثير وبخلاف ذلك يرى التحالف عدم إمكانية إجرائها في موعدها المحدد).ودعا التحالف الى (استثمار النصر العسكري والقضاء على عصابات داعش الإرهابية من خلال البدء بمرحلة جديدة مفادها إرساء دولة المواطنة وسيادة القانون وإنهاء المظاهر المسلحة وعسكرة المجتمع وتحقيق الشراكة الوطنية والمصالحة الوطنية الهادفة ومحاربة الفساد وعدم منح أي فرصة لعودة الإرهاب مجددا من خلال معالجة الأسباب التي أدت لظهوره).

الى ذلك، اكد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء سعد الحديثي ان الفصائل غير المنتمية للحشد الشعبي لم يعد لها مسوغ قانوني. وقال في تصريح ان (الوية الحشد الشعبي هيئة رسمية وهي جزء من المنظومة الأمنية العراقية وتتمتع بغطاء قانوني أصدره البرلمان وهي جزء من الجهد العسكري والأمني)، مضيفاً انها (تأتمر بامرة القائد العام للقوات المسلحة وتخضع لما يخضع له أعضاء المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية بضوابط عسكرية وتتمتع بنفس حقوق أعضاء هذه المؤسسة).

ومضى قائلا ً( بعد ان تحررت جميع الأراضي علينا ان نتحول الى مرحلة البناء والاعمار ولذا نريد ان نحد من ظاهرة التسلح في المجتمع ويجب ان يكون السلاح حصرا بيد الدولة)، مشيراً الى ان (اية مخالفة لهذا القرار ترسل رسائل سلبية لعمليات الاستثمار ومساعي تطوير العراق).

واوضح الحديثي ان (الحشد الشعبي مكوّن من ألوية ولاؤها للدولة وليس لفصائل او أحزاب أخرى)، لافتًا الى ان (كل من حمل السلاح في اطار التطوع في الحشد الشعبي بصورة منظمة فهو جزء من المنظومة الأمنية وكل نشاط او عمل مسلح او مظاهر مسلحة خارج اطار هذه المنظومة اذا كانت له أسبابه في المرحلة السابقة نتيجة تحدي الإرهاب فعليها نزع السلاح). بدوره، دعا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي إلى وضع خطة واقعية للتعامل مع مرحلة ما بعد داعش.

ودعا في بيان تلقته (الزمان) امس (إلى وضع خطة تتسم بالواقعية للتعامل مع مرحلة ما بعد داعش، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة الأسباب التي أدت لظهور ونمو الفكر الظلامي المتطرف)، مضيفاً أن (المرحلة تتطلب الشروع بأعمار المدن والمناطق المُحررة وإطلاق مصالحة مُجتمعية شاملة وفرض سلطة القانون). ودعا الاعرجي جميع الكتل السياسية الى (أن تقف مع الحكومة سعياً لتحقيق وتطبيق هذه الخطوات من خلال إيجاد حالة من الاستقرار السياسي الذي يعد من أهم العوامل في المرحلة الراهنة).

وفي شأن ذي صلة، اعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن قلقها إزاء الهجمات المتكرّرة بقذائف الهاون وما أعقبتها من (اعمال انتقامية) في قضاء طوزخورماتو.وقالت يونامي في بيان امس إن (فريقا من مكتب حقوق الإنسان التابع للبعثة قام بزيارة إلى طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، في 7 كانون الأول، للتحقيق في تقارير عن تدمير بدافع العقاب لممتلكات السكّان الذين نزحوا جرّاء الاشتباكات التي وقعت في المنطقة، في تشرين الأول، وتقارير عن تهديدات لمنع عودة النازحين بأمان إلى ديارهم). موضحة ان (هذه الزيارة جاءت نتيجة لجملة أمور، من بينها التقارير المتكرّرة عن استهداف عشوائي للمدنيين، وعمليات إخلاء قسري، وتدمير للممتلكات قبل 16 تشرين الأول، ولكن بشكل خاص بعد هذا التاريخ، وهو ما تناولته يونامي في جملة أمور في بيانها المؤرخ في 19 تشرين الأول)، مشيرة الى ان البيان المذكور تحدث عن (تقارير تفيد بأن ما لا يقل عن 150 منزلاً عائداً لمواطنين تركمان وكرد قد أُضرمت فيها النيران، وهناك تقارير أخرى عن وقوع أعمال عنف).

وتابع البيان أن (يونامي تعرب عن قلقها إزاء الهجمات المتكرّرة التي شُنّت مؤخراً بقذائف الهاون والتي تسبّبت في وقوع خسائر، بما في ذلك خسائر بين المدنيين من التركمان في المدينة وأعقبتها أعمال انتقامية)، داعيًا الحكومة العراقية إلى (اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي من شأنها وضع حد لأي عنف أو انتهاكات لحقوق الإنسان وبسط القانون والنظام وإرساء الهدوء والاستقرار في طوز خورماتو وكذلك تسهيل عودة النازحين والحياة الطبيعية في المدينة والقضاء ).