تنفيذي الأولمبية يعلّق الإجراءات الإدارية والمالية والإتحادات الرياضية

بغداد – ساري تحسين

قرر المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية تعليق الإجــــراءات الإدارية والمالية للجنة والاتحادات الرياضية المنتمية. وجاءت الخطوة على خلفية اعتبار اللجنة من الكيانات المنحلة. واكد بيان تلقته (الزمان) انه (بناءً على هذه المعطيات، وحفاظا على الوضع الدولي لرياضة العراق، وتلافيا لأية عقوبات قد تطال الرياضة العراقية، قرر المكتب التنفيذي ما يلي، تعليق الإجراءات الإدارية والمالية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحادات الرياضية المنتمية لها لحين إيجاد الحلول القانونية الأصولية، وتتحمل الاتحادات الرياضية الإجراءات القانونية الناجمة عن أية خطوات تقوم بها خارج السياقات القانونية لقانون الاتحادات الرياضية رقم 16 لسنة 1986 وسعي اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية الجاد، مع المؤسسات الرسمية العراقية، لإخراج الحركة الاولمبية من المأزق القانوني الذي وضعت فيه، وتحميل الجهات كافة المسؤولية عن تداعيات هذا الوضع ومسبباته، وتتبنى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية فتح جميع القنوات مع اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الآسيوي، وإشعارها بالموقف الحالي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية لإيجاد صيغ مشـتركة وحلول تجنب العراق العقوبات الدولية، وتبعد الرياضة العراقية عن أضرار قد تلحق بها).

(التفاصيل في الزمان الرياضي)