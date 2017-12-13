نبض القلم

بلفور الثاني – طالب سعدون

لم يكن قرارالرئيس الامريكي ترامب بنقل سفارة بلاده الى القدس جديدا، أومفاجئا لمن يعرف السياسة الامريكية ويتابعها ، إذ أن هناك قرارا معروفا للكونغرس الامريكي عام 1995 بنقل السفارة من تل ابيب) الى القدس ، وكان هذا القرار يجمد كل ستة أشهر ، وترامب نفسه جمده قبل مدة في ولايته لستة أشهر اخرى ، وهذا يعني أن القرار ساري المفعول منذ ذلك التاريخ ، وينتظر لحظة التنفيذ على يد رئيس يقدم على هذه الخطوة الخطيرة ..

فاين المفاجأة في ما أعلنه ترامب في إعترافه بالقدس عاصمة (لاسرائيل) ، وهو نفسه أيضا من وعد (اسرائيل ) بذلك قبل أن يصبح رئيسا ، وكان ضمن برنامجه الانتخابي المعروف للجميع ..

وأين هوالشيء الغريب والطارىء الذي لا يعرفه المتابعون والمعنيون بهذه القضية …؟!

لكن الغرابة الصادمة أن يعلن وزير خارجيته (ريكس تيلرسون) إن القرار اُتخذ بعد مشاورات مع حلفاء وأصدقاء امريكا على حد قوله..

فمن هم هؤلاء الذي عناهم تيلرسون في تصريحه ..؟!.. فهل يجد المواطن العربي جوابا شافيا لهذا السؤال المحرج الأن ، أم يتركه للزمن ليعلن عنه ويكليس في المستقبل ..؟..

وبحسابات واقعية تستند على مواقف معلنة لم تكن أوربا من بين هؤلاء الاصدقاء والحلفاء ، لانها اعربت عن عدم تاييدها لهذا القرار ، وجددت موقفها الثابت من وضع مدينة القدس عندما اعلنت (فيدريكا موغريتي) وزيرة خارجية الاتحاد الاوربي أن دول الاتحاد مستعدة للالتزام بالحفاظ على وضع المدينة ضمن قضايا الحل النهائي ..

وإذا كان ترامب قد وبخ من سبقه من الرؤساء الامريكيين لعدم الاقدام على هذه الخطوة عندما عدها متأخرة كثيرا ، لكنها في الحسابات السياسية والاسترايجية ، جاءت في وقتها المناسب له ، ولحليفه نيتنياهو ، اللذين يواجهان أزمات داخلية ومواقف صعبة ، وفي ظرف مثالي أيضا لهما ، بعد أن وصلت الدول العربية الى حالة لا تستطيع فيها الاقدام على شي ء مؤثر (حتى في ادنى درجات الايمان بالقضية وقداستها ) والتعامل بالمثل ، فتقدم على إغلاق سفاراتها مثلا ، أو طـــــــرد السفراء الامريكان ، وهو الحد الادنى المطلوب ، لان سفارات امريكا ليست أكثر أهمية من القدس مهبط الديانات الابراهيمية ورمز التعايش بين الاديان ، ومسرى الرسول الكريم (ص) ، وفيها قبلة المسلمين الاولى ، او تقوم بتجميد وايقاف الاستثمارات العربية في امريــــــكا، وسحب أرصــــــــدتها في مصــــارفها ، وســـــــيكون لها تأثيــــــر كبير على الاقتـــــــصاد الامريكي ، يشعربثقله المواطــــــن الامريكي ليمارس دوره على ترامب بسحب قراره …

فهل وجدتم حاكما أو ( زعيما) عربيا تقدم الصفوف في الاحتجاج والتعبيرعن الغضب (الشخصي) ، والثأر لدينه أو قوميته ، أم ترك الاحتجاج للجانب البروتوكلي الرسمي ، فاكتفى ببيانات الخارجية والمكاتب الخاصة ، والوسائل الاخرى التي لم تعد أكثر من هبة سرعان ما تخفت وتتلاشى أمام ازمات اخرى ..

وكفى (الزعماء) شر العتب ..

فاين هم من ملك السويد مثلا الذي تناقلت وسائل الاعلام أخباره ، وهو يتوشح وزوجته بالكوفية الفلسطينية التي تحمل العلم الفلسطيني ، وصورة للمسجد الاقصى ، وقد كتب عليها (أقصانا لا هيكلهم) فنال بذلك احترام وتقدير الشعوب العربية والاسلامية ، والقوى المحبة للسلام في العالم ، بينما ترك المعنيون بالقضية مهمة الرد للشجب الشعبي ليداري تقاعسهم عن اداء مهماتهم تجاه القدس ، التي طالما عدوها الخط الاحمر ودونها خرط القتاد …

وبهذه الخطوة سار ترامب على خطى بلفور..

فاذا كان الثاني منح لليهود حق إنشاء كيان قومي لهم في أرض فلسطين ، فان الاول منح القدس لهذا االكيان وحقق حلمه بان تكون عاصمته ، فاستحق ترامب أن يكون ( بلفور الثاني ) ، لتكتمل الجريمة بعد مائة عام على يديه ، متحديا القرارات الدولية ، والعالم أجمع ، وأنهي بذلك ما يسمى بعملية السلام ، ودور امريكا المزعوم فيها ، وممارسة دور الوسيط ، لتكون الراعية الدائمة (لاسرائيل) ، وليس لهذه العملية البائسة ، بعد ان كانت بريطانيا (الراعي الاول) بعد (وعدها) سيء الصيت (بلفور) ، واكد حقيقة دعم أمريكا المطلق لهذا الكيان ، والفيتو الامريكي شاهد على ذلك ، والانحياز له على حساب الحق الفلسطيني ..

فهل يدرك من لا يزال يتعلق بالاوهام والاحلام هذه الحقيقة ..؟؟

– نتمنى

{ { { {

كلام مفيد :

من جميل ما قرأت …( ما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك حسن الخلق )..