الرصافة : تجربة الجباية حققت نجاحاً ملموساً في زيونة

الكهرباء تشكّل خلية أزمة لإدارة الذروة الشتوية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

شكلت وزارة الكهرباء خلية ادارة ازمة الطاقة الكهربائية خلال فترة حمل الذروة الشتوية لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الانتاج والمشاريع عادل كاظم جريان لمتابعة عمل محطات الانتاج ومعدلات احمال تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين في وقت حمل الذروة الشتوية. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس ان (اللجنة من اعمالها ايضا متابعة صيانة الوحدات التوليدية في المحطات الانتاجية لاستمرارية عمل المنظومة الكهربائية بشكل مستمر، الى جانب معالجة اي خلل فني في تلك الوحدات بالسرعة الممكنة)، واوضح البيان ان (ملاكات نقل الطاقة في المنطقة الشمالية باشرت اعمالها بتوسيع خطوط 132 كي .في. الى 400 كي . في).

تسليك محاولات

ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب سري المدرس القول ان (الاعمال تضمنت تسليك محولات الفولتيه سي . في . تي . جهد 132 كي . في . والخاصة بالخطوط مع تأريض هذه المحولات، الى جانب تسليك محولات التيار وفحصها من قبل قسم الفحص الهندسي باستخدام جهاز الاوميكرون، فضلاً عن التأكد من سلامة الاشارات المنقوله والخاصة بضغط غاز اس .اف 6. وجاءت هذه الاعمال تزامنا مع استحداث اربعة خطوط جديدة هي شرق الموصل – الانتصار، وشرق الموصل – التحرير، وشرق الموصل – قرقوش جهد 132 كي . . في)، وتابع ان (الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لنقل الطاقة في الجنوب باشرت أعمالها بتاهيل وصيانة الخطوط والمحطات التابعة لها وتضمنت الاعمال معالجة التجمر على الخط رقم 1 من جهة شمال العمارة، وخطي شمال العمارة – بزركان 2،1، الى جانب معالجة قطع لوب الوسط لخط رميلة – سوق الشيوخ رقم 1، اضافة الى معالجة نضوح زيت المحولة المساعدة التابعة لمتنقلة باب الزبير الجديدة، وكذلك استبدال العوازل المتضرره على برج 4 وعوازل محترقة على برج 5 لخطي باب الزبير – ابو فلوس، فضلاً عن استبدال العوازل المتضررة واجراء الغسل الفني لخط رميلة الغازية، وصيانة فاصلة الخط وفاصله الأرضي لخطي شمال العماره رقم 1 ورقم 2 من جهة العمارة 400 كي . في). وباشرت ملاكات الشركة العامة لتاهيل منظموات الطاقة الكهربائية اعمالها باستبدال مسخنة الهواء في الوحدة الثالثة لمحطة الدورة الحرارية.

واضاف البيان أنه (باشراف مباشر من مديرعام الشركة العامة لفحص وتأهيل منظومات الطاقة الكهربائية صالح سلمان كاظم، تواصل الملاكات الهندسية والفنية في معمل تصنيع معدات المراجل التابع للشركة أعمال ازالة مسخنة هواء التالفة واخراجها من الوحدة الثالثة في محطة كهرباء الدورة الحرارية واستبدالها باخرى جديدة بدلا عنها).

واوضح ان (الاعمال تضمنت ازالة الجزء العلوي والسفلي والجوانب واعصاب المسخنة، وكذلك ازالة الحاضن – الدكت – مع رفع الهيدروشفت وبناء ستركبر اسفل الهيدروشفت، أضافة الى ازالة 60بالمئة من الدرام الخارجي، الى جانب صيانة مسخنة جديدة بدلاً من القديمة من خلال تهيئة الارضية الخاصة بأعمال تطبيق مسخنة الهواء وتصفيرها، فضلاً عن تصميم المحور الوهمي وتنصيبه في المركز مع تقطيع ودرفلة الجدار الخارجي للمسخنة، اضافة الى تقطيع 12 بليتة بسمك 8) ملمترا الخاص بالقواطع الشعاعية وتطبيقها على الارضية الخاصة بالتطبيق).

وناقش قسم العلاقات والإعلام في المديرية العامة لكهرباء الرصافة موضوع الشراكة مع القطاع الخاص في عقود الخدمة والجباية في كلية الشرطة بحضور معاون عميد الكلية العميد شاكر جبر، والعميد أياد عبد الحمزة، ومدير قسم العلاقات والإعلام في الكلية وعدد كبير من الضباط والمراتب.ونقل البيان تاكيد مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية العامة احمد شاكر الحلفي (أهمية مشروع الشراكة مع القطاع الخاص وتأثيراتها الايجابية على تجهيز المواطن بالطاقة على مدار الساعة، وكذلك ان التسعيرة مدعومة من قبل الحكومة بنسبة 94 بالمئة).

زيادة أسعار

موضحا انه (لاتوجد اي زيادة في الأسعار او تلاعب من قبل صاحب الشركة وان قائمة الكهرباء تصدر من قبل الوزارة ولاعلاقة للشركة باصدارها سوى انها حلقة وصل بين المواطن والوزارة)، واضاف البيان انه (تم التطرق الى أسعار الوحدات الكهربائية بشكل مفصل و التجاوزات التي بلغت نصف الكمية المنتجة والبالغة ستة عشر الف ميكا واط)، ودعا الحلفي (الحضور ومن خلالهم العمل على تقليل هذه التجاوزات)، موضحاً، ان (التجربة قد حققت نجاحا كبيرا عند تجربة مشاركة القطاع الخاص في منطقة زيونة بجهود المواطنين من سكنة هذه المناطق نتيجة لتجاوبهم مع الشركة المشاركة وتذليل الصعوبات التي تواجهها من حيث تقليل الإسراف في الطاقة).