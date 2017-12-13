أجواء العراق تدخل الشتاء بالأمطار والثلوج

هزتان أرضيتان تضربان كرمان الإيرانية

طهران – رزاق نامقي

ضربت هزتان ارضيتان بقوة 6.1 و5.1 درجة على مقياس ريختر على التوالي ضواحي منطقة هجدك التابعة لمدينة راور بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران. وقال مساعد التنسيق للشؤون الانمائية في المحافظة مصطفى آية اللهي موسوي في بيان امس انه تم ارسال فرق التقويم الي منطقة هجدك على الفور، ولم تصل اي تقارير بوقوع خسائر جراء الزلزالين)، واضاف ان (الهزة الاولى بقوة 6.1 ريختر في الساعة الواحدة و11 دقيقة و29 ثانية من فجر امس في عمق 10 كيلو مترات من سطح الارض فيما وقعت الهزة الأخرى في الساعة الواحدة و19 دقيقة و38 ثانية في عمق 5 كيلو مترات من سطح الارض)، واوضح البيان ان (العديد من التوابع الزلزالية وقعت منذ الزلزال الذي ضرب منطقة هجدك قبل اسبوعين بقوة 6.1 درجة ريختر). فيما توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان تستمر موجة الامطار والثلوج على اجواء العراق وخاصة المنطقة الشمالية ودول المنطقة بشكل عام خلال الأيام المقبلة مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية)، واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس (استمرار موجة الامطار والثلوج على اجواء العراق وخاصة المنطقة الشمالية ودول المنطقة بشكل عام خلال الأيام المقبلة مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية فيما سيكون طقس اليوم الخميس في المنطقة الوسطى صحوا مع قطع من الغيوم وفي الشمالية صحوا مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق وفي الجنوبية بين غائم جزئي وغائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق).

حرارة عظمى

واضاف ان (درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون 20 درجة مئوية والصغرى 4درجات وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات)، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الجمعة سيكون في الوسطى صحوا الى غائم جزئي مع استقرار في درجات الحرارة وفي الشمالية بين غائم وممطر مع فرصة لتساقط الثلوج على المناطق الجبلية منها وفي الجنوبية بين صحو الى غائم جزئي). وتعد الظواهر الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والرياح والأعاصير والانزلاقات الأرضية والتصحر وغيرها أحد مظاهر الحياة على كوكب الأرض كما أنها إحدى أهم أدوات البناء والهدم التي تتطلبها مقومات التجديد لحفظ التوازن على هذا الكوكب.واكدت تقارير المراصد الزلزالية العالمية ان الزلازل أكثر الكوارث الطبيعية تأثيرا على الإنسان لحدوثها المفاجئ والسريع ولما تنجم عنها من خسائر بشرية ومادية. واضافت انه (يمكن تقسيم الآثار الزلزالية إلى نوعين هما الآثار الأولية وتتمثل في حدوث الحركة الأرضية العنيفة وما يصاحبها من تصدعات وسقوط المباني وغيرها والآثار الثانوية وتتمثل في الحرائق والانهيارات الأرضية والفيضانات والتغيرات في مستوى سطح الماء)، واوضح التقرير انه (يختلف حجم الخسائر التي تسببها الزلازل من بلد لآخر ويقل بصفة عامة في الدول المتقدمة التي أخذت بصورة جدية بالوسائل التي تؤدي إلى تخفيف الخطر الزلزالي وقد اتجه المؤرخون منذ القدم إلى الاهتمام بالزلازل وتسجيل مواقعها وتواريخ حدوثها ووصف أحداثها وتقدير شدتها والأضرار الناجمة عنها، وتطور هذا الاهتمام حديثا حتى أصبح علما قائما بذاته يسمى علم الزلازل خاصة وان الكرة الأرضية تتعرض سنويٌّا إلى نحو350 ألف زلزال لا يشعر بمعظمها الناس إما لضعفها أو لحدوثها في مناطق غير مأهولة بالسكان).

أسباب الهزات

فيما يرى خبير جيوفيزيائي ان (أسباب الهزات الارضية التي تتعرض لها دول الخليج العربي نتيجة للاصطدام بين الصفيحة العربية والصفيحة الاوروبية الآسيوية وتتعرض المنطقة الشرقية وسواحل الخليج العربي لهزات أرضية بين الحين والاخر، بعضها يشعر به المواطنون والبعض الآخر لا يشعرون به لانه في مستوى قياس الفرد أي لا يحتاج لقياس ريختر، وهذا يحدث كثيرا نتيجة لاصطدام الصفائح الأرضية). واضاف ان (التوزيع الزلزالي ليس عشوائيا بل يتبع مناطق معينة وسط البحر الأحمر، وقليل من الزلازل داخل الجزيرة العربية، لكن معظم هذه الزلازل يأتي مع تماس الخليج العربي بايران، والبحر الأحمر يتوسع ويتمدد ولذلك فليس للصفيحة العربية من خيار سوى ان تتحرك نحو الشمال الشرقي، وعندما تصطدم بالصفيحة الاوربية الآسيوية فهذا هو ما يسبب كل هذه المشاكل في المنطقة الايرانية).