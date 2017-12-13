الرايات البيض بدل السود وتحركات بين أربيل وبغداد للقضاء عليها

العبادي يتسلم تقريراً يرصد تحركات داعش بأطراف بغداد

بغداد – محمد الصالحي

كشف خبير امني عن تنسيق واضح بين اربيل وبغداد بشان عملية عسكرية ضد ما يسمى جماعة الرايات البيض باطراف كركوك، مشيرا الى ان الايام المقبلة ستشهد الكشف عن تفاصيل جديدة بشان تمويل ودعم تلك المجاميع، فيما تلقى رئيس الوزراء حيدر العبادي تقريرا بشان تحركات عناصر داعش في اطراف بغداد.

وقال الخبير الامني واثق الهاشمي لـ(الزمان) امس ان (الحكومة الاتحادية تنسق بشكل جيد مع اربيل من اجل العمل الاستخباري والامني للقضاء على جماعة الرايات البيض الارهابية في اطراف كركوك ومناطق طوز خورماتو). واضاف ان (تاريخ تلك الجماعة الارهابية يعود لنحو 20 عاما وينحدر معظم افرادها من جماعة انصار الاسلام الوهابية التابعة الى الملا كريكار المعتقل بتهم الارهاب). مبينا أن (القوات المشتركة استطلعت اجواء تلك المنطقة وقصفت بالطائرات مخابئ التنظيم فيما تستعد قطعات من القوات البرية والحشد اقتحام الجبال وتطهيرها من الارهاب لمنع تسلل المجاميع الارهابية).

إكمال تحقيق

واوضح الهاشمي أن (الايام المقبلة ستكشف الكثير من الاسرار ومن هي الجهة التي تدعم الجماعة بعد اكمال التحقيق مع بعض المعتقلين لدى القوات الامنية في كركوك والطوز).ومن جانبه قال قائد فرض القانون في كركوك اللواء الركن معن السعدي في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس (فيما يخص استشهاد الرائد ثامر العزاوي تم تشكيل لجنه برئاسة اللواء الركن معن السعدي قائد العمليات الخاصة الثانية وقائد فرض القانون في كركوك، أسفرت عن اعتقال احد الجناة وتحديد هوية الجاني الأخر).وأضاف(تم ضبط العجلة التي استخدمت في تنفيذ الجريمة ويجري العمل على القبض على الجاني الأخر). موضحا أن (الحادث جنائي وليس إرهابيا).فيما قال قائد عمليات كركوك اللواء علي فاضل عمران في تصريح امس ان (قوات أمنية مشتركة نفذت عملية على طريق قضاء الدبس الرابط بقضاء الحويجة لمسح المناطق بحثا عن داعش ما أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين واعتقال ثالث).وأضاف أن (العملية تأتي ضمن جهود بسط الأمن وملاحقة الهاربين من داعش).فيما كشفت مصادر عن تلقي رئيس الوزراء حيدر العبادي تقريرا من جهاز مكافحة الإرهاب بشان عمليات تسلل كبيرة لعناصر تنظيم داعش إلى ناحية جرف النصر في بابل. وذكرت المصادر ان (وحدة مكافحة الإرهاب كشفت عن وجود عمليات تسلل كبيرة لعناصر داعش من جهة العامرية والرزازة والجزيرة والبادية بمحافظة الأنبار، إلى ناحية جرف الصخر). وأضاف أن (تقريرا أمنيا رفعته الوحدة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، كشف أن تسلل الدواعش يهدف إلى إرباك الوضع الأمني). واشارت إلى أن (الوضع الأمني تحت السيطرة والقوات الأمنية عززت من وجودها من خلال زيادة العدد واستخدام أساليب حديثة لمنع تسلل الإرهابيين مجددا وإحكام السيطرة على المنطقة بشكل كامل ومنع عودة الخروق). ومن جانبه قال نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية نايف الشمري في تصريح امس ان (الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا والتي تكللت بطي صفحة داعش عسكريا جعلت زمر داعش تحاول جلب الانظار اليها وايصال رسالة بانهم مازالوا موجودين من خلال اعتداءات بمناطق عديدة).

اعداد خطط

مبينا ان (تلك التصرفات متوقعة والاجهزة الامنية لديها خطط معدة لهذه المرحلة).واضاف ان (معركتنا القادمة مع داعش هي معركة استخبارية). مشيرا الى أن (هناك خلايا مازالت موجودة وتسعى للتحرك من جديد باقرب فرصة).وتابع أن (معالجة تلك الخلايا يكون من خلال جانبين اولهما تأمين ومسك الحدود بطرق سليمة من خلال توفير الكاميرات والتكنلوجيا والتعاون الاستخباري مع المواطن لتجفيف واستئصال تلك الخلايا).وحذر من ان (زمر داعش قد تسعى لهجمات بسيطة باستخدام اسلوب حرب العصابات على نقاط رخوة او هجوم بسيارات مفخخة في محاولة لارسال رسالة بانه موجود) فيما قال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في تصريح امس ان (القوات الامنية والحشد تمسك الحدود مع سوريا بشكل كامل). مبينا ان (الجزء الشمالي منها بيد البيشمركة).واضاف ان (550 كيلو متر من هذه الحدود معظمها بيد الحشد بنحو 60بالمئة اما المتبقي فهي بيد الجيش وشرطة الحدود). مشيرا الى ان (دولة داعش انتهت).وتابع ان (داعش الفكر والارهاب لا زال يقوم بعمليات في بعض المناطق ولم ينته حتى الان). مشيرا الى (اننا بحاجة الى جهد استثنائي امني وسياسي واجتماعي في المناطق التي ممكن ان تختبئ فيها عناصر الارهاب). وقال القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي في تصريح امس ان (القوات الامنية شرعت بعملية امنية استباقية استهدفت جزيرة ناحية البغدادي وصولا الى بحيرة الثرثار وتمكنت من تطويق نفق سري يختبأ فيه 22 داعشيا ما دعا القوة الى اخبار طيران الجيش الذي قام بدوره بقصف النفق ما ادى الى مقتل جميع من كان داخله النفق). وأضاف ان (القوات تمكنت ايضا من تدمير عدد من الانفاق السرية والاستيلاء على اسلحة متنوعة). وفي ديالى قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح امس ان (طيران الجيش نفذ عملية نوعية في عمق تلال حمرين ودمر مضافتين وسيارتين ودراجة نارية و 25 برميلا مملوءا بالاسلحة والاعتدة والمتفجرات).