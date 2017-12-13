قفص الأفعى والحمامة في الزوراء – نوزاد حسن

قبل اشهر ذهبت مع العائلة الى الزوراء لانسى هموم العمل،وبعض منغصات الحياة.وهناك في تلك البقعة التي لم تتشوه كثيرا لانها ظلت بعيدة عن تجاوزات السكن العشوائي الذي حطم مدينة بغداد تجولت مع ابني وزوجتي اكثر من ساعتين.عندها تذكرت قاعة الافاعي التي كنت ازورها في نهاية الثمانينات وكانت عبارة عن قاعة منظمة جدا وتضم احواضا زجاجية لامعة فيها انواع مختلفة من الحيات والافاعي.عالم متنوع جدا ومالوف لان المكان امن ونظيف.

في زيارتي الاخيرة فكرت بزيارة تلك القاعة لكي يشاهد ابني التنوع الموجود في الاحواض الزجاجية الجميلة.سالت وسالت واخيرا اخبرني احد العاملين في الزوراء بان الدخول الى القاعة ممنوع.لكنه قبل حين شاهد اصراري وهنا كانت المفاجأة.لم تكن هناك قاعة ولا افاع،كل ما كان موجودا حوض زجاجي طوله اكثر من متر وفيه حية ضخمة لفت نفسها حتى صارت كاطار سيارة،والى جانبها حمامة بيضاء مرعوبة تنظر الى الافعى وهي تجمع قوتها لتطير لكن الى اين والحمامة البيضاء كما اخبرني الموظف هي طعام الافعى.وفعلا شاهدت ريشا ابيض في داخل الحوض.قلت له هل يجوز هذا الامر.الا يمكن شراء اللحم ورميه للافعى كما تفعلون مع الاسود.لم يجبني الرجل لانه وجد سؤالي غير منطقي او هذا ما شعرت به وانا انظر اليه.

انزعجت زوجتي من المنظر كثيرا.وبقينا بعد عودتنا للبيت نتحدث عن تلك الحمامة ومنظرها الخائف.وفكرت مرات بمصيرها وكأني تخليت عن تلك المخلوقة.ومن المؤسف جدا اني اكتشفت بعد كل هذه الاشهر باني كنت تافها وسخيفا جدا لاني لم اقم بفعل حقيقي لانقاذ وايقاف تلك المهزلة.

اليوم عرفت اني اخطأت في تجاهلي لذلك المشهد العبثي جدا.وكان من حق تلك الحمامة علي ان امد اليها يد المساعدها،وان اعتقها كعبد من يد موت محقق.

ما اثار استغرابي بلادة ذلك الشخص الذي ينظرالى القصة كلها وكانه لا يرى شيئا مهما غلى الاطلاق.

اعترف اني اخطات وتسببت في موت تلك الحمامة التي ترمز الى السلام الذي ابتلعته افعى.وعرفت اني اصبحت كائنا اخر يفتقر الى انسانية عصر النهضة.كنت في الحقيقة فارغا من الداخل لذلك اكتفيت فقط بالسؤال عن سبب اطعام الافاعي حمامات سلام.وكأن طرح السؤال او التعليق هو كل ما يمكن ان نقوم به لنرضي انفسنا وكأن قمة المواطنة ان نعلق عن الخطا بالكلام او نسخر منه بالضحك.

بغداد