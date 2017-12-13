4 مباريات اليوم والشرطة تفتش عن الصدارة

الزوراء يحقّق الفوز السادس ويتمسك بالموقع الأولفي الممتاز

الناصرية – باسم ألركابي

واصل فريق الزوراء الظهور الجيد والانتصارات الواضحة والمهمة التي أبقته في الصدارة عندما تغلب على الديوانية بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جرى بملعب الصناعة أمس الأول ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز محققا الفوز السادس على التوالي وحسم اللقاء المذكور بثقة كبيرة دون ان يواجه مشاكل وما شابه ذلك واكد جدارته في الاستمرار بالصدارة ويتمتع بالقوة والثقة ويلعب ويقدم بشكل جيد كما تظهر قدرات جميع اللاعبين خلال مداورتهم خلال المباريات التي تلعب بأوقات مضغوطة.

أهداف المباراة

وتمكن الزوراء من تحقيق أهداف المباراة ورغبة جمهوره في بلوغ النتيجة والبقاء في مكانه ومن المهم ان يدافع بهذه النتيجة العريضة عن الصدارة في مباراة حقق فيها كل شيء إمام تطلعات مواصلة تحقيق النتائج والتقدم بثقة عالية والسعي على تأكيد قوته عبر جهود اللاعبين التي تستمر في العطاء من جولة لأخرى والسير بثقة للإمام دون توقف. ورفع الفريق رصيده بالفوز المذكور الى 18 نقطة قبل ان يعزز رصيد الأهداف التي قد تمنحه بالبقاء في الموقع الاول حتى نهاية الدور الحالي بانتظار ما تسفر عنه مباراة الشرطة مع فريق الحسين المقرر ان تجري اليوم لكن الزوراء خرج بنتيجة مؤطرة بالفوز والأهداف وتوطيد العلاقة مع الأنصار وخروجهم بفرحة كبيرة بعدما فرض سيطرته الواضحة على مجريات اللعب والسيطرة على الكرة بشكل واضح وسط تراجع لاعبي الديوانية الذي يعلمون صعوبة المهمة رغم دخولهم المباراة بالفوز الكبير على الميناء لكن كل شيء اختلف في العاصمة التي اكثر ما تظهر ملاعبها صعبة بوجه فرق المحافظات وهو ما حصل للديوانية الذي واجه صعوبات فنية كبيرة عبر وقت المباراة التي تقدم فيها المتصدر بهدف لؤي صلاح د19 في وقت مهم وفر الأريحية للفريق والاستمرار في السيطرة على مجريات اللعب كما ظهرت الفوارق الفنية بين اللاعبين عندما كان بإمكان الفريق زيادة الأهداف قبل ان يخرج متقدما بهدف لؤي وكله ثقة في مواصلة الامور واللعب عبر الخطورة لتي عكسها في الشوط الاول بفضل اداء عناصره والأسماء المؤثرة التي دخلت الشوط الثاني بقوة ومواصلة الأداء العالي ونجح في الحد من الخطورة التي انطلق بها الديوانية قبل ان يعزز التقدم بهدف امير صباح د58 وواصل اللعب خطوة بخطوة وحافظ عل نوع الأداء المؤثر ما مكنه من العودة للسيطرة بشكل اكبر عندما بقي يلعب لوحده ويؤدي اللاعبين المستوى المطلوب وتعزيز اللعب والنتيجة بالهدف الثالث الذي جاء عن طريق امجد كلف د71 وإنهاء الامور وفشل الضيوف في عرقلة مهمة ايوب اوديشو الذي قدم فريقا قويا عكس قدرات عناصره بقوة وأداء مهم توج بالأهداف الثلاثة والنقاط كاملة وهو الأهم في مهمة عززت من العلاقة مع الأنصار الذين رحبوا بالفوز والخروج بالنتيجة الكبيرة التي تدلل على قدرة الفريق في تحقيق أهداف المباريات من جولة لأخرى عبر التعاون بين الكل والأبرز استعداد اللاعبين الدائم و في مواصلة العمل بجهود كبيرة على ارض الواقع ورفع مستوى اللعب وحاصل الأهداف عندما سجلوا عشرة أهداف من ثلاث مباريات قبل ان تتلقى شباكهم هدف وهذا حاصل جيد يعكس قوة الهجوم أحداهم أسلحة الفريق التي تترجم في جميع المباريات عبر التسجيل فيها ويقطفون ثمار المباريات عبر روحية اللعب والأداء العالي الذي حققوا فيه العلامات الكاملة في مجموع المباريات وهذا عمل مهم في ان تأتي البداية المثالية بفضل اللعب بشكل فني وهجومي وعمل يظهر ترابط الخطوط مع وجود البدائل الذين يحضون باهتمام المدرب والأنصار الذين يساهمون بشكل فعال في جميع المباريات عندما نجد امجد كلب يسجل وقبله أمير صباح ومصطفى محمود ما يجعل من الفريق الوصول بمبارياته بثقة كبيرة ويبقى الاهم الحفاظ على مستوى الاداء من اجل مواصلة تحقيق النتائج بين أنظار الجمهور الذي يواصلون الدعم والرغبة في الحضور في أي مكان يلعب به الفريق الذي يقدم شيء من رغباتهم في ظل البداية المهمة التي يأملون ان تشكل دافعا في تقديم الاكثر من خلال نوع الأداء المنظم والهجمات المؤثرة التي تعطي النتائج للفريق الذي يمر في أفضل أيامه والاهم البقاء في الصدارة لانها مصدر دعم انطلاقته الجيدة في تحقيق الفوز السادس على التوالي وسط اهتمام اللاعبين وإدارة المدرب أيوب اوديشوا الذي يقدم نفسه بأفضلية في المباريات وحسمها واستغلال ظروف اللعب والفرق ومساندة جمهوره التي جعلت منه محلقا على الدوام عبر خلق الفرص الحقيقية التي امنت الفوز في جميع المباريات والتمكن من الفوز مرتين خارج ملعبه وتدارك هذا الامور على عكس ما كان يجري حتى الموسم الأخير لكن اليوم يسيطر على المباريات وترك بصمة في ملعبي كربلاء والزبير وهو ما يساعده في اللعب بتوازن عالي وطرد مخاوف اللعب في ملاعب المحافظات.

مجرد مفاجأة

من جانبه يكون الفوز لذي حققه الديوانية على الميناء مجرد مفاجأة بعد تلقي خسارة الزوراء العريضة هي نفس النتيجة التي عاد بها من فريق الحسين في الجولة الثانية قبل ان يواجه المهمة الصعبة إمام المتصدر في مهمة غاية في الصعوبة شكلت التحدي المشترك للفريق والمدرب الذي كان يراهن على قدراته قبل ان تظهر قوة الزوراء على شكلها الواضح وجعلت من الديوانية تحت ضغط الأداء والنتيجة التي ذهبت لأصحاب الارض وتبقى الامور والاستفادة معلقة على مباريات الإياب التي مهم ان تنحصر بيد الفريق الذي واجه مشاكل مباريات الذهاب بعد خسارة فريق الحسين وبعدها من الوسط قبل ان تلزمه خسارة الزوراء التراجع للموقع السابع عشر بأربع نقاط وتبقى الفرق الصغيرة تواجه مشاكل مباريات الذهاب لأي ملعب كان قبل ان تظهر مهزوزة في ملاعب بغداد واكثر ما تسيطر عليها مخاوف النتائج العريضة ما يجعل منها متراجعة وقلقة من تقديم اللعب المطلوب الذي يحتاج الى الثقة والصبر والجاهزية وأكثر ما تظهر الفوارق بين الفرق التي تمنح التفوق للأقوى والخسارة التي عاد بها الديوانية التي شكلت التحدي بعينه وربما كان ذلك متوقعا ولابد من البقاء الاعتماد على مباريات الأرض احد الحلول من اجل الوصول الى هدف المشاركة حيث البقاء في الدوري بعد العودة الصعبة ويحتاج دعم الفرصة من قبل إدارتي المحافظة ومجلسها امام دوري طويل وصعب ولان النتائج غير مقنعة عندما تجرع مرارة الخسارة اربع مرات.

تعادل الميناء وزاحو

ويبدو ان خسارة الديوانية الأسبوع الماضي لازالت تلاحق الميناء الذي تعثر مرة أخرى في ملعبه وبين جمهوره الغاضب عندما تعادل مع صاحب المركز الثامن عشر زاخو الذي عاد بأول نقطة من خارج ملعبه على حساب الميناء بعدما فرض عليه التعادل في الوقت القاتل د90 عن طريق أبويل بعد ان كان الميناء هو البادئ بالتسجيل من قبل باسم علي د23 من المباراة التي عقدة الامور بوجه الإدارة والمدرب فجر إبراهيم الذي يكون قد بقى على خط الابعاد عن مهمة تدريب الفريق بعد مطالبة جمهور الميناء الغاضب والطلب من الإدارة ابعاد المدرب الذي رفض الاستقالة الا بعد الحصول على مستحقاته من العقد المبرم مع الإدارة .وبالتعادل المذكور رفع الميناء رصيده الى تسع نقاط في الموقع السادس فيما بقي زاحو في مكانه رغم النقطة الغالية التي عاد بها من ملعب صعب وفريق قوي وكل الترشيحات كانت منصبة للميناء واشد المتفائلين بزاخو توقع ان يخسر بفارق من الأهداف لكن الإحداث الميدانية اكثر ما تخالف التوقعات على الورق عندما الزم الضيوف الميناء على قبول التعادل والتخلي عن الفوز في في اخر دقيقة من المباراة لتي نالت من الميناء ودوره في المنافسة وزيادة مشاكل البداية عندما فقد للان تسع نقاط قبل ان يفشل في محو اثار خسارته مع الديوانية التي لازمته عندما فشل في الاختبار المناسب الذي كان في متناول اليد مع ظروف اللعب التي كانت تقف الى جانيه لكنه فشل في تغير الامور ولم يستفيد من التقدم المبكر في السيطرة على الامور وإنهاء المهمة التي كشفت ضعف قدراته في السيطرة وعدم التفريط بالنقاط قبل ان تزيد الطين بله بعد الفشل في اختبار مناسب المناسب لكنه مثل التحدي للفريق المتخم بالأسماء التي خيبت الآمال قبل ان تهدد مصير المدرب الذي سيواجه ضغطا اكبر ما يجعله ترك المهمة برغبته هذه المرة لان خسارة الديوانية تظهر خارج ارادة الفريق ولانها اتت من الذهاب لكن التفريط بمباراة مع فريق متأخر وتلعب بظروف جيدة تحفزك لمحو اثار خسارة الدور الاخير كان الاجدر ان تحقق الفوز الذي عرقله شباب زاخو الذي حصل على اول نقطة من مباريات الذهاب والثالثة له من ست مباريات لكن الحصول على نقطة من ملعب جماهيري وفريق مدجج بالأسماء والتعاقدات التي للان لم تعكس نفسها بعد فوزين صعبين على متذيل الدوري كربلاء من ضربة جزاء وكذلك الفوز الصعب على البحري ومن ضربة جزاء ومن نفس اللاعب صالح سيدر الذي لم يظهر وبقية الأسماء التي كان يعول عليها في تدارك المخاطر التي زادت صعوبة بوجه الاثنين إمام جمهور نام مبكرا بعد خيبة النتيجة التي اثارت مشاعر غضبهم كما شاهدناهم بعد نهاية المباراة قبل ان تزيد من المشاكل التي أخرت الفريق وهو يواجه تحد اكبر وجمهوره والإدارة التي تقدر مسبقا انعكاسات النتائج السلبية التي تكررت في بداية صعبة تظهر أثارها كبيرة في بداية غير متوقعة قبل ان توسع من الخلاف بين الادارة والجمهور والمدرب الذي قد لايجد حلا إمامه الا ترك المهمة امام أجواء عمل زادت تعقيدا لان الكل يبحث عن الفوز ولايعذر احد عند الخسارة او التعادل في الديار.الميناء لعب ست مواجهات حقق الفوز على كربلاء والبحري وتعادل مع الكهرباء والجوية وزاخو وتلقى الخسارة الوحيدة من الديوانية في وقت لعب زاخو نفس عدد المباريات تعادل بثلاث وخسر مثلها. وباختصار شديد الامور تعلعلت بوجه ادارة جليل حنون بعد النتيجتين الأخيرتين اللتين عقدا المشهد امام تزايد قلق الجمهور ومخاوفه من ان يستمر الفريق في دوامة النتائج السلبية وتبقى من دون دون حلول وقد يتراجع بعدفي سلم الترتيب اذا ما تت نتائج اليوم خارج الرغبة وسط تراجع اداء اللاعبين الذي يثير مخاوف لكل في البصرة ان يستمر الفريق في دوامة النتائج السلبية التي مهم ان يضع لها حدفي رحلة المنافسة التي تظهر صعبة .

الوسط والحدود

ويعود الوسط لملعبه عندما يستقبل فريق الحدود وكله امل في تحقيق الفوز الثالث بعد التركيز على مباريات الأرض واستغلال أي فرصة لتعويض نتائج الذهاب وفشل الفريق في تحقيق أي فوز للان على عكس ما كان يجري في المواسم الثلاث التي شارك فيها وكان يظهر افضل الكل في تحقيق نتائج الذهاب التي تخلى عنها قبل ان يبقى يعول على هذه المباريات الأخرى تحتاج لعطاء اللاعبين واللعب بقوة وتركيز من خلال رفع جهود اللاعبين في الاستفادة من هذه الاوقات ولو انها لاتكفي لسد الحاجة من النقاط لتي يجب ان تظهر وتاتي خارج وداخل الميدان الذي لازال يدعم المهمة والتطلع لتحقيق النتيجة التي يبحث عنها فريق الحدود الذي يرى نفسه بالقادر عن إيقاف مرور الوسط في ميدانه وعدم السماح له بالعبور امام تطلعات مظفر جبار العودة بكل الفوائد بهدف التواصل في المنافسة وتجاوز تحديات مباريات الذهاب وهذا مهم للغاية بعد المستوى الذي عليه الفريق في مباريات العاصمة في بداية مناسبة حتى مع خسارة الشرطة في الجولة الأخيرة لكنه يظهر مستعدا للنيل من قوة الوسط ولان اللاعبين قرروا تغير الامور بوجه كتيبة عماد نعمة الذي يشعر بالحرج الكبير امام الادارة التي لاتقبل مثل هذه النتائج امام فريق حصل على الموقع الأول في اول مشاركة ثم الوصافة في الأخرى والسادس في الأخيرة قبل ان تهتز نتائجه في بداية صعبة عندما يقف اليوم تاسع الموقف بسبع نقاط والحدود ثامنا بثمان نقاط.

الحسين والشرطة

ويضيف فريق الحسين بست نقاط الوصيف الشرطة بخمس عشر نقطة في مهمة يريد منها باكيتا من الأسماء المعروفة مواصلة العطاء وتحقيق الفوز السادس تواليا عبر قدراتهم وإمكاناتهم الفنية مع التوجيه في تقديم الاداء الهجومي لان العودة للصدارة تحتاج الفوز اليوم بفارق خمسة أهداف ما تحتاج المهمة الى لعب قوي وان تعمل مفارز الشرطة كما يجب ومن دون أخطاء ولان المهمة ستجرب تحت ضغط الأنصار وتطلعاتهم ان تاتي النتيجة لتي تعود بفريقهم للصدارة في مهمة لاتظهر سهلة مع كل ما يملكه الفريق من قدرات وإمكانات لكن حسم المباريات ياتي عبر تفاصيل صغيرة يبحث عنها شباب فريق الحسين الذين تقدمهم خبر هادي مطنش في وضع التحدي كما ظهروا في المباريات الخمس الأخيرة حيث التواجد في الموقع العاشر الذي يعدالافضل للفريق منذ مشاركته الأولى .

في الوقت الذي يبحث الشرطة عن الفوز والأهداف في ظل إمكانات اللاعبين والفوارق الفنية الكبيرة والأسماء المؤثرة التي تقدم مباريات دونت خمسة انتصارات والأمل في تقدم الأداء المقنع وتسجيل الأهداف التي لاتظهر سهلة إمام دفاعات أصحاب الارض الذين قدما مباريات مهمة ونجحوا في التصدي للمباريات التي يريد هذه المرة عرقلة مهمة الشرطة في القبض على الصدارة مع كل الفوارق التي تظهر ولان الفريق يتمتع بإرادة اللاعبين لتي أكثر ما تظهر في المباريات الصعبة وهو ما يعمل عليه المدرب الذي يسعى لتحقيق نجاح مع الفريق المغمور الذي بقي بشق الأنفس في الدوري.

كربلاء والطلاب

ويخرج الطلاب بسفرة محفوفة بالمخاطر وفي معنويات متراجعة وصفوف مفككة بعد نكسة الكهرباء التي زادة الطين بله وعرقلة الامور وكل الأشياء غير متوقعة بعد تلقي أربعة أهداف دفعته للموقع الحادي عشر والسعي الى تعويض وتعديل الامور بملعب كربلاء الأخر الذي يعاني بعد خمس خسارات ويتذيل سلم الترتيب لكنه يريد البدء بالخطوة الاولى على حساب الطلاب والعمل مع الحالة المعنوية المتدنية في ظل ظروف اللعب التي مؤكد يهتم فيها كربلاء هذه المرة وايقاف مسلسل النتائج المخيبة وتحقيق الخطوة الاولى بين جمهوره الذي مل النتائج الضعيفة ولابد ان تاتي الحلول السريعة لان غير ذلك قد يعقد المهمة التي تقتصر أساسا على مثل هذه المباريات التي تتعلق بجهود اللاعبين أنفسهم في مواجهة لاتظهر سهلة إمام الطلاب الذين يأملون في تغير ومحوا ثار نكسة الكهرباء امام رفض الجمهور الذي عدد قد يصاحب الفريق الى ملعب المباراة لاي نتيجة غير الفوز وحسم لمهمة لاستعادة التوازن وهو ما يريده الفريق الذي سيلعب بدون مدربه الذي منح إجازة في قرار لامعنى له من ادارة الطلاب التي تواجه مشاكل ادارة الفريق الذي يعاني كثيرا لكنه سيلعب بسمعته ولايمكن لتعثر عبر الحل الذي سيقوم به لاعبو الفريق.

نفط الجنوب والنفط

ويسعى نفط الجنوب عند مواجهة النفط في الموقع الرابع بتسع نقاط استعادة توازنه بملعبه وتحقيق النتيجة المطلوبة بعد تداعيات النتائج الأخيرة التي نزف فيها العديد من النقـــــــاط التي ظهرت تأثيراتها واضحة عندما يقف في الموقع الرابع عشر بخمس نقاط .

ويامل لاعبو الفريق العودة الى استعادة توازنهم من اجل تقديم اللعب المطلوب وتحقيق النتيجة التي من شانها خدمة الامور المتراجعة ما يظهر الحاجة للنتيجة الايجابية التي لايريدالنفط التـــــــــخلي عنها بعد المرور من بوابتي النجف والسماوة بتعـــــــــادلين زادا من مستوى اللعب خارج مواقعه. وهو ما يعطي التوازن للعب من اجل الفوز الذي يظهر مرشح له اكثر من الجنوب وسط مجموعة لاعبين شبابية لازالت تلعب وتقدم وقــــادرة على صنع الفرصة وقلب الامور عبر مستوى مستقر وتظهر فرصة النفط افضل من الجنوب امام المباريات التي لعبها من الفريقان.