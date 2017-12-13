الوداد يخسر أمام أوراوا خلال مباراة مثيرة

7 تحديات تواجه ريال مدريد في كأس العالم للأندية

{ مدن – وكالات: مازال لاعبو ريال مدريد الإسباني يشعرون بالنشوة عقب الفوز على إشبيلية بخماسية نظيفة يوم السبت الماضي، وظهرت على ملامحهم الابتسامة، حتى مع سفرهم لسبع ساعات قبل الوصول إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية. وسيخوض نادي العاصمة الإسبانية بطولة كأس العالم للأندية على أمل الفوز بها للعام الثاني على التوالي وللمرة الثالثة في تاريخ المسابقة الحديث، ليعادل رقم برشلونة. ورصدت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من ريال مدريد 7 تحديات فردية وجماعية أمام أبناء زيدان في المسابقة:

كريستيانو وحلم الهداف التاريخي

يملك الدون البرتغالي 5 أهداف في مسابقة كأس العالم للأندية متساويًا مع ليونيل ميسي ولويس سواريز لاعبي برشلونة الإسباني، ويسعى أن ينفرد بالصدارة ويصبح الهداف التاريخي للبطولة بمفرده. وسجل كريستيانو هدف بقميص مانشستر يونايتد، و4 مع ريال مدريد وكلها كانت في العام الماضي، منها هاتريك في المباراة النهائية.

معادلة رقم برشلونة:

يملك برشلونة 3 ألقاب في كأس العالم للأندية، بينما فاز ريال مدريد بلقبين فقط، ويريد حصد اللقب الثالث والثاني على التوالي ومعادلة رقم برشلونة.

3معادلة إنجاز ميسي:

لاعب واحد فقط في العالم تمكن من الحصول على لقب أفضل لاعب في البطولة في مرتين، وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسيسعى كل من سيرجيو راموس وكريستيانو رونالدو لمعادلة هذا الرقم. وحصل راموس على الجائزة عام 2014، بينما تُوج كريستيانو بها في العام الماضي.

زيدان واللقب الثاني تواليًا:

يسعى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني ليكون أول مدرب يحصد لقب كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، بعدما تُوج به مع الفريق في العام الماضي.

جائزة مالية كبيرة:

يحصل الفريق الفائز بكأس العالم للأندية على مبلغ 5.5 مليون يورو، وسيكون هذا تحديًا جديدًا لريال مدريد الذي يسعى لحصد الألقاب والأموال، لرفع الشأن الإقتصادي للنادي.

رابع لقب لتوني كروس:

سيصبح اللاعب الألماني توني كروس أكثر لاعب تحقيقًا لكأس العالم للأندية بأربعة ألقاب في حال فاز ريال مدريد هذا العام. ويتعادل كروس مع دانييل ألفيس وجيرارد بيكيه وليونيل ميسي وإنيستا الذين فازوا باللقب في ثلاث مناسبات مع برشلونة. وتوج كروس باللقب مرة مع بايرن ميونيخ عام 2013 ومرتين مع ريال مدريد 2014 و 2016.

النهائي الثاني عشر

في حال وصل الفريق الملكي إلى النهائي وفاز به فسيكون هذا هو النهائي الثاني عشر على التوالي الذي يصل إليه فريق العاصمة ويفوز به، فلم يخسر ريال مدريد أي لقب دولي منذ 17 عامًا. وكان آخر نهائي دولي خسره الفريق في عام 2000 أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني في كأس إنتركونتينتال، ومنذ ذلك النهائي فاز ريال مدريد بأربعة ألقاب في الأبطال وأربعة في كأس السوبر الأوربي ومرتين كأس العالم للأندية ولقب في كأس إنتر كونتينتال.

خسارة الوداد

على صعيد اخر فشل نادي الوداد البيضاوي في حسم المركز الخامس، في مباراة الترضية أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني بعدما خسر بنتيجة (3-1) في مواجهة تحمل فيها ممثل المغرب والكرة الأفريقية ضغط المواجهة وقوة منافسه الذي سيطر على كافة فصولها واستحق الانتصار في نهاية المطاف. مدرب الوداد الحسين عموتة اعتمد على 8 لاعبين لم يشاركوا في مواجهة باتشوكا المكسيكي، وأبقى فقط على الثلاثي خضروف والكرتي وأولاد في حين منح الفرصة للاعبي الاحتياط لتدوين اسمهم لأول مرة في مسابقة مونديال الأندية. وكشفت أولى دقائق المواجهة وجود خلل في منظومة أداء الوداد كرسته سيطرة الخصم وبلوغه مرمى ممثل المغرب بسهولة ومن نقلات سريعة في كثير من المرات. ونجح أوراوا في افتتاح التسجيل في حدود الدقيقة 18 بعد تسديدة قوية للاعب ماوريسيو أنتونيو ومن مسافة بعيدة فشل الحارس البديل بنعاشور في التصدي لها. رد فعل الوداد لم يتأخر إذ تمكن إسماعيل الحداد بعد 5 دقائق، من إدراك التعادل بعد مخادعته حارس أواروا من كرة ثابتة جانبية دون أن يمنح هذا الهدف الانتعاشة المرجوة للاعبي الوداد الذين فشلوا في مجاراة نسق المواجهة والإيقاع السريع الذي فرضه المنافس.

أفضلية نادي أوراوا تواصلت ليتمكن اللاعب كاشيواجي بوسوكي من تسجيل الهدف الثاني في حدود الدقيقة 26 ما أربك حسابات الوداد أكثر إذ واصل أوراوا سيطرته التي كادت تثمر أهدافا أخرى خلال الشوط الأول. ولم يأت الشوط الثاني بسيناريو مغاير، إذ تواصلت نفس الأخطاء الفردية وظهور ثغرات واضحة في دفاع الوداد بسبب عدم تناغم وانسجام اللاعبين واتارا ورابح، ما تسبب للحارس البديل بنعاشور في معاناة بلا حصر لها. وفي وقت بدأ الوداد يتحسن على مستوى الأداء نجح ماوريسيو بعد أخطاء دفاعية كارثية من تسجيل هدفه الثاني والثالث لاوراوا أمام متابعة لاعبي الوداد للمشهد بغرابة داخل معترك العمليات. تغييرات عموتة تأخرت ولم تساهم في تخلص ناديه من ورطة التأخر على مستوى النتيجة قبل أن يستفيد الوداد من تقنية الفيديو ويسجل ركلة جزاء في الدقيقة 93، بواسطة رضا هجهوج دون أن تحجب عنه خسارة وضعته في المركز السادس.

الكرتي: لم نقدم المستوى المطلوب

وعبر وليد الكرتي، لاعب الوداد المغربي، عن أسفه بعد الخسارة التي مني بها فريقه أمام أوراوا الياباني (3ـ2)، في مونديال الأندية المقام حاليا في الإمارات. وقال الكرتي في تصريحات إذاعية: لم نقدم المستوى المطلوب، في البطولة كلها، كنا نمني النفس بأن نقدم عروضا جيدة، لكننا فشلنا، لكن علينا أن نستفيد من هذه التجربة. وأضاف أن فريقه وقف على المستوى العالمي، وواجه مدراس كروية كبيرة، مشيرا إلى أن المهم هو تطوير المستوى، ليكون الوداد أفضل. وختم حديثه: سنعمل بعد عودتنا للمغرب، وسنحاول تعويض ذلك بالمنافسة من جديد على دوري أبطال أفريقيا، وكذا الدوري المحلي، ولما لا نشارك في النسخة القادمة لمونديال الأندية.