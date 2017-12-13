لويس يكذّب وكيل أعمال توران

{ مدريد – وكالات: رد فيليبي لويس الظهير الأيسر لنادي أتلتيكو مدريد، على الشائعات المنتشرة بشأن رحيله عن الفريق الإسباني، خلال المرحلة المقبلة. وكان أحمد بولوت وكيل أعمال التركي أردا توران لاعب برشلونة، قد صرح أن لويس يريد مغادرة أتلتيكو مدريد، مشيرًا إلى أن نادي جالطة سراي يبحث عن ظهير أيسر.

وتحدث بولوت لإحدى القنوات التركية، ونقلت صحيفة آس تلك التصريحات حيث قال: أنا أمثل فيليبي لويس في تركيا تحديدًا، وقد تعاونت مع خورخي مينديز في العديد من الصفقات. وأضاف: حتى الآن لم أتحدث إلى أي نادٍ حول فيليبي، ولكنه يريد مغادرة أتلتيكو، ولهذا سأتحدث إلى ناديه من أجل خروجه.

وبعدما نشرت صحيفة آس هذا الخبر على حسابها الرسميّ، لم تمض سوى 4 دقائق، قبل أن يرد الظهير البرازيلي ردًا قويًا وصارمًا بقوله: جميعنا يعلم أن هذا غير صحيح.