(الزمان) تحتفي بالصحفية المغتربة مارغريت خاميس

نخلة تعيش خارج الوطن لكن قلبها ينبض بحب بغداد وأيامها

كاتبة تعتمد العراق محور غزل بين عاشق ومعشوق

بغداد ــ داليـا أحمـد

احتفت (الزمان) عصر امس الاول الثلاثاء بالصحفية المغتربة مارغريت خاميس التي توسطت زملائها بعد غياب نحو عشر سنوات لم تحجب او تغتال مشاعرها غربة الاوطان بل جعلت منها عاشقة يقام لها عزاء لكل لحظة اشتياق متجددة. ويأتي الاحتفاء بخاميس ضمن تقليد دأبت (الزمان) عليه بتوجيه من رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز بالاحتفاء وتكريم المبدعين في مختلف ميادين الحياة.

وقال رئيس التحرير الدكتور أحمد عبد المجيد في كلمة له خلال الاحتفاء ان (اللقاء يجمعنا بالحب والوفاء ونجدده بقامات جديدة من التي نحتفي بها في الزمان ،اليوم نحتفي بنخلة عراقية لطالما ذقنا رطبها عبر كتاباتها في الصحف واخرها في الزمان، هي خارج الوطن لكن قلبها داخل العراق وقد تعرفت على مارغريت خاميس منذ مدة طويلة قد تصل الى عشرين عاما ولم اجدها يوما الا واسم العراق على شفتيها وكانها تعشق فارسا) واضاف (لم اقرأ لها عمودا في يوميات الجريدة الا وكانت تتغنى بالعراق، انقطعت عن البلد منذ مدة طويلة قد تصل الى عشر سنوات لكن حبها للعراق وشغفها بالشعب الصابر الذي بقي يجاهد وكانت من المصادفات الحبيبة في الزمان ان تختار خاميس الجريدة لتكتب بها لذلك كنا محظوظين مرتين لانها اغدقت علينا برطبها مرة واخرى لانها جاءت باقدامها الى (الزمان) لتؤكد انها جزء من الاسرة الصحفية وعراقية في الصميم من الرأس لاخمص القدم)، معبرا عن سعادته قائلا ان (السعادة اليوم كبيرة بوجود نخلة برحية بيننا واتمنى ان تكون اطلالتها مستمرة كما اطلت علينا في عدد من المقالات). واوضح (ان اغلب ما يؤخد من اخبار عن العراق للمغتربين من وسائل الاعلام يتناسى الواقع والحقائق للاسف الشديد ولذلك الكثير من التزييف رافق التغطية بشأن واقع العاصمة الصابرة باهلها ونخيلها وجسورها, نعم هناك سلبيات لا ننكرها لكن عراقيتنا يجب ان نثبتها بمقاومة السلبيات بالبقاء متجذرين ولا نغادر الارض مهما كان الثمن ونحن بقينا باصعب الظروف، نساء ورجالا).

تنوع الكتابات

من جانبه قال الصحفي زيد الحلي (عاصرت الزميلة ماري في جريدة الثورة، كان هناك قسم نطلق عليه اسم طارد الفتيات هو قسم العربية والدولية كانت مائدة الجنابي وايمان احمد فقط فيه ثم تم تعيين الزميلة خاميس فيما بعد وتميزت بخصالها في العمل واستيعابها له بشكل كبير الشيء الجميل هو تنوع كتاباتها ولم تختص في العربية والدولية ومناقشة القضايا في الساحة الدولية من خلال كتاباتها ومن استقرائها من حروف في وكالات الانباء كانت تضع امامها المواد ثم تعد شيئا جميلا فعندما بدأت بمتابعتها دون ان تعلم شعرت بأنها ستصبح شيئا جميلا في عالم الصحافة) واوضح (اعتدنا ان تقدم الزمان مبادرات كبيرة في وقت تندر به مبادرات من الصحف الاخرى ووسائل الاعلام فانا سعيد في الاحتفال بها والاسهاب الجميل بحقها على لسان الدكتور احمد عبد المجيد في عالم الصحافة).

جواز عراقي

فيما عبرت خاميس عن حبها للصحافة والعراق حينما القت كلمتها امام المحتفين بها. اذ قالت (منذ اللحظات الاولى التي ادون بها الكلمات اقول بأن العراق بالنسبة لي كائن حي يتعايش معي وكأنه نبضة بقلبي ودم يجري في شرياني وكثيرا ما اصل وانا في مراحل الكتابة الى عدم القدرة على الفصل بينه وبين الحبيب الذي اعشقه واخر مقال نشر لي في الزمان عن العراق كان عبارة عن غزل بين عاشق ومعشوقة واسميته انت يا حنة تيمنا برواية عبد الرحمن منيف الاشجار واغتيال مرزوق التي كانت عن الوطن وحنة هي امرأة عراقية تموت يبدأ البطل بعتابها لانها تركته غريبا) واوضحت ان (الغربة نوع من انواع الموت بل اصعب منه ايضا نظرا لان الموت ينهي العذاب والمرض لكن الغربة تجعلك حاملا التابوت يوميا وتتنقل حد الموت ثم يعودون ليحيوا لك عزاء جديدا ولاسيما للانسان المتجذر والمحب لوطنه ، فجميع كتاباتي كانت تتضمن المواطن اكثر من المسؤول ومثال على ذلك اثناء الحرب العراقية الايرانية وردني اتصال من جندي عراقي يشيد بكلماتي ليؤكد بأنني افكر بهم ولاسيما حينما قلت بأننا لن نحتفل هذا العام برأس السنة مع الاهل بل سنحتفل مع الجنود وهم في جبهات القتال لانهم سبب الاحتفال والاحق به حتى ولو في الكلمات، هكذا كنت اجمع عذاباتهم في كلمات وحتى اغلب التكريمات التي نلتها كانت تنص على عبارة (نظرا لروحها العراقية العميقة المتميزة) ولا ارغب بأكثر من ذلك فأرثي هو العراق فقط ولا اقبل بأن ادفن الا بالعراق وان صعب على عائلتي ذلك اوصيتهم ان يعتمدوا جوازي العراقي عند دفني وفوق قبري ليرى العالم بأني عراقية حد النخاع عشقا) واوضحت (لم يكن لي موقف سياسي حينما سافرت، بل زوجي من حصل على فرصة عمل افضل خارج البلاد وقال لي اختبري ذاتك ولو مرة بكيفية العيش خارج العراق فقلت له سأموت حينما اصل الى طريبيل الا انني نفذت مطلبه ولم اتحمل اكثر من 3 أشهر ثم عدت الى بغداد وشهدت احداث عام 2003 ولكني اضطررت بعدها الى الهجرة حينما غادر جميع الاهل والاقارب نظرا لسوء الاوضاع في ذلك الوقت وهجرتي لن تقطع سبل الوصال مع الاصدقاء فصديقتي هي من شجعتني على المجيء الى بغداد الان).

يوميات الجريدة

من جانبه قال الصحفي احمد عبد الصاحب (عندما اتحدث عن خاميس اعود بالحياة الى ثلاثين عاما اي انني اعود الى شبابي عندما بدأنا العمل سويا في جريدة الثورة ولم ابق معها الا خمسة اعوام ولمست بأنها استطاعت خلال مدة قصيرة ان تكون عراقية صميمية وصحفية مبدعة اذ استطاعت ان تكتب في يوميات الجريدة مقالات عدة عندما كانت اليوميات لكتاب معروفين فهي استطاعت بمدة قصيرة ان تكتب في هذه الزاوية) متمنيا لخاميس (التقدم والازدهار واشكر جريدة الزمان لانها اتاحت لنا فرصة اللقاء بالزميلة خاميس بعد فراق دام اعواما عدة).

باقة ورد

وفي ختام الاحتفاء الذي حضره زميلا خاميس في صحيفة الثورة زيد الحلي واحمد عبدالصاحب والاعلامي عبدالله اللامي ،قدم اللامي باقة ورد (الزمان) الى خاميس مع هدية تذكارية من الجريدة والتقطت صورة جماعية توثق الحدث الجميل.

وسبق ذلك تقديم المطرب السياحي احمد سلمان لمجموعة من الاغنيات تغنت بحب الوطن وبمعالمه ومدنه.

سطور من حياة خاميس

بغداد – شيماء عادل

على هامش الاحتفاء بالصحفية مارغريت خاميس سألناها عن ابرز محطات حياتها فقالت ( انا من مواليد عام 1956 متزوجة منذ 40 عاما ولدي ابنتان، الاولى خريجة تربية والثانية خريجة هندسة ديكورات ، ولدي 4 احفاد .حصلت على شهادة البكالوريس في الاداب من قسم الصحافة عام 1980 وعملت في جريدة الثورة منذ تخرجي ولغاية عام 2000 عشت في بغداد وبالتحديد في منطقة الغدير منذ ولادتي وكتبت في مختلف الفنون الصحفية ولاسيما المقالات وكانت مقالاتي تختص بنقل معاناة العــراقيين).

وعن رحلتها مع الغربة قالت (سافرت الى السويد بلاد المهجر عام 2000 الا انني زرت العراق عام 2003 وبعدها وبسبب الاوضاع لم ازر اهلي منذ 14 عاما، وهذه زيارتي الاولى ووجدت العراق افضل مما كنت اسمع عنه عبر وسائل الاعلام)، مضيفة (عند هجرتي الى السويد درست اللغة وعادلت شهادتي ولكن الصحافة هناك تختلف عن الصحافة في بلدي، اجدها هنا افضل. ولهذا اعتز بكتابة الاعمدة والمقالات في صحيفة (الزمان) ولدي كتابات في مجلة مدارات).