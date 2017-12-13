الإسكان يعد الأضرار كبيرة تتطلب التخطيط

آوسي: كلفة إعمار الموصل بين 30 – 40 مليار دولار

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أكدت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة آن نافع أوسي ان الاضرار التي لحقت بمدينة الموصل كبيرة جداً.وقال بيان للوزارة امس ان ( اوسي ترأست اجتماعاً موسعاً لإعادة اعمار المدينة بحضور عضوي مجلس النواب يونادم كنا و ميسون الدملوجي وعدد من التدريسيين والاكاديميين من جامعات الموصل، وبغداد،و النهرين والوكيل الفني للوزارة جابر الحساني والمدراء العامين لدوائر الوزارة لبحث ومناقشة السبل الكفيلة لأعادة اعمار الموصل)، ونقل البيان عن اوسي القول ان (الاضرار التي لحقت بالمدينة كبيرة جداً، مما يتطلب التخطيط الجيد والسليم وبذل كل الجهود الممكنة لكي تكون بداية الانطلاق لأعادة الاعمار للمدينة على اسس صحيحة وخطوات سليمة من خلال اعداد دراسة كافية لتوحيد الرؤى المطروحة للمناقشة لتفضي الى توصيات ومقررات موحدة تأخذ بنظر الاعتبار الحفاظ على هوية المدينة بما يتناسب وتراثها وتاريخها العريق).

اعداد دراسات

واضافت انه (تم عرض عدد من الدراسات المعدة سابقاً وبحث امكانية الاستفادة من المسوحات والخطط التي وضعت فيها، منها دراسة التجديد الحضري لمدينة الموصل القديمة، فيما تم مناقشة عدد من وجهات النظر المحلية منها المتمثلة بجامعة الموصل والجهات المعنية بأعادة الاعمار كالدوائر البلدية والتخطيط العمراني والحكومة المحلية)، واوضح اوسي انه (لابد من وضع الضوابط والخطط التي تتناسب مع الوضع الراهن لكي تتاح الفرصة لجميع المواطنين بأعادة اعمار دورهم والعودة اليها بشكل سريع)، داعية الى (الحد من التجاوزات التي قد تعيق اعادة الاعمار في المدينة في حالة عدم اعتماد الخطط والضوابط). وكانت الوزارة قد انجزت تأهيل المتنزهات وزراعة الشتلات في الجزرات الوسطية في ايسر مدينة الموصل.وقال بيان سابق للوزارة تلقته (الزمان ) ان (الملاكات الفنية والزراعية في مديرية بلدية الموصل التابعة للوزارة انجزت اعمالها باعادة تاهيل المتنزهات وزراعة شتلات في الجزرات الوسطية في ايسر المدينة بمنطقة المهندسين).

واضاف ان (اعمال التأهيل شملت صيانه وتقليب التربة وزراعة الشتلات المختلفة الانواع داخل المتنزهات حيث تم زراعة 1500 شجرة نخيل اطلقتها المديرية في وقت سابق ،فضلاً عن زراعة57 شتلة فسيلة من نخيل الواشونطي الامريكي في جزره قرب جامع الامام الاعظم في منطقة الزراعي وزراعة 135 شتلة في جزرة تقاطع البطاطا امتداداً الى جامع الصابرين في حي الوحدة وكذلك تم زراعة 100 شجرة من اشجار الثويا الهرمي ويورينا في جزرة القاهر والعربي والمنصة). ويرى المراقبون ان محنة الموصل لم تنته، إذ أن المرحلة الحالية تشكل نوعا آخر من التحدي للمواطنين والسلطات. فخلاص المدينة من براثن الإرهاب لا يعني انتهاء الظروف القاسية فيها أو زوال الدمار الذي، وإن تفاوتت حدته من منطقة لأخرى، يظل سيد الموقف.

واضافوا ان (قيمة الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية بسبب سيطرة داعش على 40 في المئة من أراضي العراق منذ منتصف 2014، بحوالي 50 مليار دولار مع ان مستوى التدمير في بعض الأحياء بسيط جدا وعدد منها لم يغادره السكان ومحلاتها التجارية مفتوحة ، ما يجعل مهمة إعادة الاستقرار فيها سهلة جدا وترتبط بإعادة خدمتي الماء والكهرباء، على خلاف بعض الأحياء الأخرى)، فيما قال معاون محافظ نينوى في بيان سابق أن (الخسائر المادية كبيرة جدا في مناطق عدة من الموصل خاصة في المدينة القديمة).

كلفة اولية

موضحا أن (الكلفة الأولية لإعادة إعمار المدينة تتراوح بين 30 إلى 40 مليار دولار)، واضاف إن (أعمال إعادة الإعمار لكل الدوائر الخدمية جارية منذ تحرير الساحل الأيسر).

وقالت المسؤولة الإعلامية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لينزي ماكنزي في تصريح ان ( برنامج إعادة الاستقرار الذي تديره المنظمة يعمل على تنفيذ أكثر من 300 مشروع للمساعدة في إصلاح البنى التحتية الأساسية ودعم الاقتصاد المحلي في شرق وغرب الموصل)، وكشفت أن (برامج أخرى سيتم إطلاقها قريبا).

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أن البنية التحتية الأساسية للموصل تضررت بشدة، وأن ست مناطق دمرت بشكل شبه كامل، ما يرجح أن تكلف الإصلاحات الأولية أكثر من مليار دولار.