بحث الغراب – غلام محمد هايس

عندما يموت غراب ما فان مجموعة الغربان تقف صامتة عدة دقائق ثم تحلق بعيداً دون اي صوت ، وقد قام الدكتور (جون مارزلوف)من جامعة واشنطون بمسح لدماغ الغربان عن رؤيتها لغراب ميت فتفاجأ بان المنطقة المسؤولة عن التعاطف في الدماغ والتي تسمى (الحصين) هي التي تتفاعل مع المشهد وليس المنطقة المسؤولة عن الخوف كما هو متوقع .أظهرت البحوث العلمية الحديثة ان بعض الحيوانات ذكية بشكل استثنائي ومنها بعض الطيور التي تستطيع حل المشاكل بطريقة مشابهة للبشر وتعتبر عائلة الغراب إذكاها جميعاً و لو استطعنا فهم ذكائها ممكن ان نحل لغز الذكاء البشري .

يعتقد الكثير من الخبراء ان هذه اذكى الحيوانات على الارض .

قام الدكتور ( تايلور) بتجربة مكونة من ثمانية مراحل للوصول للطعام باستخدام تشكيلة من الأجسام قام لوضعها في قفص وتعتبر تلك التجربةًمن اكثر التجارب تعقيدا بنسبة لعقل الحيوان ، وقد قام الغراب بحل تلك الاحجية بنجاح باهر.

يصل عمر الغراب في الأسر الى ستين عاماً وهي مقارب لعمر الانسان ، وفِي تجربة اخرى قام بها عالم الطيور الدكتور ( جون مارزلوف) بمقارنة ذكاء غراب مع حيوان اخر هو الكلب و طفل بعمر سنتين ونصف وهو نفس عمر الغراب و قد استطاع الغراب حل الاحجية بسرعة فائقة و قد استخدمت كاميرا عالية السرعة لرؤية كيف قام الغراب بذلك العمل ، والعجيب ان الغربان تقوم باستخدام خبرة سابقة لحل مشاكل جديدة .

يقول د (جون مارزلوف) مايجعل هذه الحيوانات اذكى من غيرها هو التفكير المعقد و مشاركة الأفكار و تلقينها من فرد الى اخر ومن جيل الى اخر و من الآباء للابناء و لذلك فان اذكى الحيوانات في الارض هي تلك الحيوانات الاجتماعية مثل الغربان .

و تصف الاية (31) من سورة المائدة ذلك الغراب وذكائه قال تعالى (فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ) ، فنلاحظ الفاء في بداية الاية للسرعة لكي يواري ابن ادم سوءة أخيه وان الغراب تعاطف مع مشهد القتيل ولكن لم يشهد عملية القتل لانه بعث لاحقاً وقام ابن ادم بمراقبة الغراب لكي يتعلم منه كيف يواري السوءة كما ان ندم ابن ادم على قتل أخيه فيه انحلال للرابطة الاجتماعية والتعاطف الذين هما موجدين اصلا لدى مجتمع الغربان والمعروفه بتعاطفها مع مشهد الغراب الميت كما في التجربة التي اجراها العالم (جون ) لذلك كان ندم ابن ادم سريعا وكما هو واضح من كلمة (فأصبح) لوجود الفاء التي تدل على سرعة الندم .