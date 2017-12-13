العنف ضد المرأة ينذر بالخطر

العنف ضد المرأة ظاهرة تنتشر في جميع انحاء العالم ومن ضمنها الوطن العربي، ظاهرة تتصف بالظلم والتخلف والرجعية فيها نسف لحقوق المرأة ووصفها بعدن الاتزان في الحكم على الاشياء وعدم صلاحها للعمل في السياسة او القيادة او ادارة شؤون الدولة .

المجتمعات الشرقية نادت بالكثير من الافكار والثقافات القديمة بما يناسب هواها ومصالحها الذكورية مبتعدين عن القيم التي نادت بها جميع الاديان ومنها الاسلام الذي رفع من مكانة المرأة وكرمها وحتى الجنة وضعها تحت اقدام الامهات وليس الآباء واخرج الاسلام المرأة من ظلمات الجاهلية الى النور .

هناك بعض الدول والمجتمعات لها دور كبير ظاهرة العنف ضد المرأة وتهميشها والنظر اليها نظرة دونية وعدم احترامها بينما يتم تعظيم الرجل باعتباره العنصر المهم والفعال بالمجتمع وبانها خلقت للانجاب وخدمة الرجل فقط من خلال سن قوانين تشجع على استغلالها وتعنيفها وعدم فرض العقوبات على الاشخاص الذين يمارسون العنف ضدها واستغلالها نفسياً وجسدياً لذلك ندعوا لعتق المرأة من سجن الحريم وايجاد حلول جذرية لحمايتها واشعارها بادميتها واهميتها بالمجتمع كتوفير مراكز تأهيل تقوم بتقديم المساعدات للمرأة المعنفة لاسترداد ثقتها بنفسها قبل مواجهة العالم من جديد وايجاد قوانين لضبط العنف بشتى انواعه لفظي او جسدي ودعم كامل لضحايا العنف المنزلي كالمرأة والطفل، والاكتفاء الاقتصادي للمرأة الذي يعتبر اول الحلول واهمها لاخراج المرأة من حالة الذل والهوان، وعدم سكوت المرأة ورفض التعنيف الممارس ضدها لأن سكوتها يؤدي الى التمادي في اظهار الجانب العدواني ضدها مما يساعد على تفشي هذه الظاهرة.

وعد يوم الخامــــــس والعشرين من نوفمبر يوماً عالمياً لوقف العنف ضد المرأة بوصفه واحداً من اكثر انتهاكات حقوق الانسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم .

نور البدري