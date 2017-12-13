بابل – رياض الدليمي

(لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين)

شهدت مدينتي أول جريمة في التاريخ البشري ، اني أتنفس الدم الذي تغلغل في التراب بين أظافري هو من ذاك الأخ الذي قدم قرابينه للرب من ثمار بستان أبي ، لقد قطف رمانا وعنبا وتينا ليتقرب به الى الله ، لقد قبلت قرابين هابيل لأنه استئذن أبي بالقطاف فملأ سلاله .

ان هابيل كان يدرك طيبة ابي فهو لا يرد صديقا أو عدوا كان يقسم رغيف خبزنا ليطعم الجائع وكل من يطرق بابنا في تلك القرية الصغيرة من بابل ، لم يسمع أبي صراخ الأرض التي نزف الدم فيها أول مرة ربما كان أبي لا يصدق ما يسمعه لهذا أعتقد انه صراخ الجنيات التي تبحث عن حب وحنان وزوج لتحتمي فيها من جنون قابيل .

لكن حصل الذي حصل وأصبحت قريتنا تتناسل فيها الضحايا واكتست قشرة أرضها بلون الدم فلم يسلم منها أحد ، لقد شكر أبي الرب وعظّمه وأجلّه واتقاه كثيرا رغم الدماء ، رغم البغي رغم الطغيان لان يدرك مغفرته ورحمته وصفحه .

لقد شكر أبي الرّب لأنه تقبلَ سلال ثمار بساتينه التي حملها له هابيل ، وكلما تنزف الارض دما أغدق أبي سلال الاثمار لوجه ..

كل وجوه القرية سقطت أمام الله الا وجه أبي لأنه كان يبتسم كثيرا ، لم أر وجهه مكفهرا في يوم من الأيام .. فكان ان حزن يومئ برأسه فقط ويرفعه للسماء ويبكي كثيرا ، وما ان يهطل رأسه حتى الغمام أهطلت أمطارها فوق جبين أبي وشعره فيفرح كثيرا .

كل غيوم الشتاء هي ملك أبي لقد أعطاه اياه الله توسما لبياض قلبه ، كلما سالت الدماء على هذه الأرض وتناثرت الجثث المجهولة الملقاة على قارعة الطرق كلما زاد هطول المطر في كف أبي ، لقد فاض المطر بكفّيه فمسح رؤوسنا بأمطاره فصرنا أولاد المطر وأحفاد التين ، لهذا ترانا جميعا لا نتذوق طعم ذبائح هابيل ولا نتبارك بقرابينه .

يا أبي الحاج ان أرض بابل شحت مياهها وجفت أبارها وتشققت بساتينها .. انه اليباب يا أبي قد لحق بأراضينا ، فهل ستمنحنا المطر ثانية ؟ ، هل ستسقي أفواهنا بأديمك ؟

يا أبي الارض هنا أسود وجهها فهل من بياض قلبك لتغسل سوادنا ؟