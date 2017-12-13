الغيبوبة – كريم السلطاني

لاندري كيف نتعامل مع الواقع المرير الذي فرضته السياسات الخاطئة والتي انجبتها امريكا ورمت بالنار في قلب الوطن،هل تريد تخليصنا من العفن أم أنها ارادت بذلك أن تبدل الوضع بوضع اخر اكثر مرارة ،

عندما دخلت امريكا البلد حققت ماتريد واغمضت عينيها عن مالاتريد،

من خلال سياساتها انجبت لنا حكومة معاقة لاتستطيع فعل شيء الا تنفيد ما تأمر به امريكا وهذا واقع حال ويدركه كل عراقي، عندما شكلت اولى الحكومات أملت عليها شروطا كثيرة واولها هو عدم اعطاء الشعب اي من حقوقة وهذا واضح للعيان ،والاوضاع هي من تحكم على هذا الشرط، الحكومة التي اعطتها امريكا الضوء الاخر بحجة الانتخابات والديمقراطية هو مسلسل اجرامي تمارسه امريكا على الشعب، لان الحكومة غير قادرة على تحقيق اي مطلب شعبي بل استأثرت بالشعب واخذت منه كل شيء ،انعدام الثقة وعدم الوفاء بالوعود وعدم تحقيق اي منجز بل استشرى الفساد والنهب في كل مفاصل الدولة والكل يعلم ويدرك ذلك، لم يستفيد المواطن من خيرات بلدة بل اصبح هو من يعطي للحكومة من اجل انتشالها من ازمة الفساد الحكومي العام،

حرمان المو اطن دليل على الفشل في اداء الحكومات وعدم استطاعتها انتشال الوضع من تلك الازمات المتلاحقة والعجز التام امام متطلبات الواقع ، وملازمة الصمت وعدم النظر بجدية الى مايحدث في البلد وبرغم نسب الفقر تزداد يوما بعد يوم وكذلك الفساد والركود الاقتصادي وتوقف كل المهمام والنظر اليها بجدية وايجاد البدائل ومعالجة مايحدث ضمن خطط اعدت لذلك، كل شيء يزداد سوءا لم نر اي تحسن بالاوضاع بل نراها تتفاقم يوما بعد يوم ، لم تدرك الحكومة ان الفساد هو ناتج من تصرفاتها وتغاضيها عن محاسبة الفاسدين في المفاصل الحكومية وان اكثر الفساد هو في الوزارات وقد تسرب الى اصغر دائرة خدمية ، هذه هي الغيبوبة الحكومية الطويلة لان الضعف والفشل هو من ادى الى ذلك، الكثير من الامور المهمة التي اصبحت مصدر خطر على حياة المواطن منها الانحسار في المياه الذي بات يهدد كل شيء ،الفساد الاداري كثرة البطالة عدم توفير ملتزمات البطاقة التمونية وغيرها الكثير ، اذا الى اين يذهب النفط العراقي وباي جيوب يوضع والى اين يهرب ومن الذي يستفيد منه ،كل هذه الازمات نتجت من عدم استطاعة الحكومة تفادي ذلك.