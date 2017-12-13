التركيبة السكانية لأهل بغداد – طارق حرب

في سلسلة بغداد تراث وتاريخ كانت لنا كلمات عن سكان بغداد في النصف الاخير من القرن التاسع عشر ذلك ان عناصر كثيرة من غير العرب ومن غير المسلمين توافد على بغداد منذ قيام المنصور بتشييدها واستمرت هذه الحالة زمن الدولة العباسية والمغولية بعد دخول هولاكو والجلائرية واصحاب الخروف الاسود والخروف الابيض وفترة حكم فارس واخيرا حكم العثمانيين الذي ابتدأ بعد دخول ابراهيم باشا الصدر العثماني بغداد ودخول السلطان سليمان القانوني سنة 1534 حيث شهدت ورود المغول والفرس والتركمان والعثمانيين ومن ثم فإن اقواما مختلفة ومكونات كثيرة استوطنت ارض بغداد حيث كان اهل بغداد في هذه الفترة يتألفون من العرب والتركمان والكرد والفرس على وجه العموم مع اقليات دينية ومذهبية ومن يحمل جنسيات لدول مختلفة كبريطانيا وفرنسا وان كانت غالبية سكان بغداد من العنصر العربي ومن الدين الاسلامي ومن الاقليات الموجودة في تلك الفترة القاطنة في بغداد بحدودها كولاية من الولايات العثمانية حيث كانت حدودها ومساحتها اكبر بكثير مما هي عليه الان اذ ان العثمانيين او التركمان وان سكن الوجهاء منهم مركز بغداد فإنهم انتشروا في شرق وشمال شرق بغداد حيث مدن خانقين ومندلي وجلولاء والسعدية وسواها من القرى الموجودة في هذا المكان وكان سكان بغداد من اصل فارسي او ايراني يسكنون الكاظمية وسامراء والنجف وكربلاء وقدم الى بغداد كثير من الكرد طلبا للرزق وهجروا المحافظات الكردية في شمال العراق ووردت الى بغداد ايضا اعداد كثيرة من الفيلية الذين جاءوا من منطقة سكناهم على الحدود العراقية الايرانية وسكنوا محلات باب الشيخ والصدرية وقنبر علي وكان هنالك عدد قليل من الهنود والباكستانيين الذين وردوا بغداد لزيارة الشيخ عبد القادر الگيلاني وكانت هنالك اقلية من الانگليز وكان االمسلمون يشكلون النسبة الكبرى من سكان بغداد حيث بلغت 92 بالمئة من الشيعة والسنة وكان عدد اليهود اكثر من عدد المسيحيين في بغداد وقد انتشروا في جميع اجزاء الولاية وشغلوا مختلف الوظائف وكانوا يشكلون اكثر من 6 بالمئة من عدد سكان بغداد اما مسيحيو بغداد فقد سكنوا قلب مدينة بغداد على وجه العموم وشكلوا نسبة صغيرة اقل من 1 بالمئة بحيث لم يزد عدد المسيحيين في بغداد على سبعة الاف نسمة وتولى اغلبهم الثقافة والصحافة وكان منهم الارمن والارثوذكس والكلدان والسريان والكاثوليك وكانت الارمن الارثوذكس والكلدان الكاثوليك اكبر الطوائف المسيحية في بغداد ووجد في بغداد قليل من الصابئة وانقسم اهل بغداد الى سكان المدن وسكان الريف او العشائر وكان سكان المدينة بغداد اقل من سكان الريف والعشائر في مناطق بغداد خارج المدينة وكانت الادارة العثمانية في بغداد تبذل جهودها لتوطين بعض العشائر البدوية وحملها على الاستقرار لاجل ان تنتهي المشاكل التي تسببها العشائر للدولة العثماني.