الحرب على الفساد – حسين علي الحمداني

الحرب على الفساد أقوى وأشرس من الحرب على الإرهاب والسبب لأن الفاسد هنا هو جزء من الحكومة والدولة وتتوفر له عوامل دعم كثيرة من بينها كتلته وحزبه،حمايته وإعلامه، والمنتفعون منه ونظام المحاصصة نفسه الذي يحمي الفاسد لمجرد إنه من طائفته أو قوميته وبدل المحامي سيتوفر جوق من المحامين ومثلهم من السياسيين من أعضاء حزبه أو كتلته.

لهذا علينا أن نتخيل حجم التحديات التي ستواجه السيد العبادي في هذه المعركة وفي نفس الوقت علينا أن نستنتج حجم الدعم الذي يجب أن يقدم للسيد العبادي من أجل فتح جبهة الحرب ضد الفاسدين،خاصة إذا ما عرفنا إن هؤلاء لا يمثلون أنفسهم بقدر ما يمثلون أحزابا متنفذة في السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالتالي تصبح مهمة التصدي لهم ليست سهلة فهي تتطلب شجاعة من نوع خاص ودعم شعبي كبير جدا وقد تحتاج لفتوى أكبر من فتوة الجهاد الكفائي التي قضت على داعش الإرهابي ووفرت دعما كبيرا للقوات المسلحة العراقية في تحرير المدن من القوى الإرهابية.

لهذا أجد إن معركتنا ضد الفساد الإداري والمالي معركة شرسة مفتوحة على كل الاحتمالات وأن عملية فتح جبهات قبل الانتخابات نقطة مهمة جدا من أجل إجبار الأحزاب على التخلي عن الفاسدين أولا،وثانيا وهو الأهم ضخ دماء جديدة للعملية السياسية رغم إن بعض القوى السياسية استبقت الأحداث وأصدرت بيانات تدعم فيها العبادي شريطة أن لا تستهدف الحرب على الفساد التسقيط السياسي! وهو أمر مستغرب ولا يمكن أن يكون هذا دعما للعبادي بقدر ما هو محاولة إصدار حكم مسبق على ما سيجري خاصة إذا ما عرفنا أن كل الفاسدين ينتمون للأحزاب السياسية ولا يمكن أن تجد فاسداً بلا حزب يحميه ويدعمه وبالتالي إن استهدافهم وفق ما يتصوره البعض هو تسقيط سياسي وهذا أمر مرفوض شعبيا وسياسيا وكأنهم يقولون لنحارب الفساد لكن لا نستهدف السياسيين!.

الجانب الآخر تتطلب معركة الحرب على الفساد محاكم خاصة ومحققين من العيار الثقيل أي بمستوى الفساد الثقيل هو الآخر وحسنا فعلت الحكومة بالاستعانة بالمجتمع الدولي في هذا الجانب في ظل وجود أموال عراقية خارج البلاد في حسابات ربما نحن نفشل في الوصول إليها ما لم نستعن بالخبرات الدولية وتعاون المجتمع الدولي معنا في هذا الجانب. الأشهر القادمة ستكون حاسمة في هذا الملف الخطير جدا وسنجد الكثير من ألأسماء تدرج على لائحة الفساد الإداري والمالي في بلادنا خاصة وإن الفساد ذاته يبدأ من الشهادات المزورة وصــــــــولا لهدر المال وسرقته وملفات كثيرة ستكــــــون شاهداً على فساد الكثيرين .