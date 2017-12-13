التعبير بين الواقع والتنظير – ثامر مراد

حينما طالعتُ مقالة الأستاذ الكريم – نجاح هادي كبه – في جريدة الزمان يوم 28/11/ 2017م طاف ذهني بعيداً عن هذا الواقع المرير وسافر الى عالم – التعبير- الخيالي الجميل في زمن السبعينات حيثُ كنتُ في الثالث المتوسط عام 1973م . كان إسم درس التعبير أو الأنشاء من أجمل الدروس الأسبوعية بالنسبة لي لأنني أحلق بعيداً في عالم الخيال في كل الأتجاهات وأحاول من خلال ذلك الدرس أن أثبت للمدرس بأنني أختلف عن بقية الطلاب لأنني كنتُ قد طالعت عشرات الروايات العالمية المترجمة من عدة لغات الى العربية إبتداءً من الصف السادس الأبتدائي حتى الثالث المتوسط . كنتُ أسرق كتب الروايات من مكتبة شقيقي المتواضعة. كلما جاء برواية الى البيت أنتظر بفارغ الصبر خروجهُ من البيت كي ألتهمها في لمح البصر كمخلوقٍ بشري يشكو العطش الشديد في صحراء ليس لها نهاية. كان البعض من الزملاء ينظر الى درس – التعبير- على أنه مضيعه للوقت وعلى وزارة التربية أن تحذفهُ من مناهج التعليم. كنتُ أنظر الى أؤلئك اليافعين المراهقين على شاكلتي وكأنهم مخلوقات بشرية تعيش خارج حدود الحياة ..لا بل دخلاء على مقاعد التعليم. بالنسبةِ لي – شخصياً – كنتُ أشعر بسعادة ليس لها مثيل خلال تلك الحصة – ولو كنتُ وزيراً للتربية الآن لجعلتُ هذا الدرس من الدروس اليومية في كل مراحل التعليم على شاكلة – الحساب والقراءة . يوماً ما طلب منا مدرس – ألأنشاء- أن يتبرع أي طالب ويقف قرب – اللوحة الخشبية – السبورة ويحكي لطلاب الصف أي حكاية أو موضوع حسب إختيار الطالب. بقينا جميعاً صامتين كأن الطير على رؤوسنا . في اللحظة التي ذكر لنا فيها المدرس بأنه سيمنح المتطوع للحديث درجة كاملة في درس التعبير قفزتُ بلا وعي متقدماً نحو السبورة دون أن يكون هناك أي موضوع محدد في ذهني – ولا أعرف لماذا فعلتُ هذا! .

وقفتُ وقلبي ينبض نبضات سريعة . طلب مني المدرس أن أذكر إسم الموضوع . في لحظة ضوئية أخبرته بصوتٍ مرتفع بأن الحكاية إسمها – بنانة- وهي حكاية من قصص الأطفال التي كنتُ قد طالعتها حينما كنتُ في الرابع الأبتدائي. صمت الجميع وكأنهم ينظرون الى حادثة مأساوية لن تمر بسلام . قلتُ بصوتٍ مرتفع ” …جلس الفلاح سليمان قرب الموقد يتدفأ ونظر الى زوجتهِ الجالسة قربة وقال بصوتٍ حزين ” ما أقل حظنا.. فقد حُرمنا من الأطفال وما أسعد جيراننا بأولادهم… أتمنى لو يكون لدينا طفل حتى وإن كان بحجم الأصبع…” ضحك بعض الزملاء – المراهقين – أمثالي في البداية لكنهم بمرور تعاقب الأحداث للحكاية ران عليهم صمت شديد. بين الحين والآخر كنتُ أسترق النظر بلمح البصر الى المدرس كي أرى مدى تأثير حكايتي – الطفولية البسيطة – الزاخرة بالحكم والتعابير الحياتية . كان المدرس يقف في نهاية الصف وقد عقد ذراعيه على صدرهِ وراح يصغي بأهتمام شديد. كنتُ أشاهد تعابير وجهه تتغير بين لحظةٍ وأخرى وكأنه راح يعيش الحدث معي بشيء ملفت للنظر. إنتهت وقفتي الطويلة وإنتهت حكايتي وطلب المدرس من الطلبة أن يصفقوا لي ..وعدني بأنه سيمنحني درجة كاملة. توالت بعدها الحكايات وإختلفت الروايات . كنتُ أشعر أنه يوم عرسي كلما جاء درس التعبير أو ألأنشاءْ.

لمدرس التعبير دور كبير في خلق حالة من عشق – التعبير والأنشاء – بين جموع الطلبة . كلما كان مدرس الأنشاء مطلعاً أديباً كلما نفخ في روح الطلبة عشق الكلمة الأدبية وحب الوصول الى أعلى مراتب الأدب خصوصاً إذا كانت هناك نواة أو بذرة معينة يتمتع بها بعض الطلبة من عشق هذا النوع من العلم أو الأدب. هنا لاأتحدث عن قواعد اللغة العربية كقواعد جافة علمية لاتقبل السجال . أتحدث عن ملكة التعبير وكيفية صقل هذه الموهبة التي يتمتع بها بعض الطلاب منذ بواكير تعليمهم . من أجمل المدرسين الذين أثروا في حياتي في المتوسطة وألأعدادية أستاذ العربي – مجيد البدري- من مدينة الأسكندرية القريبة من قضاء المسيب. كان لهذا الشاب الوسيم الأنيق سحر عجيب في كيفية شدي لموضوع التعبير والعربي بصورة عامة.

لديه قابلية عجيبة على الوقوف بالأستعداد أمام اللوحة الخشبية والحديث عن مواضيع متنوعة متشعبة وكأنه يقرأ كتاب عن ظهر قلبه. نصيحتي لكل من يريد أن يصبح مبدعاً في التعبير أن يقرأ لايقل عن 300 رواية من كافة روايات الأدب العالمي ويضع قربه قلماً وورقة ويكتب أي تعبير يجده مناسبا أو جميلاً ويراجعه بين آونة وأخرى وعندها وبمرور الزمن سيجد نفسه زاهية بتعابير وكلمات لاتنضب. الأدب والتعبير شيئان رائعان يسمحان للفرد أن ينطلق في مساحات لاتنتهي من سعادة الروح . البعض الآخر من البشر يجد في هذا النوع من العلم مضيعة للوقت ولايجد ذاته إلا بين المختبرات والتحليلات المرضية ومحاولة خلق نظريات علمية تخدم البشرية …بالتأكيد كل شخص يختلف عن الشخص الآخر حسب ميوله ورغباته ولايمكن لمخلوق أن يفرض سيطرته ونظرياته على الشخص الآخر . كل فرد يمارس الطقوس التي تجلب له حب الحياة والسعادة المطلقة حسب مايراه مناسباً لحياته.