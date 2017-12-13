السعدي يقدّم مشروعاً لتفعيل دور المحامين العرب أزاء القدس

الدعوة لمقاضاة ترامب لمخالفته القانون الدولي

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

قدم الأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب ضياء السعدي مشروعًا لتفعيل دور المحامين العرب ازاء القدس يستهدف تنظيم الحراك الاحتجاجي للمحامين العرب في إطار الاتحاد ونقابات المحامين في الدول العربية لكشف الابعاد الحقيقية لما اسماه وعد بلفور الثاني الأمريكي وتأمين حالة من التعبئة والمجابهة وعلى امتداد الوطن العربي من اجل اسقاط مرسوم ترامب التآمري بنقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة.

وقال السعدي في مذكرة موجهة الى رئيس الاتحاد وأمينه العام تلقتها(الزمان) امس (ينبغي الإشارة الى ان اتحاد المحامين العرب ومنذ تأسيسه سنة 1944 قد نذر نفسه للعمل من اجل أهدافه العربية المتعلقة بتخليص الوطن العربي من جميع اشكال وصور الاستعمار والتبعية وصيغ السيطرة والنفوذ المؤدية الى مصادرة حق الشعب في قراراته الوطنية والعربية وبما يخدم المخططات والمشاريع والمصالح الأجنبية في المنطقة العربية وحماية وجود الكيان الصهيوني – إسرائيل – الغاصب لأرض فلسطين العربية مــــــنذ سنة 1948 وبعد الاحـــــــتلال الصهيوني وحرب سنة 1967 نهض الاتحاد بمهام تاريخية عالية المستوى والأداء وبكل جدارة وهمة نضالية للدفاع عن الشعب العربي الفلسطيني وحقه في استعادة وطنه بالمقاومة والكفاح المسلح من اجل التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس الشريف).

مضيفاً ان(استدعاء تاريخ اتحاد المحامين العرب من قضية العرب الأولى ، ضروري ومفيد جدا في رسم معالم الموقف المطلوب في هذه اللحظات التي تنطوي على التحدي اللامشروع والخطير التي ابدته الإدارة الامريكية وبقرار انفرادي لا مسؤول عند اعترافه بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب المحتل لان في هذا الاستدعاء سنكون امام التاريخ التليد لاتحاد المحامين العرب والذي ترصع بالعديد من المواقف المشهودة له على امتداد المسيرة الكفاحية البطولية لشعبنا العربي في فلسطين المحتلة والتي تكرست بالقرارات والفعاليات والمواقف لاجتماعات المكاتب الدائمة والأمانة العامة واعتبرت جزءا أساسيا من ثوابت الاتحاد لا حياد عنها).

منظمة عربية

ومضى السعدي قائلاً (إزاء ما تقدم ولكون الاتحاد منظمة عربية دولية غير حكومية ، ينضم تحت لوائها ويعمل في اطارها اغلب النقابات و جمعيات وتنظيمات المحامين العرب في مختلف اقطارهم تنهض مسؤوليته كاملة وبقوة مشاركةً مع جميع التنظيمات والجهات الوطنية والعربية والعربية والدولية الأخرى ذات الصلة وطبقا لاختصاصه وأهدافه ومبادئه لتحقيق اعلى المجابهات الشعبية والوطنية والعربية من اجل اسقاط وإلغاء مرسوم الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وعدم الاكتفاء بالبيان الصادر من الأمين العام للاتحاد ذي الرقم 187 الصادر في 6/12/2017 رغم أهمية ما ورد فيه من مطالبات في حالة ترجمتها الى سياقات عمل فعلية وفي الوقت المناسب).

لافتاً الى ان(وجود الاتحاد والنقابات والجمعيات الخاصة بالمحامين العرب في المشهد الشعبي العربي الرافض بشدة لمرسوم ترامب والاخذ بالتصاعد والممتد من اقصى المغرب الى العراق في حدوده الشرقية للوطن العربي والذي يلاقي تضامنا وتأييدا ومساندة من قبل اكثر من مليارين من المسلمين ضمن قطاعات واسعة من شعوب العالم يتطلب العمل والتحرك بعدة اتجاهات وبما يضمن تنظيم اقوى حملة للمواجهة والتصدي تتكفل بإسقاطه من خلال دعم إرادة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وداخل الأرض المحتلة وهو على بوابة اعلان انتفاضة القدس ضد المحتلين الصهاينة) . ولغرض التقرب العملي لموضوع المذكرة اقترح السعدي بعض الجوانب الشكلية لايقاع اتحاد المحامين العرب بما يكفل تحقيق الموقف المطلوب اوضحها بما يأتي : على صعيد الأمانة العامة للاتحاد :أولا: الدعوة الى عقد اجتماع استثنائي عاجل للمكتب الدائم للإتحاد للبحث في جدول اعمال يخصص للبحث التفسيري في طرق ووسائل التصدي لقرار ترامب ثانياً: يتضمن جدول الاعمال ما يأتي البحث في إمكانية مقاضاة ترامب دولياً بتهمة كون مرسوم الاعتراف يشكل مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الامن والأمم المتحدة والاتفاقيات المعقودة بين الكيان الصهيوني (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية بشأن القدس الشريف وما يترتب على ذلك من تهديد فعلي للأمن والسلم الإقليمي.

وتنظيم مذكرة او رسالة قانونية سياسية بشأن القدس وقرار الإدارة الامريكية وبيان مخالفته للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية على ان ترتبط بمطالبات قابلة للتحقيق باسم المحامين العرب توجه الى الجهات الاتية:

رئيس الولايات المتحدة الامريكية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي للدورة الحالية ورؤساء دول العالم وعلى وجه الخصوص الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الامن الدولي).

وعلى صعيد منظمة التعاون الإسلامي اقترح السعدي ما يأتي (توجيه خطاب سياسي وقانوني يرتبط بمطالبات محددة بشأن القدس المحتلة يوجه الى الأمانة العامة للمـــــنظمة التي ستعقد قمة استثنائية مكونة من 57 ممثلاً للدول الإســــــــــــــــلامية وذلك في العاصمة التركية اسطنبول يوم الأربعاء الموافق 13/12/2017 للبحث في اثار وتداعيات) القرار الأمريكي.ودعا الى (وقف التعامل الدبلوماسي وقطع العلاقات الدبلوماسية وإيقاف كل أنواع العلاقات الثنائية واتخاذ أي إجراءات مناسبة أخرى خارج حدود الإدانة والشجب والاستنكار في حالة نقل أي دولة لسفارتها او قنصليتها الى القدس او تعترف بها عاصمة للكيان الصهيوني ومطالبة الأقطار العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية القائمة بينها وبين الكيان الصهيوني – إسرائيل – والمبادرة بتصفية جميع العلاقات والمعاهدات والاتفاقات التجارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية سواء كانت معلنة او سرية واعداد مذكرة او رسالة او خطاب من اتحاد المحامين العرب الى اجتماع القمة العربي الاستثنائي الذي سيعقد في المملكة الأردنية خلال الشهر المقبل. مشدداً على ضرورة (تحديد يوم وساعة معينة خلال الـ 15 يوماً المقبلة باسم – يوم غضب المحامين العرب – او أي اسم اخر يمتنع فيه المحامون العرب في جميع الأقطار العربية من الترافع لمدة ساعة واحدة امام جميع المحاكم والهيئات القضائية على مختلف أنواعها ودرجاتها على ان تقوم كل نقابة او جمعية بترتيب حالة الاضراب والامتناع عن ممارسة المحاماة مع السلطات القضائية في كل قطر وعلى ان يثبت هذا الامتناع او الاضراب في محاضر جلسات الدعاوي بصيغة موحدة. وتشكيل لجان من أعضاء المكتب الدائم للأتحاد ومن خارجه لتنظيم وصياغة المذكرات والرسائل والخطابات على ضوء القرارات والتوصيات والمؤشرات التي يرسمها اجتماع المكتب الدائم والقيام بترجمتها الى اللغات الأجنبية المطلوبة، مع مراعاة التغطية الإعلامية الواسعة لمقررات الاجتماع وتوصياته وبياناته.

مؤتمر صحفي

مؤكدا اهمية (عقد مؤتمر صحفي عند الانتهاء من الاجتماع بصورة فورية تدعى اليه وسائل الاعلام بأنواعها لألقاء الضوء على الاعمال المنجزة لاجتماع المكتب).وعلى صعيد العمل المشترك مع النقابات والتنظيمات النظيرة العربية والإقليمية والدولية، اقترح السعدي ان تقوم الأمانة العامة بمفاتحة تلك النقابات والاتحادات ومطالبتها بالموقف الذي يفرضه القانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.

ووضع صيغة عمل مشترك مع الاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية الخاصة بالمحامين وإصدار بيانات بالاشتراك مع الأمانة العامة للاتحاد او القيام بندوات وفعاليات أخرى مشتركة في الأقطار العربية او خارجها لبيان مخاطر التصرف الأمريكي المخالف للقانون الدولي وما يترتب عليه من اثار تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية).

مشيراً الى اهمية(الاتفاق مع المنظمات العربية المهنية والحقوقية والإنسانية ذات الصلة بالموقف من الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وتنسيق التحركات بهذا الشأن بصورة مشتركة او منفردة .ووضع خريطة للتحرك من قبل اجتماع المكتب الدائم بما يؤمن استمرار اللقاءات والاجتماعات بالنقابات والمنظمات النظيرة العربية والدولية واعداد مشاريع للبيانات والفعاليات المشتركة).

وعلى صعيد عمل النقابات والجمعيات والتنظيمات المحاماتية العربية، اقترحت المذكرة ما يأتي( تقوم كل نقابة بإصدار بيان او تصريح يتضمن الموقف الاستنكاري الرافض لمرسوم ترامب وإصدار بيانات أخرى في ضوء التطورات والمستجدات الناشئة والمترتبة على هذا الاعتراف ومطالبة الدول بعدم نقل سفاراتها او قنصلياتها الى القدس المحتلة.

وان تقوم النقابات بجميع النشاطات والفعاليات والاجتماعات الخاصة بالمحامين في مقرات النقابة لأعلان موقفها الاستنكاري وتغطيته اعلامياً. وبالنسبة للأقطار العربية التي تواجد فيها سفارات او قنصليات للكيان الصهيوني – إسرائيل – او للولايات المتحدة الامريكية تنظم تظاهرة او تجمع خاص بالمحامين امام هذه السفارات والقنصليات او على مقربة منها قدر المستطاع ترفع فيها اللافتات والشعارات المناسبة والمعبرة عن موقف المحامين ونقابتهم او جمعيتهم او تنظيمهم في كل قطر.وعلى نقابات المحامين التعاون مع النقابات والمنظمات المهنية والحقوقية والإنسانية وتنظيم فعاليات واعمال مشتركة بما يعبر عن وحدة الموقف من نقل سفارة أمريكا للقدس المحتلة. والضغط على الحكومات بالوسائل الديمقراطية المتاحة من اجل حملها على اتخاذ مواقف قوية وصريحة وواضحة تجاه التصرف الأمريكي المخالف للقانون الدولي والاثار الخطرة التي قد تترب عليه تجاه فلسطين المحتلة والدول العربية بما يؤدي الى الاستجابة لمطالب الشعب العربي في مجابهة إسرائيل واسقاط دعواتها.

والتعاون مع الأمناء العامين المساعدين وأعضاء المكتب الدائم في كل قطر وتحقيق حالة من العمل والتعاون المشترك في تنفيذ جميع المهمات المؤشرة من الأمانة العامة او من اجتماع المكتب الدائم للإتحاد وتشكيل لجنة او خلية عمل في كل نقابة لمتابعة تنفيذ المهام ومواجهة التطورات والمستجدات الحاصلة على الساحة الفلسطينية للتنسيق مع قيادة كل نقابة وتحت اشراف الأمانة العامة للاتحاد).