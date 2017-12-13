الحكيم يؤكد لكوبيتش أهمية إجراء الإنتخابات في موعدها وتشكيل حكومة أغلبية

علاوي يدعو لإستثمار النصر والبدء بحوار وطني عاجل

بغداد -الزمان

دعا نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي الى البدء بحوار سياسي عاجل تحت سقف الدستور لايجاد حلول للتحديات الراهنة، فيما اكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم اهمية تشكيل حكومة أغلبية بعد الانتخابات المقبلة للقضاء على المحاصصة، في وقت دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى استمرار الدعم الدولي للعراق من اجل تجاوز التحديات المقبلة.

ونقل بيان لمكتب علاوي تلقته(الزمان) امس عنه دعوته خلال استقباله في مكتبه الرسمي مساء الاثنين رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى (استثمار النصر العسكري والبدء بحوار سياسي عاجل تحت سقف الدستور لايجاد حلول للتحديات الراهنة).

لافتا الى ان (الاوضاع في العراق لا يمكن ان تتحمل مزيداً من التصدع والتفرقة والتدخلات الخارجية)، مبدياً (استغرابه الشديد) من استمرار الازمة بين بغداد واربيل من دون حلول ومعالجات، مثمنًا (الجهود الكبيرة) التي يبذلها معصوم (من اجل رأب الصدع وتقريب وجهات النظر).

وبحسب البيان فقد بحث اللقاء مجمل الاوضاع في الملفين السياسي والامني لا سيما بعد الانتصار الكبير الذي تحقق على تنظيم داعش الارهابي واهمية وضع رؤية واضحة للمرحلة المقبلة وتحدياتها، بالاضافة الى مشاركة علاوي في مؤتمر حوار المنامة واللقاءات التي اجراها هناك ، كما بحث اللقاء ايضاً ملف الأزمة مع اقليم كردستان بالاضافة الى الوضع في محافظة كركوك. من جهة اخرى، اكد الحكيم اهمية تحقيق حكومة أغلبية وطنية للقضاء على المحاصصة.

تطورات الاوضاع

وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف الوطني تلقته (الزمان) امس ان الحكيم استقبل الثلاثاء ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد يان كوبيتش وبحث معه (تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية والسياسية في العراق والانتصارات التي تحققت على داعش الإرهابي وخروج العراق من البند السابع للأمم المتحدة).

ونقل البيان عن الحكيم قوله، إن (جميع الانتصارات ما كانت لتتم لولا التضحيات التي قدمها العراقيون على جميع الأصعدة)، لافتاً الى أن (العراق استعاد سيادته وعزته وكرامته واستعاد الترابط الاجتماعي بين أفراده).وشدد على أن (الحوار كفيل بحل الإشكاليات بين جميع الأطراف العراقية، شرط أن يكون تحت سقف الدستور والقانون).

مؤكدا (أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد)، عادا ً الانتخابات أهم مصداق للديمقراطية)، لافتًا الى (أهمية الذهاب الى القوائم الوطنية لتحقيق حكومة الأغلبية الوطنية ذات الحضور المكوناتي والكفيلة بالقضاء على المحاصصة).

ودعا الحكيم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى (دعم العراق في ملف اعمار المناطق المحررة ومناطق المحررين المضحين). على صعيد آخر، دعا الحكيم الى ضمان حضور فاعل ومؤثر للشباب في المرحلة المقبلة كونها مرحلة بناء واعمار ومواجهة تحدي الخدمات .

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الحكيم تأكيده خلال استقباله طلبة جامعيين بمكتبه (اهمية مغادرة حالة الاحباط والتعميم السلبي، واهمية الانتباه الى الايجابيات والتعامل من خلالها واهم هذه الايجابيات هي الانتصارات التي تحققت في مواجهة الارهاب واعلان النصر النهائي على داعش ومواجهة تحدي الوحدة الوطنية واخيرا خروج العراق من البند السابع واستعادة السيادة).

مشدداً على (اهمية الاهتمام بشريحة الاوائل والافادة من هذه الشريحة في بناء العراق الافادة من تجارب الامم التي نجحت في هذا التحدي).

ودعا الى (اعتماد المعايير التي تتناسب مع الواقع العراقي فضلا عن الارتقاء بالمستوى العلمي واعادة الجامعات العراقية والمستوى الى ماكان عليه قبل مرحلة الحروب العبثية التي اوصلت العراق الى ما وصل اليه). بدوره، أكد الجبوري ان العراق مقبل على مرحلة مهمة تتثمل بإعمار المناطق المحررة واعادة النازحين لمناطقهم.

ونقل بيان لمكتبه تلقته (الزمان) امس عنه قوله لدى استقباله السفير الايطالي لدى بغداد ماركو كارنيلوس امس ان (العراق مقبل على مرحلة مهمة بعد القضاء على عصابات داعش الاجرامية تتثمل بإعمار المناطق المدمرة جراء العمليات العسكرية والعمل على اعادة النازحين لمناطقهم ضمن خطط وتوقيتات محددة).

مطالبا بـ(استمرار الدعم الدولي للإسراع في هذا الامر وتحقيق الامن والاستقرار بالمناطق المحررة)، مشيراً الى أن (العراقيين بحاجة إلى دعم ومساندة المجتمع الدولي خصوصا في دعم الملف الاغاثي والانساني).

وثمّن الجبوري (دور ايطاليا وجهودها ضمن التحالف الدولي لدعم العراق في المجالات كافة). من جهته، اعرب كارنيلوس عن (حرص بلاده على دعم العراق في المرحلة المقبلة والعمل على تطوير سبل التعاون بين البلدين على جميع الاصعدة).

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين، وسبل استمرار التعاون ودعم المجتمع الدولي للعراق لمرحلة ما بعد داعش الارهابي.