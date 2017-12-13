الرافدين يفعّل تحويل الأموال ألكترونياً وخبير لـ (الزمان) : توسيع الخدمة يقلّل إستخدام العملة ويوفّر الجهد على المواطن

بغداد – الزمان

رأى الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري ان تفعيل مصرف الرافدين لخدمة تحويل الاموال الكترونيا يوفر الجهد ويسهم توسعها بعدم استخدام العملة .

وقال الشمري لـ (الزمان) امس ان (الخدمة التي اطلقها الرافدين توفر الجهد والمال للمواطنين وتقلل من استخدام العملة في حال توسعها).

واضاف ان (هذا النظام يعمل به دول العالم المتطورة وهو اخر ما توصل اليه العلم من ناحية التحويل المالي الذي يتيح للمواطن تحويل الحسابات الشخصية دون الرجوع الى المصرف).

وقرر المصرف تفعيل خدمة تحويل اموال الزبائن الكترونيا بين فروعه.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس انه (تقرر تطبيق نظام الحوالات الكترونيا)، مشيرا الى انه (بإمكان المواطن تحريك الاموال في حسابه الموجود بأي فرع وتحويله الى فرع اخر سواء كان في بغداد او المحافظات).

مشيرا الى ان (الخدمة توفر للمواطن الراغب بتحويل امواله من احدى فروع المصرف في اي محافظة الى المصارف الاهلية).

وتابع البيان ان (تلك الخطوة تتحقق وتنجز في نفس اليوم دون اي معوقات او تأخير).

على صعيد اخر اتهم عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري عناصر تدعي انتمائها لمكتب رئيس الوزراء بالفساد .

وقال الجبوري في تصريح متلفز امس إن (مكتب رئيس الوزراء ليس معصوماً من الفاسدين بالاضافة الى ما نسمعه عن قضايا سيطرة الصفرة والمنافذ الحدودية). على حد قوله مشيرا الى ان (هناك عناصر تدعي انتمائها لمكتب رئيس الوزراء وهي أكثر فساداً من بقية الموظفين في متابعة هذا الملف) على حد تعبيره.

وعن موازنة العام المقبل اكد الجبوري ان (هناك مشكلات سياسية في الموازنة وليس دستورية أو قانونية لكن كل شخص يفسر ذلك من وجهة نظره).

من جانبه اكد رئيس كتلة الوركاء النيابية جوزيف صليوه استشراء الفساد في مؤسسات الدولة ويجب مواجهته .

وقال صليوه في تصريح امس إن (الفساد المستشري في مفاصل ومؤسسات الدولة هو اخطر من داعش).

مؤكدا (ضرورة مكافحة الفساد من اجل بناء دولة المواطنة والدولة المدنية).

لافتا الى أن (المرحلة المقبلة هي مرحلة حاسمة ونطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بتطبيق فعلي لخطوات محاربة الفساد).

مبينا ان (تقديم الدعم من خبراء دوليين هو واجب لخلق اذرع طويلة لمطاردة أولئك الفاسدين واسترجاع الأموال المهربة).

ولم يتسن لـ (الزمان) الحصول على معلومات اخرى بشأن اتهامات الجبوري على الرغم من معاودة الاتصال به لإكثر من مرة بالاضافة الى اعضاء لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين وكذلك المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي.