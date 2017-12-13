الزراعة تصرف رواتب موظفيها في كركوك

القيسي يدعو القطاع الخاص إلى تنشيط دوره الإستثماري

بغداد – داليا احمد

أعلنت وزارة الزراعة المباشرة بصرف رواتب موظفي تشكيلاتها في محافظة كركوك بعد إكمال إجراء التدقيق الأمني على قوائم الأسماء واستحصال موافقة الوزير فلاح حسن زيدان اللهيبي. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان ) امس انه (إشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم 195 لسنة 2017، وبعد إنجاز التدقيق الأمني على قوائم الأسماء وفق الآلية المقررة واستحصال موافقة اللهيبي أصوليا، يستأنف صرف رواتب عدد من موظفي الوزارة في المحافظة اعتبارا من تاريخ المباشرة بالدوام الرسمي)، واضاف ان (الموظفين المشمولين بالصرف يبلغ عددهم 34 موظفا من الذين لم يرد بشأنهم اي مؤشر امني سلبي )، واوضح البيان ان (مديرية زراعة محافظة بابل انهت استعداداتها لتنفيذ الحملة المجانية لمكافحة ادغال الحنطة وشمول المزارعين بالحملة وحسب الخطة الزراعية التي اقرتها المديرية للموسم 2017/2018).

تشكيل لجان

وتابع انه (تم تشكيل لجان لاجراء الكشوفات اللازمة على مساحات المزارعين وتحديد انواع الادغال الموجودة في الحقل من اجل صرف المبيد المناسب لها، وان خمسة انواع من المبيدات ستستخدم في الحملة وهي مبيدات ذات مناشئ عالمية ومسجلة لدى الوزارة ومنها ثنائية الغرض لمكافحة الادغال العريضة والرفيعة الاوراق والتي تستهدف ادغال الشوفان البري والحنطة والرويطة وابو دميم والكلغان والخباز والكرط والحندقوق والفجيلة والمديد) ، وتابع انه ( شملت ايضا مبيد البالاس وبنسبة استخدام 125 ملمترا للدونم الواحد ومبيد اتلانتس وبنسبة استخدام 80 غرام مبيد مع 125 مل مادة لاصقة لكل دونم، اضافة الى ثلاثة أنواع من المبيدات احادية الغرض وهي مبيد سبوت لايت وبنسبة 5غرمات للدونم الواحد لمكافحة الادغال عريضة الاوراق و مبيدين لمكافحة الادغال رفيعة الاوراق وهي مبيد كولدكس بنسبة استخدام 150 ملترا للدونم ومبيد كونيكيور بنسبة استخدام 180 ملمترا للدونم )، مؤكدا ان ( ضرورة توجيه الفلاح على اختيار انسب وقت للمكافحة من حيث عمر النبات وعمر الدغل والظروف الجوية من حيث درجة الحرارة وسرعة الرياح اضافة الى ضرورة تعيير المرشة قبل المكافحة من اجل اعطاء افضل النتائج) ، واوضح البيان ان (مديرية زراعة محافظة بابل ناقشت ضمن ندوة إرشادية بإشراف دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي التابع إلى المديرية ضمن البرنامج الإرشادي التوعوي لمحصول الحنطة، بحضور مدير الزراعة،ورؤساء الأقسام،وعدد من الموظفين والمزارعين في المحافظة.ثلاثة محاور رئيسية، المحول الأول يتضمن تأكيد ضرورة اختيار أصناف عالية الإنتاج وأهميتها في زراعة محصول الحنطة، من اجل زيادة غلة الدونم، فيما تركز المحور الثاني على الأسس السليمة في مكافحة الأدغال العريضة والرفيعة الأوراق التي تصاحب المحصول وضرورة اختيار الوقت الأنسب لإجراء المكافحة من حيث عمر النبات والدغل ودرجة حرارة الجو وسرعة الرياح وطبيعة التربة ونوع الماء المستخدم، واستخدام المبيد بالنسب الموصى بها وتعيير المرشة المستخدمة في المكافحة، أما الثالث تركز على عملية تعفير بذور الحنطة لما لها من أهمية كبيرة في حماية المحصول من الكثير من الأمراض وخصوصا أمراض التفحم والصدأ)، واضاف ان (شعبة الدراسات والسياسات العامة للمديرية إعداد دراسة متكاملة عن واقع مخلفات المجازر وسبل الاستفادة منها في المحافظة،وبينت الدراسة التي قام بها المختصون ان المحافظة تضم 10 مجازر في عدد من الاقضية والنواحي، حيث ان التوسع المستقبلي في عمل المجازر ينتج عنه زيادة في كمية هذه المخلفات الدم، والجلد، والقرون، والحوافز،والأحشاء مما يتطلب الأمر الاستفادة منها وفق اعتبارات منها اقتصادية،والاستفادة منها نتيجة دخولها في عدد من الصناعات كالصناعة الدوائية والجلدية وصناعة مستحضرات التجميل والأعلاف الحيوانية بسبب احتوائها على نسبة عالية من البروتين، كما ان وجودها بكميات كبيرة ينتج عنه اثأر بيئية ضارة مسببة انتشار أمراض وروائح كريهة اذا لم يتم التخلص منها بشكل سريع ويومي).

وتابع البيان ان (مدير عام دائرة البحوث الزراعية في الوزارة فراس مزاحم حسين بحث مع الملحق الزراعي التجاري للسفارة الايرانية ناصر بهازات في بغداد أفاق التعاون الزراعي المشترك بين البلدين الصديقين واتفق الجانبان على استمرار اللقاءات من أجل تطوير التعاون والنشاط الزراعي بما يخدم العملية الزراعية والنهوض بالواقع الزراعي للبلدين).

طاقة انتاجية

وعلى صعيد اخر أكد الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي وجود طاقة إنتاجية كاملة من محاصيل الخضر والتمور لتغطية احتياج السوق المحلي ومنع الاستيراد، وإيقاف عملية إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية.ونقل البيان عن القيسي قوله أن (الوزارة لم تقم بمنح إجازة استيراد او توصية بمنح إجازة لأغلب محاصيل الخضر والتمور، وان المحاصيل المتوفرة في السوق دخلت بطرق غير قانونية)، واضاف انه (من غير المنصف منح إجازة الاستيراد مع توفر المنتج المحلي، وان هناك عملية إغراق متعمد للسوق المحلي بالمنتجات الاجنبية اثر سلبا على إنتاجية المحاصيل المحلية)، ودعا القيسي (القطاع الخاص الى ان يأخذ دوره في الاستثمار في القطاع الزراعي والاستفادة من الفائض في إنتاجية المحاصيل الزراعية منها محصول الطماطة في إنتاج المعجون، والتمور في إنتاج مشتقاتها المعلبة، مما ينعكس إيجابا على مردود الفلاح والسوق المحلي ودعم الاقتصادي الوطني، إضافة الى إنشاء المصانع الخاصة لتصنيع منظومات الري الحديثة منها الري بالرش والري بالتنقيط لتقليل استهلاك المياه وملوحة وتغدق التربة).