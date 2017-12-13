الإلتزام بقواعد قياس ضغط الدم يقلّل من إحتمال الوقوع في خطأ التشخيص

الصحة: لا يمكن الإعتماد على الأرقام فقط لمواجهة القاتل الصامت

بغداد – تمارا عبد الرزاق

لقياس ضغط الدم بطريقة سليمة قواعد يحددها الاطباء لانها تؤدي دورا مهما في تحديد طبيعة المرض والعلاج المطلوب،واكد المتحدث بأسم وزارة الصحة سيف المطلك ان التعليمات السليمة لقياس ضغط الدم تعطي قراءة صحيحة وواقعية فيما كشف تقرير طبي أن الأطباء لا يهتمون بالشكل الكافي كي يقوموا بأخذ القياسات المهمة فيما يتعلق بالصحة واهمها قراءة قياس ضغط الدم. وقال المطلك لـ(الزمان) امس ان (قياس الضغط يرتبط بضوابط علمية لكن يجب ان تأخذ امور عدة عن وضع المريض:هل هو مدخن او حامل عامل وراثي وكذلك القياس خلال اليوم يختلف لذلك لا يمكن ان نعتمد على الارقام فقط لابد ان يتم الفحص فحصا كامل لان درجة القياس بحد ذاتها لا يمكن ان تحدد الشخص مصاب بالضغط الدم كون هناك حالات وعوارض خطورة تتعلق بالعمر او العمل والتدخين التي تؤثر على نسبة الضغط).واضاف ان (المريض يحتاج لتشخيص ضغطه حسب برنامج الكشف المبكر عن الضغط والسكري الموجود في جميع المراكز الصحية في البلد،اول قياس يكون اذا كان الضغط مرتفعا نطلب منه الحضور بعد اسبوع ويقوم بالفحص اذا كان عاليا نطلب منه زيارة تأكيدية اخيرة).

قياس دقيق

واوضح ان (وضعية جسم المريض لقياس افضل ودقيق هي الجلوس والراحة ويجب ان لا يكون قد ادى عملا شاقا قبل الفحص والاهم ان يكون الجهاز بمستوى شاقولي وبمستوى القلب اذا كان اعلى او ادنى من القلب لن يعطي القراءة الصحيحة والواقعية), مشيرا الى ان (هناك دلائل الاصابة بارتفاع الضغط والاهم هو الصداع المستمر).

لافتا الى (الابتعاد عن التدخين الانفعال والعصبية والالتزام بالعادات الغذائية الصحية).وكشف تقرير طبي أن الأطباء لا يهتمون بالشكل الكافي كي يقوموا بأخذ القياسات المهمة فيما يتعلق بالصحة واهمها قراءة قياس ضغط الدم. وأكدت استشارية طب الأسرة لمياء البراهيم في تصريح أن (طبيب الأسرة هو الطبيب الأول المعني بالضغط الذي يطلق عليه الآن القاتل الصامت).

عيادات الرعاية

وأضافت (يكتشف هذا المرض عادة في عيادات الرعاية الصحية الأولية لأن بعض المرضى لا يعرفون أنهم مصابون به), وعن كيفية تشخيص الضغط بينت أن (التشخيص يكون من خلال أجهزة الضغط وهي جهاز الضغط الزئبقي وجهاز الضغط الإلكتروني والجهازين الزئبقي والإلكتروني أفضل بكثير من الجهاز المنزلي), واشارت الى ان (يحرص الأطباء والممرضون على القراءات السليمة للضغط ولكن يجب أن نعرف أن الأمر يعتمد على المريض نفسه ونطلب من المريض الراحة للقراءة السليمة ولكن القراءات تختلف من حالة لأخرى فحالة الجلوس تختلف عن وضعية النوم ومن يتكلم أو يمشي تختلف قراءة ضغطه عن غيره ومن يبذل مجهودا تكون قراءة ضغطه غير دقيقة وهناك مرضى ما إن يشاهدوا الطبيب حتى تكون قراءة ضغطهم عالية).

رقم معين

وتابعت (القراءة لا تعتمد على رقم معين فلكل حالة قراءتها فالمريض المصاب بارتفاع ضغط الدم يقرأ ضغطه أكثر من مرة ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخه المرضي ومنهم من تتطلب حالته التدخل السريع وأخذ علاج فوري والبعض الآخر يمنحون فرصة لتغيير بعض العادات كإنقاص الوزن أو التقليل من الملح وبعدها تؤخذ القراءة), مبينه انه (لتقليل احتمال الوقوع في خطأ قياس ضغط الدم يجب الجلوس على كرسي وان تكون القدمان مسطحتين على الأرض مع تمديد الساقين مع دعم ظهرك بدون التكلم لمدة لا تقل عن خمس دقائق قبل قياس الضغط بالاضافة الى رفع أكمام ملابسك حتى يتم وضع جهاز قياس الضغط مباشرة على يديك وليس على الملابس وخلافها تكون القياسات منخفضة خاطئة للضغط).فيما اكد أخصائي القلب والأوعية الدموية في كلية الصحة العامة بجامعة تولين الأمريكية بول ويلتون انه (لا يوجد رقم واحد يحدد ضغط الدم، قد يختلف ضغطك طوال اليوم، وقد يتأثر الضغط بأبسط الأمور. لذلك القائمة الصحيحة تفيد بأن تشخيص ضغط الدم المرتفع يتطلب قراءتين على الأقل في وقتين مختلفين).