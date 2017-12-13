شركة التصنيع تجهّز عوائل نينوى بالحبوب

التجارة تناقش معوّقات العمل مع أصحاب المطاحن

بغداد- شيماء عادل

بحث وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي مع عدد من اصحاب المطاحن العاملة في بغداد والمحافظات الية العمل والمشاكل والمعوقات التي تعترض عمل المطاحن لايجاد الحلول المناسبة لها. واكد الجميلي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المطاحن تعد شريكا اساسيا للوزارة وانها ملتزمة في دعم القطاع الخاص وتطوير عمل المطاحن الاهلية والتي يناهز عددها 260 مطحنة), مشددا على (ضرورة الاسراع باستكمال اجراءات تنفيذ مشروع انتاج الطحين الصفر التجاري لغرض المباشرة به قريبا حيث سيسهم هذا المشروع عند تنفيذه في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة وتشغيل الايدي العاملة), داعيا (وزارة المالية الى الاسراع بصرف المستحقات المالية التي بذمتها لصالح اصحاب المطاحن). فيما بحثت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة للوزارة الية تامين الطاقات الخزنية البديلة بما يتناسب وحجم الانتاج في فروع الشركة قبل بدء الموسم التسويقي المقبل.ونقل البيان عن مدير عام الشركة هيثم الخشالي خلال اجتماعه بمدراء فروع الشركة القول ان (الاجتماع ناقش الية تامين الطاقات الخزنية البديلة قبل بدء موسم التسويق المقبل من خلال دراسة حجم الطاقات الخزنية المتوفرة والحاجة الفعلية للطاقات التي تتناسب وحجم الانتاج الذي يصل له الموقع), مضيفا ان( الاجتماع تطرق الى تفعيل جانب تكنولوجيا المعلومات من اجل النهوض بواقع الشركة وتطوير العمل والتي شرعت الشركة بالخطوة الاولى من خلال تطبيق نظام البوابة الالكترونية في سايو الدورة وسايلوالرصافة اضافة الى سعيها لتطبيق ذلك النظام في مواقع الشركة كافة).

تغيير عناوين

مشيرا الى انه (تم التوجيه بضرورة التركيز على تغيير عناوين موظفي المناطق المحررة واعداد كشوفات لصيانة المواقع من اجل تجاوز كل الاشكالات وعبر التنسيق مع القسم الهندسي بالاضافة الى التوجيه بضرورة دعم المنتج الوطني), من جانبه اكد معاون مدير عام الشركة للشوون المالية والادارية نعيم محسن المكصوصي ضرورة التزام الفروع والمواقع بالصلاحيات الادارية في المناطق المحررة في اطلاق مستحقات الفلاحين خلال السنوات الماضية 2014-2015-2016 والتركيز على الموافقات الامنية و تسليم تلك المستحقات لذوي العلاقة حصرا.على صعيد متصل بحثت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في الوزارة آلية تجهيز العوائل والنازحين في نينوى وتوفير الحبوب للمطاحن العاملة بالمحافظة.

تنفيذ خطة

وقال مديرعام الشركة طه ياسين عباس خلال لقائه بمدير فرع الشركة في نينوى انه (تم استعراض مستوى تنفيذ الخطة التسويقية بالمحافظة ونسب تجهيز الطحين ضمن الحصة الشهرية المقررة فضلاًعن مناقشة توفير الحبوب اللازمة لانتاج الحصة المكلفة بانتاجها مطاحن نينوى التي اعيد تشغيلها بعد تحرير المحافظة من سيطرة عصابات داعش الارهابية). مشيرا الى ان (لجنة مشتركة من وحدات الرقابة والسيطرة النوعية في فرع تصنيع الحبوب بالنجف وممثل دائرة الرقابة التجارية بالمحافظة اجرت عملية الجرد للمطاحن العاملة بعد اكمالها طحن وتوزيع مخصصها من الحصة الثامنة لوكلاء المحافظة وانجاز الكمية المقررة لحصة وكلاء محافظة الانبار).واعلنت دائرة التخطيط والمتابعة التابع للوزارة عن استنفار اسطول نقل الوزارة لمناقلة حمولة الباخرة المحملة بـ 30 ألف طن من الرز الارغواني من ميناء ام قصر الى جميع المحافظات.

واكدت ابتهال هاشم صابط مدير عام الدائرة بانه (تم الايعاز الى قسم النقل المركزي احد اقسام الدائرة بتوجيه اقسام النقل والورشه في شركات الوزارة بضرورة استنفار اسطول النقل لمناقلة الرز الارغواني الوارد الى الميناء الى جميع المحافظات وحسب الخطه التسويقيه المعده من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب).

مضيفةً بانه (تم الايعاز بتشكيل لجان متابعة للتواجد في اقسام النقل الشركات لمتابعة سير الاسطول وصولا الى الميناء).