اناشدكم العباس أن اسمعوني – شيلان محمد صالح

هي صرخة هي مناشدة هو اعلان لجمهور البلد الذي انتهكت حرماته واستبيح بفعل ونتيجة افعال من حكموه واداروا دفته بأتجاه عقاربهم خلافا لعقارب الشعب المبتلى بهم . أنه ومنذ اليوم الاول كشفنا القناع وأمطنا اللثام عن الوجوه فرأيناها كالحة لانها انما أعدت وأعتبرت الاحتلال تحريرا وعدًوا التوافق قرأنا وبديلا عن الدستور لان ذلك يكفل تحقيق مراميهم وسياساتهم الرعناء وتفضي الى فتح الابواب مشرعة على مصراعييه للاختلاس وسرقة أموال الدولة بتسميات ومظاهرشتى وبأساليب قل نظيرها في الاجرام وهؤلاء جاؤنا بأسم الدين وهم احزاب أو بمعنى اخر عُصبة لان الحزب والتخندق الحزبي انما هو بالضد من مايريد الله سبحانه جل وعلا فالله يدعونا الى الاعتصام بحبله ولا نتفرق (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) أما الحزبية فهي منافية لهذه القيم لان كل حزب بما لديهم فرحون ولكن فرحة المؤمن الحقيقي يكمن في الاعتصام بحبل الله وليست افكار اشخاص الذين فيما بعد نتخذهم (اللات والعزى) ونعبدهم اصناما وننحني ونسجد لهم مطيعين اوامرهم الدنيوية في حين انهم غير ابهين بأمورنا الا اوقات الانتخابات حينها يتذكروننا وهنا اقول ليكن اعتصامنا بتربة الوطن وبراية الرايات راية الله اكبر لتبقى مرفرفة لاننا دفعنا دماءا وتضحيات جسام من اجل علياءه. اناشدكم ،عليكم العباس ان تتخلوا عن كل ما هو تسميته حزب وان نعمل على ابعاد اشباح الاحزاب عن دائرة التصويت في الانتخابات بل اقترح ان نشكل مجالس شعبية بديلا عن ما مسمى برلمان لان البرلمان انما مؤسسة لمجموعة احزاب تعمل بالتوافقات وكل ذلك لضمان حصتها في كعكة السرقات والمحاصصاتية في توزيع الوزارات واستيزار اناس لايمتلكون شهادات في مناصب سيادية وهؤلاء انما هم من جلباب الاحزاب وهم أحرص على العمل لمصالح احزابهم وكتلهم وعليه فغالبية الشعب هو مستقل الا من وطنيته وانتمائه لارض العراق بصدق وأمان ، اننا مطالبون ان نقرع الاجراس وان نعلنها بحزم وقوفنا بوجه الاحزاب وان نقول لهم كفى التلاعب بمقدراتنا لقد انكشف زيفكم وان علينا ترشيح مستقلين اكفاء وطنيين مخلصين للبلد والشعب مدركين حجم معاناة اهل العراق فلنجرب ان نوحد صوتنا ونتخلى عن الاحزاب وكل مرشح منتم الى حزب ولان نسجل لانفسنا شعارا جديدا لا للحزبية نعم للعراقية والمواطن المستقل الوطني المخلص المتفاني من أجل بناء العراق وصون مصالح الشعب وان نعمل على اعادة كتابة دستور وطني بعيدا عن الدستور المحاصصاتي الحالي العقيم الذي يضمن للاحزاب التي تفرق الشعب بدلا من توحيدها امتيازات ما انزل الله من سلطان وبذلك اضحوا اسودا في الساح وكل من يعارضهم يلقى حتفه.

ان الاحـــــــــزاب وهي بلبوس الدين هي احزاب متأسلمة وليست اسلامية لان في جعبتها اجندات لضمان مصــــــــــالحها فالحسين (ع) امامنا وقــــــــــدوتنا قدم روحه فداءا من أجل الناس ولكن المتطفلين الذيــــــــــن يدعون انهم على طريق الحسين انمـــا هم يسيئون اليه لانهم يسرقون اموال الفقراء والمساكين ولم يرعووا من ثورته على الظلم بل ان هؤلاء السياسيين اصبحوا اليوم هم الظالمون (وسيرى الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون).