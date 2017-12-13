الرد على غطرسة الأمبريالية الأمريكية – خالد محسن الروضان

لقد استمر الوطن العربي في العصور الحديثهة يسير بتخلف حضاري وانساني بفعل التهويد الممنهج للحكام، وبفعل التحريض المستمر على قمع الشعوب وتضييق على حرياتها، مضافا اليه ممارسات دولية خطتها الولايات المتحدة الاميركية خارج حدودها استقوت بها على الدول الضعيفة بحجج واهية زورت بها الحقائق والبستها التهم الباطلة وغزتها وهدمت حضارتها وبنيتها التحتية ونشرت الفوضى فيما تنكرها لحقوق الانسان كاملة واظهار الوجه القبيح لعدالتها العرجاء وامبرياليتها التي لم تغادر استراتيجيتها قط، (وهذا خطر فادح) افقد الانسانية ثقتها بهذه الحضارة الامبريالية الجديدة وسفة كل اطروحاتها وشعاراتها لذلك كان نطبيقها لحقوق الانسان التي جاءت بها مخيباً للامال وانعكاساته سلبية على الوطن العربي الذي لم يقف (الحكام العرب) من صدمته ازاء الانحياز الاعمى لهذا القطب الاوحد الذي يقود العالم لمصلحة الصهيونية العنصرية ومبادئها العدائية وتدمير العرب والعالم اجمع، ثم تلاه قرار الرئيس الاميركي ترامب اعتبار القدس عاصمة لدولة اسرائيل الذي كشف المستور وظهرت الحقائق كاملة لاتقبل التضليل والتزوير ولكي يكون الرد العربي بمستوى هذا التحدي لابد من تعبئة القوى الوطنية والقومية ضد هذا القرار الذي استخف بالامة العربية والاسلامية وضربها في صميم مقدساتها.

فالنضال الطويل الذي قطعته المقاومة الفلسطينية لم ينكفئ ويتراجع امام غطرسة الولايات المتحـــــــــدة الاميركية والصهيونية وستستمر المقاومة الفلســــــــــطينية بعنفوانها الثــــــــــوري ضد التحالف الصــــــــــهيوني الاميركي اما مواقف الحكام المخجلة فهي لا يعول عليها فالسبـــــــــــيل الوحيد امام العرب ضد التحدي المصــــــــــيري للامة العربية هي الوحدة وتحقيق وحدة النضــــــــــال الشعبي في جبهة عربية اسلامية لدحر المخططات المعادية والمؤامرت والاشراك التي تنــــــــــــصب للنضال العربي فالوحدة ترفــــــــع النضال من مســــــــــتوى الترف الى مستوى الحيـــــــــــاة والموت، لانقاذ الامة من التــــــــــناقضات وكشف من يتظاهر بالعقائدية والتقدمية، والنظرة الى الزمن نظرة عميقة تقوي الثقه بالفكر والمبادئ، وايجاد قيادات وطنية بمستوى معقول في النضج العقلي والنفسي والاخلاقي والشعور بالمسؤولية التاريخية.

فلا نستخف بالوحدة كما استخف كثيرون بدعوة الرسول العربي محمد (ص) الى الاسلام من بدأية الدعوة وكان يتوجه بدعوته الى الناس كافة

لنوقف القــــــــــتال في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا ولنوجه بنادق الجميع صوب العدو الصهيوني لنصرة الشعب العــــــــربي الفلسطيني الذي يخوض اشرف واقدس المعارك للدفاع عن مقدســــــــات العرب والمسلـــــــــمين ايها العرب والمسلمون ان مقدساتكم قرأنكم كعبـــــــــتكم القدس بخطر وهذا يحتم الجهاد وليرتقي الجميع الى هذا الموقف الشجاع، فالجهاد رسالة لا سياسة وايمان لانظريات وعقيدة لا أقوال.