من حقه أن لا يذكر البيشمركة – شامل حمد الله

لو كنت ممن صاغ بيان العتب على عدم ذكر البيشمركة، لابديت رأيا بان لا فائدة من التذكير بالواجب، فليس عدم ذكر البيشمركة سهوا خطابيا، بل واضح انه تعمد ربما لمجاملة اشخاص او دول، وربما معها ربط بقضية الرد على الاستفتاء.

معلوماتي ان كثيرا ممن لم يرفعوا السلاح بوجه الانظمة العراقية السابقة ولم يحترفوا الكفاح المسلح، تبقى معلوماتهم عن النخب القتالية الكردية منقوصة او مشوهة ويبدو انهم يحملون هذا التصور حتى عندما يصبحون في مراكز متقدمة في القرار.

شكر البيشمركة قد يكون فيه حرج شخصي من ايفاء بغداد بحقوقهم، وعوائل شهدائهم لا تعيش بالمجاملات السياسية ان رضي سياسيو العاصمة ولم تسهم احقاد بعض سياسيي بغداد في كسر صمود مقاتلين اسمهم البيشمركة عن صد الاهواء الداخلية والخارجية ليس الان بل قبل ان يشكر من يشكر او يغفل من يغفل ذكرهـــــــــم، فهم رجال يتكلمون لغة نص على قبولها الرسمي الدستور الذي يدعي من يدعي تقديسه ومحبته واحترامه والخشية عليه! الدستور الذي سيكون مثل الكتاب المقدس قريباً وقت القسم والله يعلم ان كان الفعل والقول بعد القسم صواب ام كذب!

شهداء وجرحى البيشمركة وعوائلهم والرجال الاخرون الذين خدم ثلة من رجال المعارضـــــــــة معهم وعايشوهم يعرفون ماهي تلك القوات وكيف سطرت ملاحم مثلها مثل كل صاحب عـــــــــقيدة، فأن شكــــــــرها احد عن تقدير او لسياسة فلكل امرى مانوى، وان هاجمــــــــها ليفرح ويدخل الراحــــــــة على قلوب معتمة فذلك شأنه، وان اغفل ذكرها ونسي الالف كيلومتر فلربما اقول ربما يعتقد ان هذه ارض ليست عراقية.

شكرا لعــــــــــدم الذكر، فالايتـــــــــام والارامل والثكالى لهم رب ومجتمع وشاكــــــــرون دوليون يقدورن ولا ينسون، وهذه ليست اول فعلة متعمدة ولن تكون الاخيرة.