باريس تطالب برحيل المقاتلين الإيرانيين عن سوريا وترفض محور طهران في الشرق الأوسط

تقرير أممي يؤكد احترام إيران الاتفاق النووي ولا يحسم مصدر صواريخ الحوثيين

باريس- نيويورك- الزمان

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الثلاثاء رفض اي «محور» ايراني من «البحر المتوسط الى طهران» وطالب برحيل المقاتلين الايرانيين المتواجدين فيسوريا. وقال لودريان «لا للوجود الايراني وللرغبة الايرانية في اقامة محور من البحر المتوسط الى طهران»، وذلك في مقابلة خاصة حول سوريا ستبث مساء الثلاثاء على قناة»فرانس 2». وذكر لودريان بان «ايران توفد مقاتلين وتدعم حزب الله (الشيعي اللبناني) في سوريا»، كما يحظى نظام الرئيس السوري بشار الاسد بدعم عسكري من روسيا التيأعلنت الاثنين سحب «قسم كبير» من قواتها في سوريا. في تشرين الثاني/نوفمبر، كان لودريان اثار غضب طهران عندما ندد ب»نزعة الهيمنة» لدى ايران في الشرق الاوسط ولبنان واليمن مرورا بسوريا والعراق. وشدد على ان سوريا يجب ان تعود «دولة ذات سيادة أي بعيدة عن الضغوط ووجود دول اخرى». بخلاف الولايات المتحدة التي تهدد باعادة النظر في الاتفاق النووي الموقع مع ايران، فان الاوروبيين وفي مقدمتهم فرنسا، يطالبون بالابقاء عليه لكن يحثون طهران علىاعادة النظر في برنامجها البالستي وعلى اعتماد استراتيجية اقل «عدوانية» في المنطقة. كما اشار لودريان الى مسؤولية موسكو وطهران في عملية السلام في سوريا قائلا ان «ابرز جهتين فاعلتين في هذه القضية هما روسيا وايران ولا بد ان تمارسا ثقلهمامن ا جل التوصل الى حل سياسي مع الدول الاخرى الاعضاء في مجلس الامن الدولي» (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا). ودعا روسيا الى ممارسة ضغوط على الرئيس السوري بشار الاسد حتى يخفف الحصار عن الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق حيث ادى قصف قوات النظام الىسقوط 200 قتيل من المدنيين في تشرين الثاني/نوفمبر. ومضى يقول «لو كان من الممكن استدعاء الاسد الى سوتشي (جنوب روسيا) ومطالبته بالتوقف (عن القصف) والسماح بايصال المساعدات الانسانية». كما اشار الى ان الاسد «ليس الحل» ولو ان الدول الغربية لم تعد تشترط رحيله لاطلاق اي محادثات سلام، وقال «قلنا +سننتظر رحيله+ لكنه هنا ويحظى بالدعم! انههجمي لكنه هنا!». من جهته أكد الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقرير الى مجلس الأمن الدولي ان ايران تحترم بالكامل الاتفاق الدولي الذي ابرمته في 2015 حولبرنامجها النووي ولكنه لم يحسم مسألة ما اذا كانت الصواريخ التي اطلقها الحوثيون على السعودية ايرانية الصنع ام لا. وقال غوتيريش في التقرير الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس وسيناقشه مجلس الأمن في 18 كانون الاول/ديسمبر ان الاتفاق النووي هو «افضل وسيلة لضمانالطبيعة السلمية حصرا للبرنامج النووي الايراني». وأضاف ان رفض الرئيس الاميركي دونالد ترامب قبل شهرين الاقرار بالتزام طهران هذا الاتفاق «أرخى للأسف ظلالا من الشك» على مستقبل هذا الاتفاق. ومن دون ان يتخلى رسميا عن الاتفاق رفض ترامب في 13 تشرين الاول/اكتوبر الاقرار بالتزام طهران بالاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه لعامين بين ايران ومجموعةالدول الست (روسيا والصين والمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا) وهدفه منع ايران من حيازة سلاح نووي. ويومها حذر ترامب من ان بلاده قد تنسحب «من احدأسوا» الاتفاقات في التاريخ، تاركا مصير هذا الاتفاق في يد الكونغرس. وفي تقريره الى مجلس الامن ندد غوتيريش مجددا بحرية التنقّل التي يتمتع بها اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرسالثوري الايراني، الذي «استمر في الذهاب الى العراق وسوريا على الرغم من حظر السفر» المفروض عليه بموجب قرارات الامم المتحدة. كما تطرّق الامين العام للمنظمة الدولية الى قضية الصواريخ البالستية التي اطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن على السعودية. وكان خبراء امميون عاينوا بين 17 و21 تشرين الثاني/نوفمبر شظايا صواريخ اطلقت من اليمن الى السعودية وجدوا صلة محتملة لهذه الصواريخ مع مصنّع ايراني.

وتتهم السعودية والولايات المتحدة ايران بتزويد المتمردين الحوثيين في اليمن باسلحة في انتهاك للقرارات الدولية التي تحظر على طهران تصدير اسلحة كما تفرضحظرا على ارسال اسلحة الى اليمن. وكتبت الخبراء الامميون في تقريرهم يومها ان قطعة من مكوّنات صاروخ بالستيى اطلق من اليمن على الرياض في 4 تشرين الثاني/نوفمبر انتشلت من نقطة الارتطامتحمل «علامة شعار شبيه بشعار مجموعة الشهيد باقري الصناعية» التابعة لمنظمة الصناعات الجوية الايرانية والخاضعة لعقوبات اممية. وطلبت اللجنة في رسالة وجهت الى ايران في 24 تشرين الثاني/نوفمبر معلومات عن الافراد والشركات التي صدّرت اليها مجموعة الشهيد باقري مكوّنات الصاروخ. وقال غوتيريش في تقريره ان «الامين العام يواصل تحليل المعلومات المجمّعة وسيحيط مجلس الامن علما بها في الوقت المناسب». وتتهم السعودية والولايات المتحدة باستمرار ايران بتزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بالاسلحة، لكن طهران تنفي باستمرار هذه الاتهامات.