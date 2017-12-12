روسيا تتحسب لعودة 2900 داعشي وفرنسا حددت 200 صيرفي خفي للتنظيم 

باريس- موسكو – الزمان

حددت فرنسا 150 الى 200 «صيرفي خفي» يتولون تمويل تنظيم داعش اساسا في لبنان وتركيا، بحسب ما اعلن الثلاثاء الجهاز المكلف مكافحة تبييض الاموالوتمويل الارهاب في وزارة الداخلية الفرنسية. وقال المدير برونو دال لدى تقديم تقرير لجهازه عن «مخاطر تبييض الرساميل وتمويل الارهاب» لعام 2016 للصحافيين «عملنا على تحديد ما بين 150 و200 منجامعي الاموال هؤلاء والموجودون اساسا في لبنان وتركيا». واوضح «ان هؤلاء الصيرفيين المتخفين لداعش يتلقون اموالا موجهة بوضوح لتمكين (التنظيم) من الاستمرار» مشيرا الى ان رهان الجهاز يتمثل في تحديد ممولين جددللتنظيم المتطرف الذي يرتهن بشكل متزايد للتمويل الخارجي. واضاف «هناك رهان استراتيجي حقيقي مع تشظي داعش يتمثل في تحديد اماكن جامعي الاموال الجدد لمحاولة تتبع مواقع انتشار داعش مستقبلا». ومع تخلي داعش عن الاراضي التي كانوا يحتلونها في العراق وسوريا، حرموا «من مصدر تمويلهم الاول» على غرار «غنائم الحرب» او «ابتزاز الاهالي» ويحاولون»تعويض هذه الخسائر جزئيا باللجوء الى تمويلات خارجية»، بحسب التقرير. ويراقب الجهاز ايضا «الدعم الاكثر تقليدية» للتنظيم المتطرف «مثل المنظمات الانسانية والثقافية للحيلولة دون استخدام مثل هذه الهيئات لتمويل الارهاب»، بحسبمديره. واضاف «ان عملنا يتمثل اساسا في رصد مؤشرات ذات صدقية وضعيفة على التشدد والسلوك المالي»، مشيرا الى ان المبالغ التي ترصد تكون قليلة في أغلبالاحيان. فيما حذرت أجهزة الاستخبارات الروسية الثلاثاء من عودة جهاديين من سوريا قبل مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم والانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2018 وذلكبعد أيام على اعلان موسكو ان سوريا «تحررت بالكامل» من تنظيم داعش. ويأتي ذلك غداة اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب قسم كبير من القوات الروسية من سوريا خلال زيارة مفاجئة قام بها الى قاعدة حميميم الروسية فيسوريا. وبموجب الامر الرئاسي بدأ الانسحاب الجزئي للقوات الروسية الثلاثاء.

وبدأت روسيا تدخلها العسكري في النزاع السوري عام 2015 وشنت ضربات جوية دعما لنظام الرئيس السوري بشار الاسد ما شكل منعطفا في مسار الحربالسورية التي اوقعت حتى الان اكثر من 330 الف قتيل وتسببت بتهجير الملايين منذ اكثر من ست سنوات.

وصرح مدير الاستخبارات الروسية الكسندر بورتنيكوف خلال اجتماع للجنة مكافحة الارهاب في روسيا ان «عودة مقاتلين سابقين ضمن جماعات مسلحة مخالفةللقانون في الشرق الاوسط يشكل خطرا حقيقيا اذ يمكن ان يلتحقوا بعصابات اجرامية وخلايا او حتى المشاركة في تجنيد مقاتلين آخرين».

وتابع بورتنيكوف انه «مع تحرير المعاقل الاخيرة لتنظيم داعش من قبل القوات الحكومية السورية بدعم من الجيش الروسي فان قياديي التنظيم ومقاتليه سيسعون الىالبحث عن سبل لمواصلة نشاطاتهم الارهابية على اراضي دول اخرى بما فيها روسيا»، بحسب ما نقلت عنه وكالة انترفاكس.

وغادر نحو 40 الف مقاتل من مختلف انحاء العالم بما يشمل روسيا، للانضمام الى صفوف تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا بعد اعلان «الخلافة» في سوريا والعراقعام 2014.

وتابعت الاستخبارات ان هناك نحو 2900 جهادي روسي غالبيتهم من جمهوريات القوقاز حاربوا في العراق وفي سوريا ويضاف اليهم الاف المقاتلين من دول آسياالوسطى التي يقيم عدد كبير من مواطنيها في روسيا.