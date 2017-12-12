‎قمة سعودية أردنية في الرياض حول قرار ترمب 

‎الرياض – الزمان ‎أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال قمة جمعتهما في الرياض الثلاثاء «أن أمن الأردن من أمن السعودية، وأن ما يهم الأردن يهم السعودية أيضا، وأن ما يضر الأردن يضر السعودية». ‎وأجرى العاهلان السعودي والأردني مباحثات ركزت على التطورات المتصلة بموضوع القدس، والتداعيات الخطيرة لقرار الرئيس الامريكي ترامب ‎ الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها. ‎وقال بيان للقصر الملكي الأردني إن الزعيمين بحثا «تبعات القرار الأميركي على أمن واستقرار المنطقة وجهود تحقيق السلام فيها»، حيث أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة تنسيق الموقف العربي وتوحيد الجهود والتواصل مع المجتمع الدولي بهذا الخصوص. ‎وخلال المباحثات، التي حضرها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، وكبار المسؤولين في البلدين، جرى استعراض مجمل القضايا التي تشهدها المنطقة، والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.