سمية الخشاب ترد بعنف:أنا نجمة النجوم 

القاهرة -الزمان

‎ردت الفنانة المصرية سمية الخشاب على تصريحات الفنانة ريم البارودي ضدها مؤخرا، والتي أكدت فيها أن سمية لم تعد نجمة، وأن الجمهور لم يعد يتابع أعمالها. ‎و نشرت الخشاب صورة جمعتها بزوجها الفنان أحمد سعد، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرا فيها وهما يتنزهان سويا، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “نجمة ونجمة النجوم. أتمنى ربنا يشفي كل واحد مريض”. ‎يذكر أن ريم البارودي قد ردت مؤخرا على كل الكلام الذي قالت سمية الخشاب في حقها، حيث نفت تماما ما قيل بشأن وجود علاقة صداقة قديمة بينها وبين سمية، وأكدت أنها لا يمكن أن تكون صديقة لسمية لأن هناك فروق بينهما في المستوى التعليمي والثقافيولا مقارنة بينهما، كما أن هناك فروق بينهما في العمر. ‎كما أكدت أنها لم تتحدث عن سمية لتسعى وراء الشهرة لأنها في الواقع مشهورة منذ مسلسل «حدائق الشيطان»، وقالت إن سمية هي من تفتعل القصص لأنها لم تعد نجمة والجمهور

لم يعد يتابع أعمالها.