تحذير من الصيد المحرم في افريقيا

الرباط – الزمان

حذر تقرير أطلقته منظمه «ترافيك» الدولية غير الحكومية، من التهديدات التي تفرض على التنوع البيولوجي في إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وينتشر فيها الصيد المحظور للفيلة والجاموس وفرس النهر. وأوضح التقرير، أن الجماعات المسلحة تقوم بعمليات صيد محظور لهذه الحيوانات للتجارة في العاج والجلد واللحوم في أوغندا، وتم مطالبتها بالابتعاد عن صيد الفيلة ولكن الفساد المتفشي في هذه المنطقة لم يمنعهم من الاستمرار في عمليات الصيد للحصول على الأموال وهم يقومون بوضع السـُم لقتل الأسود من طريقهم ويبيعوا حصيلتهم في جنوب السودان وأوغندا لذلك لا يستطيعون التوقف عن ذلك.