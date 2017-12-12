علماء يحددون علامات ما قبل الموت 

آلاف البريطانيات يتوقفن عن تناول حبوب منع الحمل

لندن – الزمان

وجد علماء بريطانيون في انخفاض ضغط الدم لدى كبار السن إشارة إلى اقتراب الوفاة.جاء ذلك في دراسة نشرتها مجلة «JAMA Internal Medicine»، حيث قام علماء من جامعة «إكستر» البريطانية بدراسة وتحليل السجلات الطبية لـ46 ألف مواطن بريطاني لقوا حتفهم في سن الستين وما فوق، وكانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والعصبية، كما شملت الدراسة أناسا لا يعانون من أي مشاكل صحية بشكل عام.وتبين للعلماء البريطانيين أن عناصر المجموعتين عانوا من انخفاض تدريجي في ضغط الدم خلال فترة بلغت قرابة 14 عاما كمعدل متوسط قبل الوفاة. بيد أن حدة الانخفاض في ضغط الدم برزت على وجه الخصوص في العامين الأخيرين من حياة المتوفين.ويؤكد الخبراء أن المعطيات التي تم التوصل إليها، يمكن أن تساعد في اختيار العلاج للأشخاص في سن الشيخوخة، ولا سيما عند تقييم مخاطر أنواع العلاج المختلفة فيما كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن «الهيئة الوطنية للصحة و السلامة»، أن أكثر من 600 ألف سيدة تخلين عن أخذ حبوب منع الحمل، والتحول إلى تطبيق ذكي لمنع الحمل بدلا من ذلك، لتخوفهن من آثارها السلبية. وذكرت الإحصائيات أن عدد النساء في بريطانيا اللاتي تناولن حبوب منع الحمل انخفض بمقدار الربع في الفترة ما بين 2011 و2015. ويعتقد بعض الخبراء أنهن يتجهن إلى طرق أكثر طبيعية لمنع الحمل بسبب المخاوف الصحية، وربطت الدراسات الحديثة بين استخدام حبوب منع الحمل وبين ارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، وجلطات الدم والاكتئاب.