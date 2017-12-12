فيسبوك يختبر خاصية التعليقات السرية

كاليفورنيا – الزمان

بدأ موقع فيسبوك اختبار خاصية جديدة تسمح للمستخدم بتحديد الأشخاص، الذين يمكنهم مشاهدة تعليقاته على المشاركات المختلفة بشكل مستقل. وتمنح الخاصية الجديدة المستخدم أيقونة خاصية (عليها صورة قفل) داخل مربع التعليقات وبالنقر عليها تظهر 4 خيارات أمام الشخص المعلق، بحسب موقع «ذا نكست ويب». والخيارات المتاحة أمام المستخدم هي «كاتب المشاركة فقط» أو «الأصدقاء فقط» أو «صاحب المشاركة وكاتب التعليق فقط» أو «الجميع». وبدأ فيسبوك اختبار الخاصية على نطاق ضيق على مجموعة بسيطة من المستخدمين، بدون تحديد موعد لطرحها أمام جميع مستخدمي الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم. وتسعى فيسبوك، بحسب موقع «ذا نكست ويب»، من وراء هذه الخاصية تقليل احتمالية تعرض المستخدمين لمضايقات نتيجة لما يكتبونه من تعليقات على مشاركات وآراء أصدقائهم.